سلتيكس يواجه ناغتس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي - (أ ف ب): يلعب بوسطن سلتيكس حامل اللقب ودنفر ناغتس بطل 2023 اليوم الجمعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مباراة اعدادية للموسم الجديد لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «إن بي ايه».
ويلتقي الفريقان مجدداً يوم الأحد المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.
وهو العام الثالث تواليا الذي تستضيف فيه أبوظبي مباريات تمهيدية لموسم الدوري الأمريكي وتحديدا منذ 2022 بموجب شراكة بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تستمر سنوات.
وفاز أتلانتا هوكس على ميلووكي باكس 123-113 و118-109 في 2022، ومينيسوتا تمبروولفز على دالاس مافريكس 111-99 و104-96 العام الماضي.
وتتضمن اتفاقية الشراكة أيضا إقامة دوري الناشئين لكرة السلة «جونيور إن بي ايه» في مدارس الإمارات، إلى جانب تجارب تفاعلية مع الجمهور بحضور نجوم كرة السلة الأمريكية الحاليين والمعتزلين وعيادات لياقة بدنية.
وقال مدرب بوسطن سلتيكس جو مازولا الذي قاد فريقه في يونيو الى لقبه الأول منذ 2008 والثامن عشر في تاريخه منفردا بالرقم القياسي في عدد الالقاب: «تقدم المعسكرات التدريبية فرصة لإعادة تطوير هوية الفريق، ونركز على أساليبنا الهجومية والدفاعية والقواعد المرتبطة بها، والقيام بما يتطلبه الفوز».
وأضاف صاحب الـ36 عاماً الذي أصبح ثاني أصغر مدرب يتوج بطلاً في التاريخ بعد الأسطورة بيل راسل الذي نال هذا الشرف مع سلتيكس أيضاً في 1967: «يحمل كل موسم تحديات جديدة، لذا يتعين علينا التطور والارتقاء إلى مستوى التحدي».
وأعرب صانع ألعاب سلتيكس ديريك وايت المتوج أيضاً بذهبية أولمبياد باريس 2024 مع منتخب الولايات المتحدة عن حماسه لخوض الموسم الجديد، وقال: «أتطلع إلى انطلاق الموسم، رغم أنني حققت نتائج مميزة في الموسم الماضي، وأتوقع أن تمنحنا أبوظبي أجواء مميزة وتجارب فريدة».
من جهته، قال المدرب مايكل مالون الذي قاد ناغتس الى اللقب في 2023 لأول مرة في تاريخه: «سعداء بلقاء حامل اللقب الذي يضم نخبة من اللاعبين الأقوياء، والمباراة وسيلة مجدية لتقييم كفاءة الفريق، كما نتطلع إلى التعرف أكثر على الثقافة الإماراتية، ولقاء عشاق السلة في المنطقة».
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