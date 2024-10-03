مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني واتحاد الكرة يوقعان مذكرة تعاون لتطوير المواهب الرياضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني والاتحاد البحريني لكرة القدم توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تنمية المواهب الرياضية وتعزيز التعاون في رياضة كرة القدم، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتطوير الكرة البحرينية من خلال العمل المشترك لصقل مهارات اللاعبين وتأهيل المدربين، وإرساء قواعد علمية ومطورة للتعليم والتدريب الرياضي في المملكة.
وقع الاتفاقية سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، والدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، بحضور عدد من أعضاء إدارتي المركز والاتحاد.
ويهدف الجانبان من خلال هذه المذكرة إلى تأسيس تعاون يصب في تطوير اللاعبين الموهوبين بمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني وانضمامهم إلى المنتخبات الوطنية التابعة للاتحاد البحريني، وإعداد خطط تطويرية للاعبين تشمل جوانب تطوير الأداء الرياضي ورفع المهارات البدنية والفنية، وأوجه تطبيقات التعليم الرياضي.
وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم بالدور الحيوي الذي يقوم به مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في تطوير اللاعبين ورياضة كرة القدم، إذ أشار سموه إلى أهمية الاتفاقية في تعزيز الارتقاء بالمواهب الكروية للمنتخبات الوطنية، عبر عملية تطوير التدريب بدءًا من مرحلة المدارس.
وأشار سموه إلى أن مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يزخر بالعديد من المواهب التي ستحصل على فرص التطوير وصقلها بشكل أكبر، بما يسهم في تحقيق تطلعات الاتحاد الرامية إلى بناء قاعدة قوية من لاعبي الفئات العمرية الذين يعتبرون لبنة أساسية للمنتخبات الوطنية.
وأكد سموه أن الاتفاقية تعكس حرص الاتحاد البحريني لكرة القدم، بشكل مستمر، على المبادرات الهادفة إلى تطوير كرة القدم البحرينية، وإظهارها بصورة تعكس رقي الرياضة البحرينية، إذ تعد الاتفاقية واحدة من المبادرات المتعددة التي يسعى الاتحاد لوضع بصمة من خلالها بشكل إيجابي على المنظومة الكروية في مملكة البحرين، وخصوصًا أنها تعنى في المقام الأول بالمواهب الناشئة.
وقدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة الشكر والتقدير لإدارة مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، على التعاون المثمر والبناء مع الاتحاد، مشيرًا إلى أنه انطلاقة لبناء شراكات مختلفة بين الجانبين مستقبلاً، على النحو الذي يخدم الرياضة البحرينية، ويقودها إلى مزيد من المنجزات والمكتسبات.
من جانبه، أعرب الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني عن خالص تقديره لإدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، مؤكداً أن هذا التعاون سيصب في تطوير رياضة كرة القدم والدفع بقدرات الشباب البحريني والناشئة للوصول بهم إلى العالمية عبر توفير بيئة متكاملة تسهم في إعداد اللاعبين للمنافسات المحلية والدولية والاحتراف الخارجي.
وأضاف النعيمي أن المركز يسعى من خلال تعاونه مع مختلف الهيئات الرياضية في المملكة وخارجها إلى تطوير الشباب وفق أسس علمية ومطورة للتعليم والتدريب الرياضي، تمثل ذلك في تدشينه مسارات تعليمية نوعية وغير مسبوقة ترتكز على مهارات الشباب واهتماماتهم، وعمله في هذا الإطار على تطوير الكفاءات الفنية والإدارية ورفد الكرة الرياضية البحرينية بالمهارات والمواهب البحرينية الشابة.
ومن المؤمل لهذه الاتفاقية أن تسهم في صناعة نجوم محترفين لمستقبل كرة القدم البحرينية، من خلال توفير بيئة مثالية لتطوير المواهب الشابة وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية، والارتقاء بمستويات الأداء الرياضي للاعبين والفنيين على الصعيدين المحلي والدولي.
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