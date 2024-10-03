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الدين العام الأمريكي ينمو بنحو 350 مليار دولار في يومين

10/3/2024 7:14:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نما‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬الأمريكي‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بوتيرة‭ ‬قياسية‭ ‬بلغت‭ ‬347‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬يومين‭ ‬وصعد‭ ‬إلى‭ ‬35‭.‬67‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭.‬

ووفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬فقد‭ ‬نما‭ ‬الدين‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬السابقة‭ (‬الاثنين‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭) ‬بمقدار‭ ‬143‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬الجديد‭ (‬الثلاثاء‭ ‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭) ‬بمقدار‭ ‬204‭.‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أخرى،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬المؤشر‭ ‬نما‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬يومين‭ ‬بواقع‭ ‬347‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬وصل‭ ‬حجم‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬قياسي‭ ‬بلغ‭ ‬35‭.‬67‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬عند‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬وبداية‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وتمتد‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام

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