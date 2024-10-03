أربعة قتلى بينهم صهر حسن نصرالله في قصف إسرائيلي في دمشق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينهم‭ ‬صهر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الراحل‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله،‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬الأربعاء‭ ‬منطقة‭ ‬المزة‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬حيث‭ ‬مقار‭ ‬أمنية‭ ‬وبعثات‭ ‬دبلوماسية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استشهدت‭ ‬شابة‭ ‬نتيجة‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬لمبنى‭ ‬في‭ ‬حيّ‭ ‬المزة‭ ‬فيلات‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬ليرتفع‭ ‬بذلك،‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬القتلى‭ ‬هم‭ ‬‮«‬شابة،‭ ‬وصهر‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬وعنصر‭ ‬من‭ ‬الحزب،‭ ‬وآخر‭ ‬مجهول‭ ‬الهوية،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬وهوياتهم‭ ‬مجهولة‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬الطابق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬طوابق،‭ ‬يتردّد‭ ‬إليه‭ ‬قيادات‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬المرصد‭ ‬قد‭ ‬أورد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬سابق‭ ‬أنّه‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬القتلى‭ ‬‮«‬لبنانيان،‭ ‬أحدهما‭ ‬حسن‭ ‬جعفر‭ ‬قصير‭ ‬وهو‭ ‬صهر‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬اغتالته‭ ‬إسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭. ‬وأكّد‭ ‬هذه‭ ‬المعلومة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صهر‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬هو‭ ‬شقيق‭ ‬لقيادي‭ ‬بالحزب‭ ‬قتل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭. ‬

والاثنان‭ ‬هما‭ ‬‮«‬شقيقا‭ ‬أحمد‭ ‬قصير،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬منفذ‭ ‬أول‭ ‬عملية‭ ‬استشهادية‭ ‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬عام‭ ‬1982‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬عينه‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬سوري،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شنّ‭ ‬عدوانا‭ ‬جويا‭.. ‬مستهدفا‭ ‬أحد‭ ‬الأبنية‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬المزة‭ ‬في‭ ‬دمشق‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ ‬مدنيين‭ ‬وإصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬ووقوع‭ ‬أضرار‭ ‬مادية‭ ‬بالممتلكات‭ ‬الخاصة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمكان‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬ندّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بالاعتداءات‭ ‬‮«‬الإجرامية‭ ‬المتكررة‭ ‬للكيان‭ ‬الإرهابي‮»‬‭ ‬على‭ ‬‮«‬المدنيين‭ ‬فيها‭ ‬وعلى‭ ‬دول‭ ‬الجوار‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬استمراراً‭ ‬لنهجه‭ ‬الإجرامي‭ ‬بحق‭ ‬سوريا‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة،‭ ‬ارتكب‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬جريمة‭ ‬جديدة‭ ‬باعتدائه‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مكتظة‭ ‬بالمدنيين‮»‬‭. ‬وتضم‭ ‬منطقة‭ ‬المزة‭ ‬مقار‭ ‬أمنية‭ ‬وعسكرية‭ ‬سورية،‭ ‬وأخرى‭ ‬لسفارات‭ ‬ومنظمات‭ ‬أممية‭. ‬

ويقع‭ ‬المبنى‭ ‬المستهدف‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬غارة‭ ‬استهدفت‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حافلتين‭ ‬صغيرتين‭ ‬لنقل‭ ‬الركاب،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص،‭ ‬هم‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدنيين‭ ‬بينهم‭ ‬إعلامية،‭ ‬وثلاثة‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لطهران،‭ ‬أحدهم‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬مستهدفة‭ ‬مواقع‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬وأهدافا‭ ‬إيرانية‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭.

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وكثّفت‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الاخيرة‭ ‬وتيرة‭ ‬استهدافها‭ ‬لنقاط‭ ‬قرب‭ ‬المعابر‭ ‬الحدودية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬سوريا‭ ‬ولبنان،‭ ‬والتي‭ ‬عبرها‭ ‬خلال‭ ‬الاسبوع‭ ‬الأخير‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الكثيفة‭ ‬على‭ ‬لبنان‭. ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تؤكّد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الضربات،‭ ‬لكنّها‭ ‬تكرّر‭ ‬تصدّيها‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمحاولات‭ ‬إيران‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬