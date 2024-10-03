عودة سولانكي إلى تشكيلة إنجلترا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬المهاجم‭ ‬الجديد‭ ‬لنادي‭ ‬توتنهام‭ ‬دومينيك‭ ‬سولانكي‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬بعدما‭ ‬وجهت‭ ‬اليه‭ ‬الدعوة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬لمعسكر‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬لمباراتيه‭ ‬ضد‭ ‬اليونان‭ ‬وفنلندا‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬و13‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬سولانكي‭ ‬الدولية‭ ‬الوحيدة‭ ‬ضد‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬لكنه‭ ‬أثار‭ ‬الإعجاب‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬توتنهام‭ ‬من‭ ‬بورنموث‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬مقابل‭ ‬نحو‭ ‬75‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإنجليزية‭.‬

وسجل‭ ‬المهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬السبيرز،‭ ‬وسيتنافس‭ ‬مع‭ ‬القائد‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬ومهاجم‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬أولي‭ ‬واتكينز‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬أمام‭ ‬اليونان‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي،‭ ‬ثم‭ ‬فنلندا‭ ‬في‭ ‬هلسنكي‭.‬

وأعاد‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬لي‭ ‬كارسلي،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا،‭ ‬الثلاثي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬وكول‭ ‬بالمر‭ ‬وفيل‭ ‬فودين‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة‭ ‬بعدما‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬تجمع‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وقال‭ ‬كارسلي‭ ‬عن‭ ‬سولانكي‭ ‬‮«‬أدرك‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬دوم‭ (‬دومينيك‭) ‬لاعب‭ ‬عملت‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الماضي‭. ‬كان‭ ‬قريبا‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لكنه‭ ‬أصيب‭ ‬قبل‭ ‬اختيارها‭ ‬مباشرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬بورنموث‭ ‬ويواصل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬توتنهام‭. ‬لديه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصفات‭ ‬الجيدة‭ ‬حقا‭ ‬والتي‭ ‬أحبها‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬بالمر‭ ‬العائد‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬تشلسي،‭ ‬قال‭ ‬كارسلي‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬كول‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭ ‬ورأيت‭ ‬كيف‭ ‬تقدم‭. ‬كل‭ ‬تحد‭ ‬يوضع‭ ‬أمامه‭ ‬يتعامل‭ ‬معه‭ ‬بخطوات‭ ‬واسعة،‭ ‬ولا‭ ‬يبالغ‭ ‬في‭ ‬التفاؤل‭. ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬أراه‭ ‬يؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬أن‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الغزارة‭ ‬الهجومية‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬بالمر‭ ‬وفودين‭ ‬وبيلينغهام،‭ ‬يعتبر‭ ‬تحديا‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬دائما‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬إيجاد‭ ‬التوازن‭ ‬الصحيح،‭ ‬من‭ ‬يكمل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬نلعب‭ ‬بها‭. ‬أحاول‭ ‬ألا‭ ‬أركز‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬المراكز،‭ ‬بل‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬أكثر‭ ‬بالمؤهلات‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬يمكننا‭ ‬بها‭ ‬مهاجمة‭ ‬الخصوم‭. ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الثلاثة‭ ‬لاعبون‭ ‬ممتازون‮»‬‭. ‬ويغيب‭ ‬لاعبا‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬هاري‭ ‬ماغواير‭ ‬وماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جناح‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬إيبيريتشي‭ ‬إيزي،‭ ‬فيما‭ ‬تجاهل‭ ‬كارسلي‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬توتنهام‭ ‬جيمس‭ ‬ماديسون‭.‬