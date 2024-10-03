البحرين تشارك في المسابقة الإقليمية للشراع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
وصل وفد مملكة البحرين الرياضي إلى دبي، حاملًا معه آمال وطموحات البحرين في تحقيق إنجازات جديدة في مجال الرياضات البحرية. ويشارك الوفد في المسابقة الإقليمية الأولى للشراع للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها إمارة دبي خلال الفترة من 2 إلى 7 أكتوبر 2024.
ويضم الوفد البحريني نخبة من الرياضيين أصحاب الإرادة والعزيمة، حيث يمثلون البحرين في هذه المنافسة القارية. ويترأس الوفد رضا سبت، المدير الوطني للأولمبياد الخاص البحريني، الذي أعرب عن فخره واعتزازه بالمشاركة البحرينية في هذا الحدث الرياضي.
يشمل الفريق البحريني من الرياضيين المتميزين، وهم: محمد العلي وعلي المتغوي: لاعبان من ذوي الإعاقة الذهنية، يمثلان تحديًا حقيقيًا لأنفسهم وللأقران، وأحمد صادق ووليد توفيق: لاعبان من غير ذوي الإعاقة، يضفون قيمة مضافة للفريق بمهاراتهم العالية. ويقود الفريق الفني الكابتن قاسم بن جميع، الذي ساهم بشكل كبير في إعداد الرياضيين لهذه البطولة، ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج. كما حظيت المشاركة البحرينية بدعم كبير من قبل الجهات المعنية في المملكة، تتقدمها اللجنة البارالمبية البحرينية والتي تؤمن بأن الرياضة هي لغة مشتركة تجمع الشعوب وتوحد القلوب.
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