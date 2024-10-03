ميسي يقود إنتر ميامي لإحراز ((درع المشجعين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجليس -(أ ف ب): قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لإحراز «درع المشجعين» بتسجيله هدفين من ثلاثية الفوز على مضيفه كولومبوس كرو حامل اللقب 3-2 في أوهيو، واحتلال المركز الأول الشرفي في الموسم العادي من الدوري الأميركي لكرة القدم.
ورفع إنتر ميامي «درع المشجعين» التي تمنح لصاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم في عقر دار كولومبوس كرو الذي يشرف على تدريبه الفرنسي ويلفريد نانسي، وذلك قبل انطلاق الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في 23 الشهر الحالي التي تحدد هوية البطل.
وافتتح ميسي التسجيل بعد تمريرة طويلة من زميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا تلقفها في صدره وتخلص من مدافعين ولكزها في المرمى عند خروج الحارس الكولومبي باتريك سولتيه (45)، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
ورفع ميسي (37 عاما) رصيده إلى 17 هدفا و15 تمريرة حاسمة في 17 مباراة في الدوري هذا الموسم.
عاد نجم «ألبيسيليتسي» حديثا من إصابة في قدمه تعرض لها خلال فوز منتخب بلاده في مسابقة كوبا أميركا أمام كولومبيا (1-0 بعد التمديد) أبعدته عن الملاعب مدة شهرين.
قال «البرغوث» الصغير لقناة «أبل» التلفزيونية «لقد تحقق الهدف الأول والآن يتعيّن علينا التفكير بما هو قادم»، بعد السيطرة على منافس «صعب المراس».
وأكد بطل مونديال قطر أن «درع المشجعين» هي جائزة «ثانوية» لفريقه، وأن لقب الدوري الأميركي يظل الهدف الرئيس.
وتابع «الدور الأول يتكوّن من ثلاث مباريات، ثم مباراة واحدة ويمكن أن يحدث أي شيء. ولكن لدينا ميزة كبيرة تتمثل في خوض جميع المباريات على أرضنا، وهو ما كنا نبحث عنه. نحن أقوياء للغاية على أرضنا».
ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول قبل جولتين من النهاية، وفي حال تمكن من الفوز بالمباراتين فسيحقق رقما قياسيا جديدا في عدد النقاط في موسم واحد.
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