البسيتين يواجه الاتفاق.. والبديع يلتقي أم الحصم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬نفسه،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬البسيتين‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع،‭ ‬ويواجه‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬نظيره‭ ‬قلالي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬البديع‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬الحالة‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬البديع‭ ‬ثانيا‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬الاتحاد‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬الحد‭ ‬رابعا‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬البسيتين‭ ‬خامسا‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬بوري‭ ‬سادسا‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬سابعا‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬الاتفاق‭ ‬ثامنا‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬قلالي‭ ‬تاسعا‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬التضامن‭ ‬عاشرا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬وتذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬