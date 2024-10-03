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((فورمولا 1)): تأجيل إقامة سباق المبتدئين في أبوظبي

10/3/2024 7:14:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ (‬فيا‭) ‬إن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬‮«‬فورمولا‭ ‬1‮»‬‭ ‬للسيارات‭ ‬لن‭ ‬تشهد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬تطبيق‭ ‬فكرة‭ ‬إقامة‭ ‬سباق‭ ‬سرعة‭ ‬للمبتدئين‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬بعد‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬أبوظبي‭ ‬الكبرى‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الموسم‭.‬

وخضعت‭ ‬الفكرة‭ ‬للمناقشة‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت،‭ ‬لكن‭ ‬المعنيين‭ ‬قرروا‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬فورمولا‭ ‬1،‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬آر‭ ‬بي‮»‬‭ ‬في‭ ‬فينيسيا‭ ‬بإيطاليا،‭ ‬عدم‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الفكرة‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بينما‭ ‬حظيت‭ ‬الفكرة‭ ‬بدعم‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬تقرر،‭ ‬بسبب‭ ‬قيود‭ ‬زمنية‭ ‬وتنظيمية،‭ ‬عدم‭ ‬إقامة‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬وتستمر‭ ‬المناقشات‭ ‬لصياغة‭ ‬مفهوم‭ ‬وخطة‭ ‬محتملة‭ ‬لإقامة‭ ‬السباق‭ ‬عام‭ ‬2025‮»‬‭.‬

ويقام‭ ‬آخر‭ ‬سباق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭.‬

وكانت‭ ‬فكرة‭ ‬سباق‭ ‬السرعة‭ ‬للمبتدئين،‭ ‬التي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬تجارب‭ ‬تأهيلية‭ ‬وسباق‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه،‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تمنح‭ ‬10‭ ‬سائقين‭ ‬مبتدئين‭ ‬فرصة‭ ‬التنافس‭ ‬ضد‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬بسيارات‭ ‬المنافسات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تقلق‭ ‬الفرق‭ ‬بشأن‭ ‬أي‭ ‬أضرار‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭.‬





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