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بادوسا تنهي مغامرة الصينية تشانغ

10/3/2024 7:14:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أنهت‭ ‬الإسبانية‭ ‬باولا‭ ‬بادوسا‭ ‬المصنفة‭ ‬19‭ ‬عالميا‭ ‬المغامرة‭ ‬التاريخية‭ ‬للصينية‭ ‬شواي‭ ‬تشانغ‭ ‬بفوزها‭ ‬عليها‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-3‭) ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬وبلغت‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬للألف‭ ‬نقطة‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭.‬

ووضعت‭ ‬بادوسا‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬حدا‭ ‬لأحلام‭ ‬ابنة‭ ‬الأرض‭ ‬المصنفة‭ ‬22‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬التي‭ ‬تقهقرت‭ ‬للمرتبة‭ ‬595‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬علما‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تعرضت‭ ‬قبل‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬لـ24‭ ‬هزيمة‭ ‬تواليا‭ ‬امتدت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬600‭ ‬يوم،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أسوأ‭ ‬سلسلة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العصر‭ ‬المفتوح‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1968‭.‬

وباتت‭ ‬تشانغ‭ ‬البالغة‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬الأقل‭ ‬تصنيفا‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بكين،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬بلغت‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لإحدى‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تطارد‭ ‬بادوسا‭ ‬لقبها‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭.‬

وتواجه‭ ‬بادوسا،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا،‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬قلبت‭ ‬تأخرها‭ ‬بمجموعة‭ ‬أمام‭ ‬الأوكرانية‭ ‬يوليا‭ ‬ستارودوبتسيفا‭ ‬الـ‭ ‬115‭ ‬والصاعدة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬2‭-‬6‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬قالت‭ ‬تشانغ،‭ ‬التي‭ ‬شجعتها‭ ‬زميلاتها‭ ‬اللاعبات‭ ‬ومنهن‭ ‬بادوسا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الاستسلام‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬خطتي‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬هي‭ ‬لعب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬الزوجي‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الزوجي‭. ‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬الآن‭ ‬أنني‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أغيّر‭ ‬الخطة‭. ‬أخبرتني‭ ‬باولا‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭. ‬ألّا‭ ‬أعتزل‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬ستتقدم‭ ‬ضمن‭ ‬الـ‭ ‬200‭ ‬الأوليات‭ ‬‮«‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬سأحاول‭ ‬لعب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬الفردي‭ ‬والزوجي‮»‬‭.‬

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