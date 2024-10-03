بايدن يتحدث عن ((نقاشات)) بشأن ضربات إسرائيلية محتملة ضد منشآت نفطية إيرانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬تحدّث‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬نقاشات‮»‬‭ ‬جارية‭ ‬بشأن‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬محتملة‭ ‬ضد‭ ‬منشآت‭ ‬نفطية‭ ‬إيرانية،‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وخلال‭ ‬تصريحات‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬سئل‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬هل‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬اسرائيل‭ ‬ضربات‭ ‬تطال‭ ‬منشآت‭ ‬نفطية‭ ‬إيرانية؟‮»‬،‭ ‬أجاب‭ ‬‮«‬نجري‭ ‬نقاشات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭...‬‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬جملته‭. ‬

كما‭ ‬سئل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬هي‭ ‬الخطط‭ ‬للسماح‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬إيران‭ ‬الصاروخي؟‮»‬‭. ‬

أجاب‭ ‬‮«‬أولا،‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ (‬نسمح‭) ‬لإسرائيل‭ ‬بأن‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خطوة،‭ ‬نحن‭ ‬ننصح‭ ‬إسرائيل‭. ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬سيحصل‭ ‬اليوم‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬ردّ‭ ‬إسرائيلي‭ ‬محتمل‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وعند‭ ‬سؤاله‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيدعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬المواقع‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭ ‬كما‭ ‬هددت‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬الإجابة‭ ‬هي‭ ‬لا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬فرض‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتحدث‭ ‬قريبا‭ ‬مع‭ ‬نتنياهو‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬بعيدة‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‮»‬‭. ‬

ووفقا‭ ‬لمصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬النقاش‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬لنظرائهم‭ ‬الأمريكيين‭ ‬إنهم‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬تحديد‭ ‬الأهداف‭ ‬والتوقيت‭ ‬والوسائل‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭. ‬

وذكر‭ ‬المصدر‭ ‬الأمريكي،‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تشعر‭ ‬بأنها‭ ‬مضطرة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬نظرا‭ ‬لنجاحها‭ ‬في‭ ‬إحباط‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭. ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تنتظر‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تفقد‭ ‬الخطوة‭ ‬الانتقامية‭ ‬فعاليتها‭ ‬كرادع‭ ‬إذا‭ ‬تأخرت‭. ‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬النقيض‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬أبريل،‭ ‬فإن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬للامتناع‭ ‬عن‭ ‬الانتقام‭ ‬ولكنها‭ ‬تريد‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬تدرس‭ ‬بعناية‭ ‬العواقب‭ ‬المحتملة‭ ‬أولا‭.

‬وقال‭ ‬بعض‭ ‬المحللين‭ ‬إن‭ ‬رد‭ ‬إسرائيل‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬حدة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬الأرجح،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يستهدف‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‭ ‬أو‭ ‬النفطية‭ ‬الإيرانية‭. ‬وتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬آخرون‭ ‬أن‭ ‬تحاول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الرد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتجنب‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وفاقم‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تقود‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬مفاوضات‭ ‬مكثفة‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وذكرت‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬أن‭ ‬اتفاقا‭ ‬كان‭ ‬وشيكا‭. ‬

ويواجه‭ ‬بايدن،‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬ولايته،‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬بسبب‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬الأمريكي‭ ‬القوي‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬وهي‭ ‬الانتقادات‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬نائبته‭ ‬كاملا‭ ‬هاريس‭ ‬مرشحة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬للرئاسة‭. ‬