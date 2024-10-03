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مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني واتحاد الكرة يوقعان مذكرة تعاون لتطوير المواهب الرياضية

10/3/2024 7:14:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لتطوير‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لصقل‭ ‬مهارات‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتأهيل‭ ‬المدربين،‭ ‬وإرساء‭ ‬قواعد‭ ‬علمية‭ ‬ومطورة‭ ‬للتعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬إدارتي‭ ‬المركز‭ ‬والاتحاد‭. ‬

ويهدف‭ ‬الجانبان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬تعاون‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬الموهوبين‭ ‬بمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬وانضمامهم‭ ‬إلى‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني،‭ ‬وإعداد‭ ‬خطط‭ ‬تطويرية‭ ‬للاعبين‭ ‬تشمل‭ ‬جوانب‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي‭ ‬ورفع‭ ‬المهارات‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية،‭ ‬وأوجه‭ ‬تطبيقات‭ ‬التعليم‭ ‬الرياضي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬ورياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬إذ‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمواهب‭ ‬الكروية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬عبر‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬التدريب‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المدارس‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬يزخر‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬التي‭ ‬ستحصل‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬التطوير‭ ‬وصقلها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬لبنة‭ ‬أساسية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية،‭ ‬وإظهارها‭ ‬بصورة‭ ‬تعكس‭ ‬رقي‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬الاتفاقية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬لوضع‭ ‬بصمة‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬المنظومة‭ ‬الكروية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنها‭ ‬تعنى‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬بالمواهب‭ ‬الناشئة‭.‬

وقدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لإدارة‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والبناء‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬انطلاقة‭ ‬لبناء‭ ‬شراكات‭ ‬مختلفة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ويقودها‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬والمكتسبات‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تقديره‭ ‬لإدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سيصب‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والدفع‭ ‬بقدرات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬والناشئة‭ ‬للوصول‭ ‬بهم‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬متكاملة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمنافسات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬والاحتراف‭ ‬الخارجي‭.‬

وأضاف‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاونه‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الشباب‭ ‬وفق‭ ‬أسس‭ ‬علمية‭ ‬ومطورة‭ ‬للتعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬الرياضي،‭ ‬تمثل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تدشينه‭ ‬مسارات‭ ‬تعليمية‭ ‬نوعية‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬واهتماماتهم،‭ ‬وعمله‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬ورفد‭ ‬الكرة‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭. ‬

ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬لهذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬نجوم‭ ‬محترفين‭ ‬لمستقبل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬لتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستويات‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي‭ ‬للاعبين‭ ‬والفنيين‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭.‬

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