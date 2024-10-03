غوف تتأهل إلى قبل نهائي بطولة الصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين - (د ب أ): تأهلت الأمريكية كوكو غوف الى الدور قبل النهائي ببطولة الصين المفتوحة للتنس للسيدات بعد فوزها على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا أمس الخميس في الدور قبل النهائي من البطولة.
وتغلبت غوف على منافستها الأوكرانية بنتيجة2/6 و6/2 و6/2 لتتأهل الى الدور قبل النهائي في بطولة بكين للمرة الثانية على التوالي.
وهذه هي المرة الثالثة هذا الموسم التي تصعد فيها غوف الى الدور قبل النهائي لإحدى البطولات ذات الألف نقطة التابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، والأولى لها منذ بطولة روما.
وذكر الموقع الرسمي للرابطة أن غوف باتت أصغر لاعبة تصل الى الدور قبل النهائي في بطولة الصين المفتوحة للتنس مرتين متتاليتين منذ أن حققت ماريا شارابوفا نفس الأمر في 2004 و2005.
وضربت غوف موعدا مع الإسبانية باولا بادوسا المصنفة الـ15، التي تغلبت على الصينية شواي تشانج بنتيجة 6/ 1 و7/6.
وتهدف غوف الى التأهل للمباراة النهائية في إحدى البطولات للمرة الأولى منذ فوزها ببطولة أوكلاند في يناير الماضي وأول بطولة ذات الألف نفطة منذ فوزها ببطولة سينسيناتي الصيف الماضي.
وتتفوق بادوسا في المواجهات المباشرة على غوف بنتيجة 3/2.
وكانت غوف قد فازت بالمباراة الوحيدة التي جمعتهما هذا الموسم في بطولة روما التي أقيمت على الملاعب الرملية.
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