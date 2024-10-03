((6)) دقائق فقط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يغيب‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬جيلسون‭ ‬بريمر‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليسرى‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭ (‬3-2‭) ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬ثاني‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬صباح‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬خضع‭ ‬جليسون‭ ‬بريمر‭ ‬و‭(‬الأرجنتيني‭) ‬نيكو‭ ‬غونساليس‭ ‬لفحوصات‭ ‬متعمقة‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي‭ ‬للركبة‭ ‬اليسرى،‭ ‬وإصابة‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬الأيمن‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سيخضع‭ ‬بريمر‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

وأوضحت‭ ‬الصحافة‭ ‬الإيطالية‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬بريمر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬ألا‭ ‬يلعب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وتعرض‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬الجار‭ ‬اللدود‭ ‬تورينو،‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬لايبزيغ‭.‬

ويعتبر‭ ‬بريمر،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عامًا،‭ ‬عنصرا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬ثياغو‭ ‬موتا،‭ ‬وهو‭ ‬لعب‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ومسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وتلقى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬ضربتين‭ ‬موجعتين‭ ‬مبكرتين‭ ‬امام‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بإصابة‭ ‬بريمر‭ ‬وجناحه‭ ‬الجديد‭ ‬الوافد‭ ‬من‭ ‬فيورنتينا‭ ‬غونساليس‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬السادسة‭ ‬والثانية‭ ‬عشرة‭ ‬فدخل‭ ‬مكانهما‭ ‬فيديريكو‭ ‬غاتي‭ ‬وكونسيساو‭.‬

وأكمل‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬59‭ ‬إثر‭ ‬طرد‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬ميكيلي‭ ‬دي‭ ‬غريغوريو‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬حول‭ ‬تخلفه‭ ‬مرتين‭ ‬بهدفين‭ ‬للمهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬السلوفيني‭ ‬بنجامين‭ ‬شيشكو‭ (‬30‭ ‬و65‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬تعادل‭ ‬مرتين‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬الصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭ (‬50‭ ‬و68‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخطف‭ ‬البديل‭ ‬البرتغالي‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬كونسيساو‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ (‬83‭).‬