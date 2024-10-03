اليوم .. ثلاث مواجهات في دوري خالد بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفتتح اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة لدوري خالد بن حمد لكرة اليد بإقامة ثلاث مباريات، الأولى بين الدير والبحرين عند الساعة 4:30 مساءً، والثانية بين الأهلي وتوبلي عند الساعة 6:15، والثالثة ستجمع بين التضامن والاتفاق في تمام الساعة 8:00 على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتختتم الجولة يوم الأحد المقبل بمواجهتين، الأولى بين الشباب وسماهيج، وفي الثانية يلتقي النجمة وباربار.
ويشير الترتيب العام للمسابقة قبل انطلاقة الجولة الخامسة إلى تصدر الشباب برصيد (12 نقطة)، ويأتي من بعده النجمة في المركز الثاني برصيد (10 نقاط)، الأهلي ثالثاً برصيد (10 نقاط)، باربار رابعاً برصيد (8 نقاط)، الاتفاق خامساً (8 نقاط)، الاتحاد سادساً برصيد (7 نقاط)، سماهيج سابعاً برصيد (6 نقاط)، التضامن ثامناً برصيد (5 نقاط)، توبلي تاسعاً برصيد (5 نقاط)، الدير عاشراً برصيد (5 نقاط)، وأخيراً البحرين برصيد (4 نقاط).
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