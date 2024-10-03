ألكاراس يتأهب للمشاركة في دورة شنغهاي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنف‭ ‬الثاني‭ ‬عالمياً‭ ‬إن‭ ‬اللعب‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬وكأس‭ ‬ليفر‭ ‬جعله‭ ‬يشعر‭ ‬بالانتعاش‭ ‬والاستعداد‭ ‬للبطولات‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إضافة‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لأساتذة‭ ‬التنس‭ ‬إلى‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬ألكاراس،‭ ‬الفائز‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ببطولتي‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬وويمبلدون‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاته‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية،‭ ‬وقد‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬بطولتي‭ ‬سينسيناتي‭ ‬وأميركا‭ ‬المفتوحة‭.‬

وبعد‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬ساعد‭ ‬ألكاراس‭ ‬الفريق‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬كما‭ ‬ساعد‭ ‬فريق‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬ليفر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتغلب‭ ‬على‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬ليحرز‭ ‬لقب‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭.‬

وقال‭ ‬ألكاراس‭ ‬للصحفيين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬خضت‭ ‬شهراً‭ ‬جيداً‭ ‬حقاً‭ ‬من‭ ‬التدريبات‭ ‬بعد‭ ‬البطولات‭ ‬الأمريكية‭. ‬ساعدتني‭ ‬بطولتا‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬وكأس‭ ‬ليفر‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬طاقتي‭ ‬وتحفيز‭ ‬نفسي‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أحب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الفرق،‭ ‬ففي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬ضمن‭ ‬الفريق‭ ‬ومع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬أيضاً،‭ ‬يساعدني‭ ‬كل‭ ‬الأشخاص‭ ‬حولي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬أفضل،‭ ‬والشعور‭ ‬بحالة‭ ‬رائعة‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬أيضاً،‭ ‬وهذا‭ ‬مهم‭ ‬حقاً‮»‬‭.‬

وواصل‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬نفسه‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬ليفر‭. ‬ساعدتني‭ ‬تلك‭ ‬البطولات‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬البهجة‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مقبل‭. ‬أتيت‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬آسيا‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الطاقة،‭ ‬وأستمتع‭ ‬بكل‭ ‬ثانية‭ ‬لي‭ ‬على‭ ‬الملعب،‭ ‬وهذا‭ ‬مهم‭ ‬حقاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‮»‬‭.‬