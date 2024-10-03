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سلتيكس يواجه ناغتس

10/3/2024 7:14:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يلعب‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ودنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬بطل‭ ‬2023‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اعدادية‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬لدوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬إن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭.‬

ويلتقي‭ ‬الفريقان‭ ‬مجدداً‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬أرينا‭ ‬بجزيرة‭ ‬ياس‭.‬

وهو‭ ‬العام‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬الذي‭ ‬تستضيف‭ ‬فيه‭ ‬أبوظبي‭ ‬مباريات‭ ‬تمهيدية‭ ‬لموسم‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬2022‭ ‬بموجب‭ ‬شراكة‭ ‬بين‭ ‬الرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ودائرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬تستمر‭ ‬سنوات‭.‬

وفاز‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬على‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬123‭-‬113‭ ‬و118‭-‬109‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬ومينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬على‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬111‭-‬99‭ ‬و104‭-‬96‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وتتضمن‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬أيضا‭ ‬إقامة‭ ‬دوري‭ ‬الناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬‮«‬جونيور‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬الإمارات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجارب‭ ‬تفاعلية‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬بحضور‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الحاليين‭ ‬والمعتزلين‭ ‬وعيادات‭ ‬لياقة‭ ‬بدنية‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬جو‭ ‬مازولا‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الى‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬2008‭ ‬والثامن‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬منفردا‭ ‬بالرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الالقاب‭: ‬‮«‬تقدم‭ ‬المعسكرات‭ ‬التدريبية‭ ‬فرصة‭ ‬لإعادة‭ ‬تطوير‭ ‬هوية‭ ‬الفريق،‭ ‬ونركز‭ ‬على‭ ‬أساليبنا‭ ‬الهجومية‭ ‬والدفاعية‭ ‬والقواعد‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها،‭ ‬والقيام‭ ‬بما‭ ‬يتطلبه‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬صاحب‭ ‬الـ36‭ ‬عاماً‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬ثاني‭ ‬أصغر‭ ‬مدرب‭ ‬يتوج‭ ‬بطلاً‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬بعد‭ ‬الأسطورة‭ ‬بيل‭ ‬راسل‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬هذا‭ ‬الشرف‭ ‬مع‭ ‬سلتيكس‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬1967‭: ‬‮«‬يحمل‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬تحديات‭ ‬جديدة،‭ ‬لذا‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬التطور‭ ‬والارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬التحدي‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬سلتيكس‭ ‬ديريك‭ ‬وايت‭ ‬المتوج‭ ‬أيضاً‭ ‬بذهبية‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬حماسه‭ ‬لخوض‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم،‭ ‬رغم‭ ‬أنني‭ ‬حققت‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وأتوقع‭ ‬أن‭ ‬تمنحنا‭ ‬أبوظبي‭ ‬أجواء‭ ‬مميزة‭ ‬وتجارب‭ ‬فريدة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬مايكل‭ ‬مالون‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬ناغتس‭ ‬الى‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭: ‬‮«‬سعداء‭ ‬بلقاء‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأقوياء،‭ ‬والمباراة‭ ‬وسيلة‭ ‬مجدية‭ ‬لتقييم‭ ‬كفاءة‭ ‬الفريق،‭ ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬الإماراتية،‭ ‬ولقاء‭ ‬عشاق‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

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