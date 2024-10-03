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مبابي يغيب عن تشكيلة فرنسا

10/3/2024 7:14:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬غاب‭ ‬اسم‭ ‬قائد‭ ‬فرنسا‭ ‬مهاجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬العائد‭ ‬للتو‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬عضلية‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬الأيسر،‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬لمباراتيه‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬وبلجيكا‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬و14‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وأوضح‭ ‬مدرب‭ ‬فرنسا‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يدرج‭ ‬أيضًا‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مرسيليا‭ ‬أدريان‭ ‬رابيو‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬اعتزال‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬دوليا،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استبدال‭ ‬مبابي‭ ‬بمهاجم‭ ‬تشلسي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬كريستوفر‭ ‬نكونكو‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬‮«‬يجازف‮»‬‭ ‬باستدعاء‭ ‬مهاجم‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضد‭ ‬ليل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

ووجه‭ ‬ديشان‭ ‬الدعوة‭ ‬مهاجمي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬برادلي‭ ‬باركولا‭ ‬وعثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬وراندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مهاجمي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬ميكايل‭ ‬أوليسيه‭ ‬وإنتر‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭.‬

وعاد‭ ‬زميل‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬إدواردو‭ ‬كامافينغا‭ ‬بعد‭ ‬تعفيه‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬فيما‭ ‬غاب‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬السعودي‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬معاناته‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬العضلة‭ ‬المقربة‮»‬‭ ‬حسب‭ ‬ديشان‭.‬

واعتمد‭ ‬ديشان‭ ‬على‭ ‬لاعبين‭ ‬شباب‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬يوسف‭ ‬فوفانا،‭ ‬ماتيو‭ ‬غندوزي‭ (‬25‭ ‬عامًا‭)‬،‭ ‬مانو‭ ‬كونيه‭ (‬23‭ ‬عامًا‭)‬،‭ ‬أوريليان‭ ‬تشواميني‭ (‬24‭ ‬عامًا‭) ‬ووارين‭ ‬زائير‭-‬إيمري‭ (‬18‭ ‬عامًا‭).‬


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