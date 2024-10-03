ميسي يقود إنتر ميامي لإحراز ((درع المشجعين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬فريقه‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬لإحراز‭ ‬‮«‬درع‭ ‬المشجعين‮»‬‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬من‭ ‬ثلاثية‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬كولومبوس‭ ‬كرو‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬أوهيو،‭ ‬واحتلال‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬الشرفي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬العادي‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورفع‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬‮«‬درع‭ ‬المشجعين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬لصاحب‭ ‬أفضل‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المنتظم‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬كولومبوس‭ ‬كرو‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭ ‬الفرنسي‭ ‬ويلفريد‭ ‬نانسي،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬‮«‬بلاي‭ ‬أوف‮»‬‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬هوية‭ ‬البطل‭.‬

وافتتح‭ ‬ميسي‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬جوردي‭ ‬ألبا‭ ‬تلقفها‭ ‬في‭ ‬صدره‭ ‬وتخلص‭ ‬من‭ ‬مدافعين‭ ‬ولكزها‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬عند‭ ‬خروج‭ ‬الحارس‭ ‬الكولومبي‭ ‬باتريك‭ ‬سولتيه‭ (‬45‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭.‬

ورفع‭ ‬ميسي‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬هدفا‭ ‬و15‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

عاد‭ ‬نجم‭ ‬‮«‬ألبيسيليتسي‮»‬‭ ‬حديثا‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬قدمه‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬أمام‭ ‬كولومبيا‭ (‬1-0‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭) ‬أبعدته‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭.‬

قال‭ ‬‮«‬البرغوث‮»‬‭ ‬الصغير‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬أبل‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تحقق‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬والآن‭ ‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬التفكير‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬قادم‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬منافس‭ ‬‮«‬صعب‭ ‬المراس‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬بطل‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬درع‭ ‬المشجعين‮»‬‭ ‬هي‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬ثانوية‮»‬‭ ‬لفريقه،‭ ‬وأن‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬يظل‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيس‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬يتكوّن‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬ثم‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬أي‭ ‬شيء‭. ‬ولكن‭ ‬لدينا‭ ‬ميزة‭ ‬كبيرة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬أرضنا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬نبحث‭ ‬عنه‭. ‬نحن‭ ‬أقوياء‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬أرضنا‮»‬‭.‬

ورفع‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬68‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراتين‭ ‬فسيحقق‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭.‬

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