((6)) دقائق فقط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (أ ف ب): يغيب المدافع الدولي البرازيلي جيلسون بريمر عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابة خطيرة في ركبته اليسرى تعرض لها في مباراة فريقه يوفنتوس أمام مضيفه لايبزيغ الألماني (3-2) الأربعاء في الجولة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أعلن أمس الخميس نادي «السيدة العجوز» ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وقال النادي في بيان «صباح هذا اليوم (الخميس)، خضع جليسون بريمر و(الأرجنتيني) نيكو غونساليس لفحوصات متعمقة كشفت عن إصابة الأول في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وإصابة الثاني في الفخذ الأيمن».
وأضاف «سيخضع بريمر لعملية جراحية في الأيام المقبلة»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأوضحت الصحافة الإيطالية أن غياب بريمر يمكن أن يصل إلى ستة أشهر على الأقل ومن المحتمل ألا يلعب مرة أخرى هذا الموسم.
وتعرض البرازيلي الذي وصل إلى يوفنتوس عام 2022 قادماً من الجار اللدود تورينو، للإصابة في الدقيقة السادسة من المباراة ضد لايبزيغ.
ويعتبر بريمر، البالغ من العمر 27 عامًا، عنصرا أساسيا في تشكيلة المدرب الجديد ثياغو موتا، وهو لعب جميع مباريات الفريق في الدوري ومسابقة دوري الابطال حتى الآن.
وتلقى يوفنتوس ضربتين موجعتين مبكرتين امام لايبزيغ بإصابة بريمر وجناحه الجديد الوافد من فيورنتينا غونساليس في الدقيقتين السادسة والثانية عشرة فدخل مكانهما فيديريكو غاتي وكونسيساو.
وأكمل فريق «السيدة العجوز» المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 إثر طرد حارس مرماه ميكيلي دي غريغوريو. ورغم ذلك حول تخلفه مرتين بهدفين للمهاجم الدولي السلوفيني بنجامين شيشكو (30 و65 من ركلة جزاء)، إلى تعادل مرتين عبر مهاجمه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش (50 و68)، قبل أن يخطف البديل البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو هدف الفوز (83).
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