مبابي يغيب عن تشكيلة فرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس -(أ ف ب): غاب اسم قائد فرنسا مهاجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي، العائد للتو من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، عن تشكيلة منتخب بلاده لمباراتيه ضد إسرائيل وبلجيكا في 10 و14 أكتوبر الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.
وأوضح مدرب فرنسا الذي لم يدرج أيضًا لاعب وسط مرسيليا أدريان رابيو في هذه القائمة الأولى منذ إعلان اعتزال أنطوان غريزمان دوليا، أنه تم استبدال مبابي بمهاجم تشلسي الإنكليزي كريستوفر نكونكو حتى لا «يجازف» باستدعاء مهاجم النادي الملكي الذي لعب اقل من 30 دقيقة مساء الأربعاء ضد ليل في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ووجه ديشان الدعوة مهاجمي باريس سان جرمان برادلي باركولا وعثمان ديمبيليه وراندال كولو مواني، الى جانب مهاجمي بايرن ميونيخ الألماني ميكايل أوليسيه وإنتر ميلان الإيطالي ماركوس تورام.
وعاد زميل مبابي في النادي الملكي لاعب الوسط إدواردو كامافينغا بعد تعفيه من إصابة تعرض لها في معسكر «الديوك» في فترة التوقف الدولية الشهر الماضي، فيما غاب لاعب وسط اتحاد جدة السعودي نغولو كانتي بسبب «معاناته من مشكلة في عضلة العضلة المقربة» حسب ديشان.
واعتمد ديشان على لاعبين شباب في خط الوسط على غرار يوسف فوفانا، ماتيو غندوزي (25 عامًا)، مانو كونيه (23 عامًا)، أوريليان تشواميني (24 عامًا) ووارين زائير-إيمري (18 عامًا).
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