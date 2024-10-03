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لاعبو الخالدية ومرهون يلتحقون بتدريبات المنتخب

10/3/2024 7:14:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يستأنف‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬تدريباته‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬حيث‭ ‬ينتظم‭ ‬لاعبو‭ ‬الخالدية‭ ‬العائدون‭ ‬من‭ ‬تركمنستان‭ ‬ومحمد‭ ‬مرهون‭ ‬محترف‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بتدريبات‭ ‬المنتخب،‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭. ‬

وكان‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬قد‭ ‬قرر‭ ‬منح‭ ‬اللاعبين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬راحة‭ ‬من‭ ‬التدريبات،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لياقة‭ ‬اللاعبين،‭ ‬قبل‭ ‬دخولهم‭ ‬إلى‭ ‬المعسكر‭ ‬الداخلي‭ ‬المغلق‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬جاهزون‭ ‬لخوض‭ ‬المواجهة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الاستشفاء‭.‬

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