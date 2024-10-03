Friday, 04 October 2024 03:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوف تتأهل إلى قبل نهائي بطولة الصين

10/3/2024 7:14:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تأهلت‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬ببطولة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬للسيدات‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الأوكرانية‭ ‬يوليا‭ ‬ستارودوبتسيفا‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وتغلبت‭ ‬غوف‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بنتيجة2‭/‬6‭ ‬و6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬2‭ ‬لتتأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬بكين‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬التي‭ ‬تصعد‭ ‬فيها‭ ‬غوف‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬لإحدى‭ ‬البطولات‭ ‬ذات‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬التابعة‭ ‬للرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات،‭ ‬والأولى‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬بطولة‭ ‬روما‭.‬

وذكر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للرابطة‭ ‬أن‭ ‬غوف‭ ‬باتت‭ ‬أصغر‭ ‬لاعبة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬مرتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬حققت‭ ‬ماريا‭ ‬شارابوفا‭ ‬نفس‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬2004‭ ‬و2005‭.‬

وضربت‭ ‬غوف‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬الإسبانية‭ ‬باولا‭ ‬بادوسا‭ ‬المصنفة‭ ‬الـ15،‭ ‬التي‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬الصينية‭ ‬شواي‭ ‬تشانج‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/ ‬1‭ ‬و7‭/‬6‭.‬

وتهدف‭ ‬غوف‭ ‬الى‭ ‬التأهل‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬فوزها‭ ‬ببطولة‭ ‬أوكلاند‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬وأول‭ ‬بطولة‭ ‬ذات‭ ‬الألف‭ ‬نفطة‭ ‬منذ‭ ‬فوزها‭ ‬ببطولة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭.‬

وتتفوق‭ ‬بادوسا‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬على‭ ‬غوف‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬2‭.‬

وكانت‭ ‬غوف‭ ‬قد‭ ‬فازت‭ ‬بالمباراة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬روما‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الرملية‭.‬

MENAFN03102024000055011008ID1108745447

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث