الشباب والمالكية يتعادلان سلبيا في دوري ناصر الممتاز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعادل‭ ‬فريقا‭ ‬الشباب‭ ‬والمالكية‭ ‬سلبيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬فقد‭ ‬رفع‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬المالكية‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭.‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬الفريقين‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بينهما،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يتمكنا‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف،‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬حالة‭ ‬طرد‭ ‬واحدة‭ ‬للاعب‭ ‬المالكية‭ ‬خليل‭ ‬التمراني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬58‭) ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬عنيف‭ ‬استوجب‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬لتقنية‭ ‬الفار‭.‬