نابولي لتشديد قبضته على الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعاد‭ ‬المدرب‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬فريقه‭ ‬نابولي‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬فوزه‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬إلاّ‭ ‬أنه‭ ‬أصرّ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يمكن‭ ‬لجماهير‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬أن‭ ‬تحلم‭ ‬باستعادة‭ ‬التاج،‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أبقي‭ ‬قدمي‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭.‬

يخوض‭ ‬نابولي‭ ‬اختبارا‭ ‬سهلا‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬الى‭ ‬تشديد‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬كومو‭ ‬العاشر‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬نجم‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وأرسنال‭ ‬الإنكليزي‭ ‬السابق‭ ‬سيسك‭ ‬فابريغاس‭.‬

ويدخل‭ ‬نابولي،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬الذي‭ ‬ربما‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬بعد‭ ‬دفاع‭ ‬كارثي‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬ملاحقه‭ ‬المباشر‭ ‬يوفنتوس‭.‬

ليس‭ ‬من‭ ‬المستغرب‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬ألّا‭ ‬يسمح‭ ‬كونتي‭ (‬55‭ ‬عاما‭) ‬لنفسه‭ ‬بأي‭ ‬تنبؤات‭ ‬جريئة‭ ‬كون‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬بدايته،‭ ‬إذ‭ ‬يرى‭ ‬بفضل‭ ‬سجله‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التدريب‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ (‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬وإنتر‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭) ‬الجانبين‭ ‬كليهما‭ ‬من‭ ‬العملة‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬مشاركة‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية‭.‬

قال‭ ‬كونتي‭ ‬لمنصة‭ ‬‮«‬دازون‮»‬‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬ميزة‭ ‬وعيوب‭: ‬الميزة‭ ‬هي‭ ‬أنه‭ ‬يمكنك‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬طوال‭ ‬الأسبوع،‭ ‬والعيب‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬ليس‭ ‬تنافسيا‭ ‬مثل‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬غمار‭ ‬المسابقات‭ ‬الاوروبية‮»‬‭.‬

‮«‬توقعات‭ ‬عالية‮»‬‭ ‬

وأضاف‭ ‬كونتي‭ ‬الذي‭ ‬ينظر‭ ‬إليه‭ ‬كمدرب‭ ‬يستطيع‭ ‬قيادة‭ ‬الفرق‭ ‬الى‭ ‬الألقاب‭ ‬رغم‭ ‬تاريخه‭ ‬في‭ ‬الصراعات‭ ‬الطويلة‭ ‬مع‭ ‬مديري‭ ‬الأندية،‭ ‬إن‭ ‬الكثير‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬مؤخرا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رحيل‭ ‬مهاجمه‭ ‬وهدافه‭ ‬الدولي‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬في‭ ‬انتقال‭ ‬مفاجئ‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي،‭ ‬وانه‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‭ ‬للاستقرار‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تمر‭ ‬حتى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ (‬أوريليو‭ ‬دي‭ ‬لورينتيس‭) ‬أوّل‭ ‬من‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬كاملة‮»‬‭.‬

واستطرد‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬رحل‭ ‬أوسيمهن‭ ‬و‭(‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البولندي‭ ‬بيوتر‭) ‬جيلينسكي‭. ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬توقعات‭ ‬عالية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬لأنني‭ ‬فعلت‭ ‬أشياء‭ ‬مهمة‭. ‬دعونا‭ ‬ندع‭ ‬الجماهير‭ ‬تحلم،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أبقي‭ ‬قدمي‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أسمع‭ ‬الناس‭ ‬يتحدثون‭ ‬وهم‭ ‬لا‭ ‬يفقهون‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬حقق‭ ‬كومو‭ ‬فوزين‭ ‬متتاليين‭ ‬على‭ ‬أتالانتا‭ ‬وهيلاس‭ ‬فيرونا‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬بالارتقاء‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬مع‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬يعكس‭ ‬فابريغاس‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬صورة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مهمة‭ ‬تدريبية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬يُظهر‭ ‬مهاجمه‭ ‬باتريك‭ ‬كوتروني‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬استدعائه‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

لكن‭ ‬كوتروني‭ ‬يواجه‭ ‬اختبارا‭ ‬أصعب‭ ‬أمام‭ ‬دفاع‭ ‬نابولي‭ ‬الذي‭ ‬استقبل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ويشعر‭ ‬فابريغاس‭ ‬بقلق‭ ‬أكبر‭ ‬بشأن‭ ‬مدافعيه‭ ‬الذين‭ ‬اهتزت‭ ‬شباكهم‭ ‬11‭ ‬مرة‭.‬

مارتينيس‭ ‬يستعيد‭ ‬شهيته‭ ‬التهديفية‭ ‬

وتحتدم‭ ‬المنافسة‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬ووصيفه،‭ ‬مع‭ ‬تأخر‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬والثلاثي‭ ‬ميلان‭ ‬وجاره‭ ‬اللدود‭ ‬إنتر،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬والمتصدر‭ ‬السابق‭ ‬تورينو‭ ‬بنقطتين‭ ‬عن‭ ‬نابولي،‭ ‬وأندية‭ ‬إمبولي‭ ‬ولاتسيو‭ ‬وأودينيزي‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يكرس‭ ‬أهمية‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬لتوسيع‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬ووضع‭ ‬ضغط‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬ملاحقيه‭.‬

ويحل‭ ‬يوفنتوس‭ ‬المنتشي‭ ‬بفوزه‭ ‬الثمين‭ ‬وبعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الالماني‭ (‬3-2‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ضيفا‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬كالياري‭ ‬الذي‭ ‬تذوق‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بارما‭ ‬3‭-‬2‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭.‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬فريق‭ ‬السيدة‭ ‬العجوز‭ ‬نفسه‭ ‬خلف‭ ‬أندية‭ ‬إنتر‭ ‬وتورينو‭ ‬وأودينيزي‭ ‬كونها‭ ‬تلعب‭ ‬مبارياتها‭ ‬السبت‭.‬

يلعب‭ ‬تورينو‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬تورينو،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬انتصاره‭ ‬القاري‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬النجم‭ ‬الاحمر‭ ‬الصربي‭ ‬ومع‭ ‬استعادة‭ ‬قائده‭ ‬ونجمه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬لشهيته‭ ‬التهديفية‭.‬

سجل‭ ‬مارتينيس‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬رباعية‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الام،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬فكه‭ ‬نحسه‭ ‬التهديفي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بثنائية‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬أودينيزي‭ (‬3-2‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬استعاد‭ ‬ابن‭ ‬الـ27‭ ‬عاما‭ ‬مستواه‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬متعثرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وتبدو‭ ‬حظوظ‭ ‬أودينيزي‭ ‬كبيرة‭ ‬لحسم‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ليتشي‭ ‬الثامن‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬يحل‭ ‬ميلان‭ ‬ضيفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬فيورنتينا‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

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