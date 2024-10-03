غوف تتأهل إلى قبل نهائي بطولة الصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تأهلت‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬ببطولة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬للسيدات‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الأوكرانية‭ ‬يوليا‭ ‬ستارودوبتسيفا‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وتغلبت‭ ‬غوف‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بنتيجة2‭/‬6‭ ‬و6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬2‭ ‬لتتأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬بكين‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬التي‭ ‬تصعد‭ ‬فيها‭ ‬غوف‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬لإحدى‭ ‬البطولات‭ ‬ذات‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬التابعة‭ ‬للرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات،‭ ‬والأولى‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬بطولة‭ ‬روما‭.‬

وذكر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للرابطة‭ ‬أن‭ ‬غوف‭ ‬باتت‭ ‬أصغر‭ ‬لاعبة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬مرتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬حققت‭ ‬ماريا‭ ‬شارابوفا‭ ‬نفس‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬2004‭ ‬و2005‭.‬

وضربت‭ ‬غوف‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬الإسبانية‭ ‬باولا‭ ‬بادوسا‭ ‬المصنفة‭ ‬الـ15،‭ ‬التي‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬الصينية‭ ‬شواي‭ ‬تشانج‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/ ‬1‭ ‬و7‭/‬6‭.‬

وتهدف‭ ‬غوف‭ ‬الى‭ ‬التأهل‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬فوزها‭ ‬ببطولة‭ ‬أوكلاند‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬وأول‭ ‬بطولة‭ ‬ذات‭ ‬الألف‭ ‬نفطة‭ ‬منذ‭ ‬فوزها‭ ‬ببطولة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭.‬

وتتفوق‭ ‬بادوسا‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬على‭ ‬غوف‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬2‭.‬

وكانت‭ ‬غوف‭ ‬قد‭ ‬فازت‭ ‬بالمباراة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬روما‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الرملية‭.‬