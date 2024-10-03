((فورمولا 1)): تأجيل إقامة سباق المبتدئين في أبوظبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) إن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات لن تشهد هذا الموسم تطبيق فكرة إقامة سباق سرعة للمبتدئين في أبوظبي، بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى المقرر في ختام الموسم.
وخضعت الفكرة للمناقشة لبعض الوقت، لكن المعنيين قرروا في اجتماع لجنة فورمولا 1، في مصنع فريق «آر بي» في فينيسيا بإيطاليا، عدم المضي قدماً في تطبيق الفكرة.
وقال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان: «بينما حظيت الفكرة بدعم على نطاق واسع، تقرر، بسبب قيود زمنية وتنظيمية، عدم إقامة السباق في عام 2024. وتستمر المناقشات لصياغة مفهوم وخطة محتملة لإقامة السباق عام 2025».
ويقام آخر سباق في بطولة العالم هذا الموسم في أبوظبي في الثامن من ديسمبر.
وكانت فكرة سباق السرعة للمبتدئين، التي تتمثل في إقامة تجارب تأهيلية وسباق لمسافة 100 كيلومتر في اليوم نفسه، من شأنها أن تمنح 10 سائقين مبتدئين فرصة التنافس ضد بعضهم البعض بسيارات المنافسات من دون أن تقلق الفرق بشأن أي أضرار بعد نهاية منافسات الموسم.
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