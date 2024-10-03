Friday, 04 October 2024 03:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد يهزم الأخدود بثنائية بنزيمة وعوار

10/3/2024 7:14:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬–‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فاز‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬الأخدود‭ ‬2‭/‬1،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر
والذي‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الأخدود‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وتقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬50،‭ ‬وأضاف‭ ‬زميله‭ ‬حسام‭ ‬عوار‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬89‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬سجل‭ ‬صالح‭ ‬العباس‭ ‬هدف‭ ‬الأخدود‭ ‬الوحيد‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بنفس‭ ‬الجولة،‭ ‬تعادل‭ ‬الفيحاء‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬الوحدة‭ ‬2‭/‬2‭.‬

وتقدم‭ ‬الوحدة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مشعل‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة،‭ ‬وأدرك‭ ‬الفيحاء‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أليخاندرو‭ ‬بوزويلو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬74‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬82‭ ‬سجل‭ ‬أوديون‭ ‬إيجالو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للوحدة،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬فاشون‭ ‬سكالا‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬للفيحاء‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

ورفع‭ ‬الفيحاء‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬متفوقا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الوحدة‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬فاز‭ ‬الرائد‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭.‬

MENAFN03102024000055011008ID1108745464

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث