لاعبو الخالدية ومرهون يلتحقون بتدريبات المنتخب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يستأنف اليوم الجمعة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته المحلية على الملاعب الخارجية بالاتحاد، حيث ينتظم لاعبو الخالدية العائدون من تركمنستان ومحمد مرهون محترف الكويت الكويتي بتدريبات المنتخب، استعدادا لخوض مباراة الجولة الثالثة أمام منتخب إندونيسيا يوم 10 أكتوبر، وذلك في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.
وكان الجهاز الفني قد قرر منح اللاعبين يوم أمس الخميس راحة من التدريبات، حيث يسعى مدرب المنتخب دراغان تالاييتش إلى الحفاظ على لياقة اللاعبين، قبل دخولهم إلى المعسكر الداخلي المغلق يوم 7 أكتوبر.
يذكر أن جميع لاعبي المنتخب جاهزون لخوض المواجهة، في حين أن إسماعيل عبداللطيف في المراحل الأخيرة من حالة الاستشفاء.
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