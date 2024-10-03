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اليوم .. ثلاث مواجهات في دوري خالد بن حمد

10/3/2024 7:14:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬ الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الدير‭ ‬والبحرين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬وتوبلي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6:15،‭ ‬والثالثة‭ ‬ستجمع‭ ‬بين‭ ‬التضامن‭ ‬والاتفاق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬00‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

وتختتم‭ ‬الجولة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬بمواجهتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬وسماهيج،‭ ‬وفي‭ ‬الثانية‭ ‬يلتقي‭ ‬النجمة‭ ‬وباربار‭.‬

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬الشباب‭ ‬برصيد‭ (‬12‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬من‭ ‬بعده‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الأهلي‭ ‬ثالثاً‭ ‬برصيد‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬باربار‭ ‬رابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتفاق‭ ‬خامساً‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتحاد‭ ‬سادساً‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬سماهيج‭ ‬سابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬التضامن‭ ‬ثامناً‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬توبلي‭ ‬تاسعاً‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الدير‭ ‬عاشراً‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيراً‭ ‬البحرين‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭).‬

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