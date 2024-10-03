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غارات جوية عنيفة على لبنان ومعارك دامية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

10/3/2024 7:14:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬استهداف‭ ‬‮«‬مقرّ‭ ‬استخبارات‮»‬‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬وقتل‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬الحزب‭ ‬إنه‭ ‬تصدّى‭ ‬لتوغلات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وفي‭ ‬خضم‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المكثف‭ ‬الذي‭ ‬خلّف‭ ‬مئات‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬عشرة‭ ‬أيام،‭ ‬ينفّذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬محدودة‭ ‬ومركزة‮»‬‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬عدّة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭. ‬ويثير‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬خروج‭ ‬الوضع‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وطال‭ ‬القصف‭ ‬أمس‭ ‬الجنوب‭ ‬وبيروت‭ ‬وضواحيها،‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬عالية‭ ‬شرق‭ ‬بيروت‭ ‬ومنطقة‭ ‬المعيصرة‭ ‬شمال‭ ‬بيروت،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭. ‬ويتواصل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬ردّ‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬‮«‬مصادر‭ ‬النيران‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬

بينما‭ ‬ينتشر‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭. ‬وحافظ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬يوليو‭ ‬2006‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬غير‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بحسب‭ ‬خبراء،‭ ‬بحفر‭ ‬شبكة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأنفاق‭ ‬وإنشاء‭ ‬تحصينات‭. ‬

وكثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬ضرباتها‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فتح‭ ‬جبهة‭ ‬‮«‬إسناد‮»‬‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

‭ ‬وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬وقف‭ ‬نيران‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬باتجاه‭ ‬شمالها‭ ‬للسماح‭ ‬بعودة‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬أجبروا‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬النيران‭. ‬

واستهدفت‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬مجددا‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية،‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬طائراته‭ ‬‮«‬ضربت‭ ‬أهدافا‭ ‬تابعة‭ ‬لمقر‭ ‬استخبارات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬شملت‭ ‬عناصر‭ ‬إرهابيين‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة،‭ ‬ووسائل‭ ‬جمع‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية،‭ ‬ومراكز‭ ‬قيادة‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬‮«‬مبنى‭ ‬بلدية‭ ‬بنت‭ ‬جبيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬كانت‭ ‬مخزنة‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬الجيش‭ ‬سكان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬قرية‭ ‬ومدينة‭ ‬النبطية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬إخلائها‭ ‬تمهيدا‭ ‬لقصفها‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أنه‭ ‬صدّ‭ ‬توغلات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬الحدود،‭ ‬في‭ ‬عميات‭ ‬شملت‭ ‬تفجير‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭. ‬وقال‭ ‬أيضا‭ ‬إنه‭ ‬أطلق‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬طبريا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬واستهدف‭ ‬قواعد‭ ‬وتجمعات‭ ‬عسكرية‭ ‬حدودية‭. ‬

وكانت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬فجرا‭ ‬بيروت‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد،‭ ‬وأصابت‭ ‬‮«‬مركزا‭ ‬للهيئة‭ ‬الصحية‭ ‬الإسلامية‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الباشورة،‭ ‬وهو‭ ‬حي‭ ‬مكتظ‭ ‬بالسكان‭ ‬ذو‭ ‬أغلبية‭ ‬شيعية،‭ ‬بحسب‭ ‬الهيئة‭ ‬التي‭ ‬نعت‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭. ‬

وأشار‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطابق‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المبنى‭ ‬دمر‭ ‬وتناثر‭ ‬الحطام‭ ‬في‭ ‬الشارع‭. ‬

وقال‭ ‬حسن‭ ‬عمار،‭ ‬وهو‭ ‬نازح‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬يبلغ‭ ‬82‭ ‬عاما‭ ‬ويقطن‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للغارة،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مدنيون‭ ‬بكل‭ ‬معنى‭ ‬الكلمة‭. ‬هل‭ ‬تجد‭ ‬أي‭ ‬مسلّح‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة؟‭ ‬نحن‭ ‬مدنيون‭ ‬آمنون‭ ‬في‭ ‬بيوتنا‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية،‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1928‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬منذ‭ ‬تفجيرات‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬و18‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نسبت‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ثم‭ ‬بدء‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬المكثف‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬وكذلك‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭. ‬

من‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬نحو‭ ‬97‭ ‬عامل‭ ‬إسعاف‭ ‬وإنقاذ‭ ‬قتلوا‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بينهم‭ ‬أربعون‭ ‬قضوا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬فراس‭ ‬الأبيض‭ ‬أمس‭. ‬

وقدّرت‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬بحوالي‭ ‬1 ? 2‭ ‬مليون‭ ‬يفترش‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدّة‭ ‬من‭ ‬بيروت‭. ‬

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