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حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية تدخل شهرها الأخير

10/3/2024 7:14:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تنظم‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬وتتنافس‭ ‬فيها‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬مع‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬لكن‭ ‬السباق‭ ‬الرئاسي‭ ‬الذي‭ ‬تخللته‭ ‬اضطرابات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬يبدو‭ ‬متقاربا‭. ‬وشهد‭ ‬السباق‭ ‬الرئاسي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التقلبات‭ ‬من‭ ‬انسحاب‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬ودعمه‭ ‬لنائبته‭ ‬هاريس‭ ‬كمرشحة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬إلى‭ ‬نجاة‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬محاولتي‭ ‬اغتيال،‭ ‬بينما‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬

وتترقب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نهاية‭ ‬السباق‭ ‬الرئاسي،‭ ‬بينما‭ ‬يبدو‭ ‬ترامب‭ ( ‬78‭ ‬عاما،‭ ‬وهاريس،‭ ‬59‭ ‬عاما‭) ‬متقاربين‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ - ‬وحذر‭ ‬الجمهوري‭ ‬من‭ ‬فوضى‭ ‬مماثلة‭ ‬كتلك‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬الانتخابات‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬فوزه‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭. ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت،‭ ‬يتطلع‭ ‬العالم‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬الى‭ ‬معرفة‭ ‬من‭ ‬سينتهي‭ ‬به‭ ‬المطاف‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬البيضاوي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يقترب‭ ‬فيه‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬شاملة،‭ ‬ويتوقف‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬انتقدها‭ ‬ترامب‭ ‬سابقا‭. ‬

ويقول‭ ‬بيتر‭ ‬لوج،‭ ‬مدير‭ ‬كلية‭ ‬الإعلام‭ ‬والشؤون‭ ‬العامة‭ ‬بجامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬انتخابات‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭. ‬لقد‭ ‬وصفها‭ (‬ترامب‭ ‬وهاريس‭) ‬بعبارات‭ ‬كارثية‮»‬‭. ‬وستشهد‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأربعة‭ ‬القادمة‭ ‬قيام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هاريس‭ ‬وترامب،‭ ‬مع‭ ‬مرشحيهما‭ ‬لمنصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس،‭ ‬حاكم‭ ‬ولاية‭ ‬مينيسوتا‭ ‬الديمقراطي‭ ‬تيم‭ ‬والز‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الجمهوري‭ ‬عن‭ ‬ولاية‭ ‬أوهايو‭ ‬جيه‭ ‬دي‭ ‬فانس‭ - ‬بخوض‭ ‬حملة‭ ‬انتخابية‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭. ‬

ويمكن‭ ‬لبضعة‭ ‬آلاف‭ ‬الأصوات‭ ‬تحديد‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬نظام‭ ‬المجمع‭ ‬الانتخابي‭ ‬الأمريكي‭ ‬الفريد‭. ‬وسيتنافسان‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬ولايات‭ ‬متأرجحة‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬الانتخابات‭ - ‬أريزونا‭ ‬وجورجيا‭ ‬وميشيغان‭ ‬ونيفادا‭ ‬وكارولاينا‭ ‬الشمالية‭ ‬وبنسلفانيا‭ ‬وويسكونسن‭. ‬وسيعرض‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هاريس‭ ‬وترامب‭ ‬على‭ ‬الناخبين‭ ‬رؤيتين‭ ‬مختلفتين‭ ‬تماما‭. ‬وتتعهد‭ ‬هاريس‭ ‬مع‭ ‬شعارها‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‮»‬‭ ‬بطي‭ ‬صفحة‭ ‬حقبة‭ ‬من‭ ‬الانقسام‭ ‬السياسي‭. ‬بينما‭ ‬يتعهد‭ ‬ترامب‭ ‬بـ«لنجعل‭ ‬أمريكا‭ ‬عظيمة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬فإن‭ ‬هاريس‭ ‬مرشحة‭ ‬معروفة‭ ‬كأول‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬سوداء‭ ‬وأنثى‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيوية،‭ ‬وتعهدت‭ ‬بالقتال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬الإجهاض‭ ‬وما‭ ‬تسميه‭ ‬‮«‬اقتصاد‭ ‬الفرص‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬صعودها‭ ‬السريع‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬شخصيتها‭ ‬وسياساتها‭ ‬تظل‭ ‬مجهولة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭. ‬يعد‭ ‬ترامب‭ ‬أول‭ ‬شخص‭ ‬مدان‭ ‬قضائيا‭ ‬يترشح‭ ‬للرئاسة،‭ ‬لكنه‭ ‬أحد‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تتقبل‭ ‬قاعدته‭ ‬اليمينية‭ ‬إهاناته‭ ‬لـمن‭ ‬يصفها‭ ‬بـ«الرفيقة‭ ‬كامالا‮»‬،‭ ‬ووعوده‭ ‬بتعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وسجن‭ ‬خصومه‭ ‬السياسيين‭. ‬

وفوق‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬تساعده‭ ‬قضية‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬الفوز،‭ ‬مع‭ ‬مضاعفة‭ ‬الملياردير‭ ‬خطابه‭ ‬القاسي‭ ‬الذي‭ ‬يتهم‭ ‬المهاجرين‭ ‬بـ«تسميم‮»‬‭ ‬الدم‭ ‬الأمريكي‭. ‬ويرى‭ ‬لوج‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬هاريس‭ ‬والحاكم‭ ‬والز‭ ‬يقولان‭ ‬إن‭ ‬القصة‭ ‬الأمريكية‭ ‬معقدة،‭ ‬ولكننا‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬كان‭ ‬لدى‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬قصة‭ ‬مقنعة‭ ‬للغاية‭
‬امنحوا‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬فرصة،‭ ‬دعوه‭ ‬ينهي‭ ‬الأمر،‭ ‬وسنعود‭ ‬إلى‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لاحقا‭. ‬المشكلة‭ ‬هي‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬أبدا‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الديمقراطية‮»‬‭. ‬

واضطر‭ ‬الناخبون‭ ‬الأمريكيون‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬استيعاب‭ ‬سباق‭ ‬رئاسي‭ ‬تغير‭ ‬أحد‭ ‬مرشحيه‭. ‬فقبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬كانوا‭ ‬يستعدون‭ ‬لتكرار‭ ‬سباق‭ ‬رئاسي‭ ‬لا‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬بين‭ ‬ترامب‭ ‬وجو‭ ‬بايدن‭ (‬81‭ ‬عاما‭) ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭. ‬لكن‭ ‬تغير‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬كارثي‭ ‬استمر‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬لبايدن‭ ‬في‭ ‬المناظرة‭ ‬ضد‭ ‬ترامب،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬مخاوف‭ ‬حول‭ ‬تقدمه‭ ‬بالسن‭. ‬وبعدها‭ ‬بشهر‭ ‬واحد،‭ ‬انسحب‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬السباق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬حان‭ ‬‮«‬لتمرير‭ ‬الشعلة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬هاريس‭. ‬وتمكنت‭ ‬هاريس‭ ‬بسرعة‭ ‬من‭ ‬إعطاء‭ ‬جرعة‭ ‬حماسة‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬وتقدمت‭ ‬على‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي،‭ ‬وجمعت‭ ‬تبرعات‭ ‬ضخمة‭. ‬

وفجأة‭ ‬وجد‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬نفسه‭ ‬يواجه‭ ‬مرشحة‭ ‬أصغر‭ ‬سنا‭ ‬بكثير‭ - ‬وأنثى‭. ‬وشكل‭ ‬التحول‭ ‬أمرا‭ ‬مفاجئا‭ ‬لترامب‭ ‬خاصة‭ ‬كونه‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬مسلح‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬جماهيري‭ ‬في‭ ‬باتلر‭ ‬بولاية‭ ‬بنسلفانيا،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬الأذن‭. ‬وتتوقع‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬سباقا‭ ‬متقاربا‭ ‬جدا‭.‬

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