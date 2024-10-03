أنشيلوتي يقر بأحقية الانتقادات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ليل‭ (‬فرنسا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقرّ‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬لنادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بأحقية‭ ‬الانتقادات‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وصاحب‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الالقاب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬15‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬سلسلته‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬بخسارته‭ ‬أمامه‭ ‬0‭-‬1‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭.‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بعد‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬المهاجم‭ ‬الكندي‭ ‬جوناثان‭ ‬ديفيد‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬مانحا‭ ‬ليل‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬يستحقه‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬صادق‭ ‬للغاية‭. ‬الانتقادات‭ ‬الموجهة‭ ‬إلينا‭ ‬بسبب‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬عادلة‭ ‬وصحيحة‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نقبلها‭. ‬لم‭ ‬نلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وتلقى‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بيار‭ ‬موروا‮»‬‭ ‬خسارته‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬37‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬والأولى‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬منذ‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الأخير‭ ‬لإحراز‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وأضاف‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬ريال‭ ‬للقبه‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬كثيرا‭ ‬مؤخرا‭ ‬لحسن‭ ‬الحظ‭. ‬لعب‭ ‬منافسنا‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬منا‭ ‬واستحق‭ ‬الفوز‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أتيحت‭ ‬لنا‭ ‬فرص‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نستحق‭ (‬التعادل‭). ‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتعلم‭ ‬من‭ ‬هذا‭. ‬هناك‭ ‬أشياء‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

وتجاهل‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬البالغ‭ ‬65‭ ‬عاما‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬العواقب‭ ‬المحتملة‭ ‬للهزيمة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تضم‭ ‬36‭ ‬فريقا‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الحزن‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬الفريق‭. ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬مباريات‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الرياضة،‭ ‬لكن‭ ‬المشاعر‭ ‬التي‭ ‬أحسسنا‭ ‬بها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

معاناة‭ ‬بيلينغهام‭ ‬

ويتحضر‭ ‬ريال‭ ‬لاستحقاقه‭ ‬القاري‭ ‬الثالث‭ ‬الصعب‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ (‬22‭ ‬أكتوبر‭) ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬لنهائي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ولاحقا‭ ‬يواجه‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬وليفربول‭ ‬الانجليزي‭ ‬وأتالانتا‭ ‬الإيطالي‭. ‬

وستكون‭ ‬مباراة‭ ‬دورتموند‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬شخصية‭ ‬أيضا‭ ‬بين‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ريال‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬وفريقه‭ ‬السابق،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬عكس‭ ‬صورة‭ ‬أكثر‭ ‬اشراقا‭ ‬عقب‭ ‬بدايته‭ ‬السيئة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بخلاف‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬حين‭ ‬تألق‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬فور‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭.‬

رأى‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬أن‭ ‬المرشح‭ ‬لجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬ذاته‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬فيه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬حينها‮»‬‭.‬

واستطرد‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬ليلة‭ ‬جيدة‭. ‬دعونا‭ ‬لا‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬أعذار‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬التطور،‭ ‬هذا‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬اعترف‭ ‬مدرب‭ ‬ليل‭ ‬برونو‭ ‬جينيزيو‭ ‬بسعادته‭ ‬كونه‭ ‬عراب‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬نتائج‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية‭. ‬

وسبق‭ ‬لجينيزيو‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬مماثلا‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يدرّب‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

قال‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أداء‭ ‬رائع‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬ومكافأة‭ ‬جميلة‭ ‬للنادي‭ ‬وجماهيرنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يُظهر‭ ‬ما‭ ‬بإمكاننا‭ ‬فعله‭ ‬ولكننا‭ ‬الآن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬هذا‮»‬‭ ‬الفوز‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يُظهر‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬يمكننا‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬مشاكل‭ ‬لأفضل‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬أوروبا‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬المباراتين‭ ‬المقبلتين‭ ‬لليل‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬ستكون‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬وفي‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬أمام‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭.‬







