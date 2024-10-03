البحرين تشارك في المسابقة الإقليمية للشراع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصل‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬إلى‭ ‬دبي،‭ ‬حاملًا‭ ‬معه‭ ‬آمال‭ ‬وطموحات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬البحرية‭. ‬ويشارك‭ ‬الوفد‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأولى‭ ‬للشراع‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص،‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭.‬

ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬أصحاب‭ ‬الإرادة‭ ‬والعزيمة،‭ ‬حيث‭ ‬يمثلون‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنافسة‭ ‬القارية‭. ‬ويترأس‭ ‬الوفد‭ ‬رضا‭ ‬سبت،‭ ‬المدير‭ ‬الوطني‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني،‭ ‬الذي‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭.‬

يشمل‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬المتميزين،‭ ‬وهم‭: ‬محمد‭ ‬العلي‭ ‬وعلي‭ ‬المتغوي‭: ‬لاعبان‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية،‭ ‬يمثلان‭ ‬تحديًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬لأنفسهم‭ ‬وللأقران،‭ ‬وأحمد‭ ‬صادق‭ ‬ووليد‭ ‬توفيق‭: ‬لاعبان‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬يضفون‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للفريق‭ ‬بمهاراتهم‭ ‬العالية‭. ‬ويقود‭ ‬الفريق‭ ‬الفني‭ ‬الكابتن‭ ‬قاسم‭ ‬بن‭ ‬جميع،‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الرياضيين‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة،‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭. ‬كما‭ ‬حظيت‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬تتقدمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والتي‭ ‬تؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الرياضة‭ ‬هي‭ ‬لغة‭ ‬مشتركة‭ ‬تجمع‭ ‬الشعوب‭ ‬وتوحد‭ ‬القلوب‭.‬