الاتحاد يهزم الأخدود بثنائية بنزيمة وعوار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬–‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فاز‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬الأخدود‭ ‬2‭/‬1،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر

والذي‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الأخدود‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وتقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬50،‭ ‬وأضاف‭ ‬زميله‭ ‬حسام‭ ‬عوار‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬89‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬سجل‭ ‬صالح‭ ‬العباس‭ ‬هدف‭ ‬الأخدود‭ ‬الوحيد‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بنفس‭ ‬الجولة،‭ ‬تعادل‭ ‬الفيحاء‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬الوحدة‭ ‬2‭/‬2‭.‬

وتقدم‭ ‬الوحدة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مشعل‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة،‭ ‬وأدرك‭ ‬الفيحاء‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أليخاندرو‭ ‬بوزويلو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬74‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬82‭ ‬سجل‭ ‬أوديون‭ ‬إيجالو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للوحدة،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬فاشون‭ ‬سكالا‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬للفيحاء‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

ورفع‭ ‬الفيحاء‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬متفوقا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الوحدة‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬فاز‭ ‬الرائد‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭.‬