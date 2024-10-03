البسيتين يواجه الاتفاق.. والبديع يلتقي أم الحصم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفتتح اليوم الجمعة الجولة الثالثة من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات في التوقيت نفسه، وذلك عند الساعة السابعة مساءً، حيث يلعب البسيتين مع الاتفاق على ملعب نادي الرفاع، ويواجه اتحاد الريف نظيره قلالي على ملعب النادي الأهلي في الماحوز، في حين يلتقي أم الحصم مع منافسه البديع على ملعب مدينة حمد.
ويشير الترتيب العام قبل انطلاقة هذه الجولة إلى تصدر الحالة برصيد 6 نقاط، البديع ثانيا برصيد 6 نقاط، الاتحاد ثالثا برصيد 6 نقاط، الحد رابعا برصيد 6 نقاط، البسيتين خامسا برصيد 3 نقاط، بوري سادسا برصيد 3 نقاط، أم الحصم سابعا برصيد 3 نقاط، الاتفاق ثامنا برصيد نقطة واحدة، قلالي تاسعا برصيد نقطة واحدة، التضامن عاشرا من دون رصيد من النقاط، مدينة عيسى في المركز الحادي عشر من دون رصيد من النقاط، وتذيل الترتيب اتحاد الريف من دون رصيد من النقاط.
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