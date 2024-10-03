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توتنهام يتابع اندفاعته بفوز خامس تواليا

10/3/2024 7:14:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وحقّق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬عقب‭ ‬تخطيه‭ ‬مضيفه‭ ‬فيرينتسفاروش‭ ‬المجري‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

ويدين‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬بفوزه‭ ‬إلى‭ ‬السنغالي‭ ‬باب‭ ‬سار‭ (‬23‭) ‬والويلزي‭ ‬برينان‭ ‬جونسون‭ (‬86‭) ‬فيما‭ ‬سجّل‭ ‬للفريق‭ ‬المجري‭ ‬بارناباس‭ ‬فارغا‭ (‬90‭). ‬

ورفع‭ ‬سبيرز‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬الاذربيجياني‭ ‬3‭-‬0‭. ‬

وتابع‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬اندفاعته‭ ‬بعدما‭ ‬سطّر‭ ‬فوزا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬الأحد‭. ‬

وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬لتوتنهام‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تقدّم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬برميرليغ‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬استهل‭ ‬الموسم‭ ‬بصورة‭ ‬سيئة‭.‬

وظنّ‭ ‬فيرينتسفاروش‭ ‬أنه‭ ‬انتزع‭ ‬التقدم‭ ‬مبكرا‭ ‬عندما‭ ‬سجّل‭ ‬فارغا‭ ‬هدفا‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية،‭ ‬لكنّ‭ ‬الهدف‭ ‬ألغيَ‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬أي‭ ‬آر‮»‬‭ (‬18‭).‬

وأبعد‭ ‬حارس‭ ‬توتنهام‭ ‬الإيطالي‭ ‬غولييلمو‭ ‬فيكاريو‭ ‬فرصة‭ ‬خطيرة‭ ‬أخرى‭ ‬لفارغا‭ ‬بعد‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ (‬19‭).‬

واستعاد‭ ‬توتنهام‭ ‬عافيته‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬انتزاع‭ ‬التقدم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سار‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ (‬23‭).‬

وانتظر‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬86‭ ‬لمضاعفة‭ ‬تقدمه‭ ‬وسط‭ ‬ضغط‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬المجري،‭ ‬لكنّ‭ ‬جونسون‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدفه‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬بتسديدة‭ ‬بقدمه‭ ‬اليسرى‭.‬

وردّ‭ ‬فيرينتسفاروش‭ ‬بهدف‭ ‬تقليص‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬للمباراة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فارغا‭ (‬90‭). ‬

وحقّق‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭ ‬فوزا‭ ‬عريضا‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬4‭-‬1‭.‬

سجّل‭ ‬أهداف‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيطالية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬رودريغيس‭ (‬20‭) ‬والأرجنتيني‭ ‬فالنتان‭ ‬كاستيانوس‭ (‬35‭ ‬و53‭) ‬وماتيا‭ ‬زاكايني‭ (‬67‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬بينما‭ ‬سجّل‭ ‬الإيفواري‭ ‬جيريمي‭ ‬بوغا‭ ‬هدف‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬الوحيد‭ (‬41‭).‬

وفاز‭ ‬أولمبياكوس‭ ‬اليوناني‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬المغربي‭ ‬أيوب‭ ‬الكعبي‭ (‬45‭ ‬و59‭) ‬والأرجنتيني‭ ‬سانتياغو‭ ‬هيزي‭ (‬53‭).‬

وسقط‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الإسباني‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬امام‭ ‬أندرلخت‭ ‬البلجيكي‭ ‬1‭-‬2‭.‬

كما‭ ‬تغلب‭ ‬هوفنهايم‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬دينامو‭ ‬كييف‭ ‬الأوكراني‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬وميدتيلاند‭ ‬الدنماركي‭ ‬على‭ ‬مكابي‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬ومالمو‭ ‬السويدي‭ ‬على‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬2-1‭. ‬

وتعادل‭ ‬أياكس‭ ‬الهولندي‭ ‬المنقوص‭ ‬مع‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬وغلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬أر‭ ‬أف‭ ‬أس‭ ‬اللاتفي‭ ‬2‭-‬2‭.‬

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