الاتحاد يهزم الأخدود بثنائية بنزيمة وعوار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض – (د ب أ): فاز الاتحاد على الأخدود 2/1، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الهلال المتصدر
والذي يلعب مع الأهلي غدا السبت.
على الجانب الآخر تجمد رصيد الأخدود عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر.
وتقدم الاتحاد عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 50، وأضاف زميله حسام عوار الهدف الثاني في الدقيقة 89.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل صالح العباس هدف الأخدود الوحيد.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل الفيحاء مع مضيفه الوحدة 2/2.
وتقدم الوحدة عن طريق مشعل يوسف في الدقيقة الرابعة، وأدرك الفيحاء التعادل عن طريق أليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 74.
وفي الدقيقة 82 سجل أوديون إيجالو الهدف الثاني للوحدة، فيما سجل فاشون سكالا هدف التعادل للفيحاء من ضربة جزاء في الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع الفيحاء رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني عشر، متفوقا بفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز الثالث عشر.
وفي مباراة أخرى فاز الرائد على الاتفاق بهدف من دون مقابل.
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