الشباب والمالكية يتعادلان سلبيا في دوري ناصر الممتاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعادل فريقا الشباب والمالكية سلبيا من دون أهداف، وذلك في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، وبهذه النتيجة فقد رفع فريق الشباب رصيده إلى 4 نقاط، بينما رفع المالكية رصيده إلى 5 نقاط.
وشهد اللقاء الذي جمع الفريقين منافسة قوية بينهما، ورغم ذلك لم يتمكنا من تسجيل الأهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
وشهد اللقاء حالة طرد واحدة للاعب المالكية خليل التمراني في الدقيقة (58) بعد تدخل عنيف استوجب حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة بعد العودة لتقنية الفار.
MENAFN03102024000055011008ID1108745461
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.