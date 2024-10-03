بادوسا تنهي مغامرة الصينية تشانغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين -(أ ف ب): أنهت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة 19 عالميا المغامرة التاريخية للصينية شواي تشانغ بفوزها عليها 6-1 و7-6 (7-3) أمس الخميس وبلغت الدور نصف النهائي في دورة بكين للألف نقطة لكرة المضرب.
ووضعت بادوسا (26 عاما) حدا لأحلام ابنة الأرض المصنفة 22 عالميا سابقا التي تقهقرت للمرتبة 595 بسبب الإصابة، علما أنها كانت تعرضت قبل مشاركتها في دورة بكين لـ24 هزيمة تواليا امتدت على مدى 600 يوم، في ثاني أسوأ سلسلة منذ بداية العصر المفتوح لكرة المضرب في عام 1968.
وباتت تشانغ البالغة 35 عاما الأقل تصنيفا تصل إلى هذا الدور في تاريخ بكين، حيث سبق لها أن بلغت الدور ربع النهائي لإحدى بطولات الغراند سلام مرتين في مسيرتها.
في المقابل، تطارد بادوسا لقبها الخامس في الفردي على ملاعب الكرة الصفراء.
وتواجه بادوسا، المصنفة ثانية عالميا سابقا، في نصف النهائي الأمريكية كوكو غوف السادسة التي قلبت تأخرها بمجموعة أمام الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا الـ 115 والصاعدة من التصفيات إلى فوز 2-6 و6-2 و6-2.
من ناحيتها، قالت تشانغ، التي شجعتها زميلاتها اللاعبات ومنهن بادوسا على عدم الاستسلام «كانت خطتي في السابق هي لعب المزيد من مباريات الزوجي والتركيز على الزوجي. لكنني أعتقد الآن أنني يجب أن أغيّر الخطة. أخبرتني باولا أنه يجب عليّ أن ألعب. ألّا أعتزل».
وأضافت الصينية التي ستتقدم ضمن الـ 200 الأوليات «في العام المقبل سأحاول لعب العديد من مباريات الفردي والزوجي».
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