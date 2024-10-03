الدين العام الأمريكي ينمو بنحو 350 مليار دولار في يومين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نما الدين العام الأمريكي مع انطلاق العام المالي الجديد في الولايات المتحدة، بوتيرة قياسية بلغت 347.6 مليار دولار في يومين وصعد إلى 35.67 تريليون دولار.
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية فقد نما الدين الأمريكي في آخر يوم في السنة المالية السابقة (الاثنين 30 سبتمبر 2024) بمقدار 143.3 مليار دولار، وفي أول يوم من العام المالي الجديد (الثلاثاء 1 أكتوبر 2024) بمقدار 204.3 مليارات دولار أخرى، أي أن المؤشر نما في غضون يومين بواقع 347.6 مليار دولار.
وفي ظل هذا النمو وصل حجم الدين العام الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 35.67 تريليون دولار.
ويعد هذا النمو عند نهاية العام المالي وبداية العام الجديد، الأعلى في تاريخ الدين العام الأمريكي، وتمتد السنة المالية في الولايات المتحدة من 1 أكتوبر وتستمر حتى 30 سبتمبر من كل عام
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