Friday, 04 October 2024 03:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحرين تشارك في المسابقة الإقليمية للشراع

10/3/2024 7:14:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصل‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬إلى‭ ‬دبي،‭ ‬حاملًا‭ ‬معه‭ ‬آمال‭ ‬وطموحات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬البحرية‭. ‬ويشارك‭ ‬الوفد‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأولى‭ ‬للشراع‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص،‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭.‬

ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬أصحاب‭ ‬الإرادة‭ ‬والعزيمة،‭ ‬حيث‭ ‬يمثلون‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنافسة‭ ‬القارية‭. ‬ويترأس‭ ‬الوفد‭ ‬رضا‭ ‬سبت،‭ ‬المدير‭ ‬الوطني‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني،‭ ‬الذي‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭.‬

يشمل‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬المتميزين،‭ ‬وهم‭: ‬محمد‭ ‬العلي‭ ‬وعلي‭ ‬المتغوي‭: ‬لاعبان‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية،‭ ‬يمثلان‭ ‬تحديًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬لأنفسهم‭ ‬وللأقران،‭ ‬وأحمد‭ ‬صادق‭ ‬ووليد‭ ‬توفيق‭: ‬لاعبان‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬يضفون‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للفريق‭ ‬بمهاراتهم‭ ‬العالية‭. ‬ويقود‭ ‬الفريق‭ ‬الفني‭ ‬الكابتن‭ ‬قاسم‭ ‬بن‭ ‬جميع،‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الرياضيين‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة،‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭. ‬كما‭ ‬حظيت‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬تتقدمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والتي‭ ‬تؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الرياضة‭ ‬هي‭ ‬لغة‭ ‬مشتركة‭ ‬تجمع‭ ‬الشعوب‭ ‬وتوحد‭ ‬القلوب‭.‬

MENAFN03102024000055011008ID1108745460

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث