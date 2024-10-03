Friday, 04 October 2024 03:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن يتحدث عن ((نقاشات)) بشأن ضربات إسرائيلية محتملة ضد منشآت نفطية إيرانية

10/3/2024 7:14:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬تحدّث‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬نقاشات‮»‬‭ ‬جارية‭ ‬بشأن‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬محتملة‭ ‬ضد‭ ‬منشآت‭ ‬نفطية‭ ‬إيرانية،‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وخلال‭ ‬تصريحات‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬سئل‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬هل‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬اسرائيل‭ ‬ضربات‭ ‬تطال‭ ‬منشآت‭ ‬نفطية‭ ‬إيرانية؟‮»‬،‭ ‬أجاب‭ ‬‮«‬نجري‭ ‬نقاشات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭...‬‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬جملته‭. ‬

كما‭ ‬سئل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬هي‭ ‬الخطط‭ ‬للسماح‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬إيران‭ ‬الصاروخي؟‮»‬‭. ‬

أجاب‭ ‬‮«‬أولا،‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ (‬نسمح‭) ‬لإسرائيل‭ ‬بأن‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خطوة،‭ ‬نحن‭ ‬ننصح‭ ‬إسرائيل‭. ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬سيحصل‭ ‬اليوم‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬ردّ‭ ‬إسرائيلي‭ ‬محتمل‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وعند‭ ‬سؤاله‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيدعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬المواقع‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭ ‬كما‭ ‬هددت‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬الإجابة‭ ‬هي‭ ‬لا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬فرض‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتحدث‭ ‬قريبا‭ ‬مع‭ ‬نتنياهو‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬بعيدة‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‮»‬‭. ‬

ووفقا‭ ‬لمصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬النقاش‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬لنظرائهم‭ ‬الأمريكيين‭ ‬إنهم‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬تحديد‭ ‬الأهداف‭ ‬والتوقيت‭ ‬والوسائل‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭. ‬

وذكر‭ ‬المصدر‭ ‬الأمريكي،‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تشعر‭ ‬بأنها‭ ‬مضطرة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬نظرا‭ ‬لنجاحها‭ ‬في‭ ‬إحباط‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭. ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تنتظر‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تفقد‭ ‬الخطوة‭ ‬الانتقامية‭ ‬فعاليتها‭ ‬كرادع‭ ‬إذا‭ ‬تأخرت‭. ‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬النقيض‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬أبريل،‭ ‬فإن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬للامتناع‭ ‬عن‭ ‬الانتقام‭ ‬ولكنها‭ ‬تريد‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬تدرس‭ ‬بعناية‭ ‬العواقب‭ ‬المحتملة‭ ‬أولا‭.
‬وقال‭ ‬بعض‭ ‬المحللين‭ ‬إن‭ ‬رد‭ ‬إسرائيل‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬حدة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬الأرجح،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يستهدف‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‭ ‬أو‭ ‬النفطية‭ ‬الإيرانية‭. ‬وتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬آخرون‭ ‬أن‭ ‬تحاول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الرد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتجنب‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وفاقم‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تقود‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬مفاوضات‭ ‬مكثفة‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وذكرت‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬أن‭ ‬اتفاقا‭ ‬كان‭ ‬وشيكا‭. ‬

ويواجه‭ ‬بايدن،‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬ولايته،‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬بسبب‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬الأمريكي‭ ‬القوي‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬وهي‭ ‬الانتقادات‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬نائبته‭ ‬كاملا‭ ‬هاريس‭ ‬مرشحة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬للرئاسة‭. ‬

MENAFN03102024000055011008ID1108745470

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث