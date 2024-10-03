جوتيريش يدعو إلى إنهاء دورة التصعيد المروعة في الشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬دعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬‮«‬دورة‭ ‬التصعيد‭ ‬المروعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حيث‭ ‬يحتدم‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيران‭ ‬وحلفائها‭ ‬خصوصا‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وحماس‭. ‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬ممثلي‭ ‬لبنان‭ ‬وإيران‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬قال‭ ‬جوتيريش‭ ‬‮«‬أدين‭ ‬بشدة‭ ‬مجددا‭ ‬الهجمات‭ ‬الصاروخية‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬إيران‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭) ‬على‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬

وأتى‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬جوتيريش‭ ‬‮«‬شخصا‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيه‮»‬‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يدن‭ ‬طهران‭ ‬بالاسم‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬الأممي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لوقف‭ ‬دورة‭ ‬التصعيد‭ ‬المروعة‭ ‬هذه‭ ‬والتي‭ ‬تقود‭ ‬شعوب‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬الهاوية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬القاتلة‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬المتبادل‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬جوتيريش‭ ‬حذّر‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مرارا‭ ‬خلال‭ ‬انعقاد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬كل‭ ‬تصعيد‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬ذريعة‭ ‬للتصعيد‭ ‬التالي‮»‬‭ ‬و‮«‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نغفل‭ ‬أبدا‭ ‬عن‭ ‬الخسائر‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬يلحقها‭ ‬النزاع‭ ‬بالمدنيين‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دائرة‭ ‬العنف‭ ‬القاتلة‭ (‬العين‭ ‬بالعين،‭ ‬والسن‭ ‬بالسن‭) ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬انسجام‭ ‬مع‭ ‬تصريحات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقبيل‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬توعد‭ ‬سفير‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬داني‭ ‬دانون‭ ‬بـ«الرد‮»‬‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬إيران‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬ردنا‭ ‬سيكون‭ ‬حاسما،‭ ‬وسيكون‭ ‬مؤلما،‭ ‬لكن‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬إيران،‭ ‬سنتصرف‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

واضاف‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬يراقب‭ ‬بصمت‭ ‬فيما‭ ‬إيران‭ ‬تمول‭ ‬وتأمر‭ ‬بهجمات‭ ‬علينا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬وتسلح‭ ‬وتدرب‭ ‬أذرعا‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬عقود‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينظر‭ ‬مباشرة‭ ‬الى‭ ‬نظيره‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬رد‭ ‬السفير‭ ‬الايراني‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمير‭ ‬ايرواني‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬اسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تفهم‭ ‬سوى‭ ‬لغة‭ ‬القوة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬إخفاق‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬ممثل‭ ‬إيران‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رد‭ ‬إيران‭ ‬كان‭ ‬ضروريا‭ ‬لإعادة‭ ‬توازن‭ ‬القوى‭ ‬والردع،‭ ‬على‭ ‬اسرائيل‭ ‬أن‭ ‬تفهم‭ ‬ان‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬عدواني‭ ‬لن‭ ‬يبقى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عقاب‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الاربعاء‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬تعارض‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬ايرانية‭ ‬نووية‭. ‬ويتهم‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬طهران‭ ‬بمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتها‭ ‬بهدف‭ ‬حيازة‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭. ‬

وخيم‭ ‬التوتر‭ ‬أيضا‭ ‬بين‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والسفير‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭ ‬أعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬جوتيريش‭ ‬صار‭ ‬‮«‬شخصا‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬

والواقع‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الايراني‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬دان‭ ‬جوتيريش‭ ‬‮«‬توسع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‮»‬‭ ‬مطالبا‭ ‬بـ«وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يسمي‭ ‬طهران‭. ‬

لكن‭ ‬جوتيريش‭ ‬حظي‭ ‬بدعم‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬وكذلك‭ ‬أيضا‭ ‬بدعم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬انتقدت‭ ‬إجراء‭ ‬إسرائيليا‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مثمر‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬اعتبر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك‭ ‬القرار‭ ‬بمنع‭ ‬جوتيريش‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬إسرائيل‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضدّ‭ ‬موظفي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬