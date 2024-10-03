معاقبة أتلتيكو مدريد بإغلاق جزئي لملعبه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم أتلتيكو مدريد بإغلاق جزئي لملعبه ميتروبوليتانو ثلاث مباريات بعد أحداث إلقاء المقذوفات في مباراة الدربي أمام جاره ريال مدريد (1-1) يوم الأحد الماضي ضمن المرحلة الثامنة وتسببت في توقفها.
وقررت اللجنة إغلاق الجزء السفلي من المدرج الجنوبي للملعب خلال المباريات الثلاث المقبلة، حيث قام بعض المشجعين بإلقاء مقذوفات في اتجاه حارس مرمى ريال الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا، ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة مؤقتا مدة خمس عشرة دقيقة تقريبا.
كما فرضت اللجنة غرامة قدرها 45 ألف يورو على أتلتيكو مدريد بسبب هذه الأحداث التي اعتبرتها أخطاء «خطرة جدا» شوهت صورة الرياضة الإسبانية.
وأكد أتلتيكو الذي أعلن يوم الاثنين أنه حدد هوية مشجع مذنب تم تصويره وهو يرمي أشياء على أرض الملعب واستبعده مدى الحياة من دخول الملعب أنه يعمل مع السلطات لتحديد هوية بقية المتورطين وإيقافهم أيضا. وتوقف دربي مدريد في الدقيقة 69 عندما اشتكى حارس مرمى ريال مدريد حاليا وأتلتيكو مدريد سابقا كورتوا للحكم من استهدافه من قبل جماهيره السابقة الذين ألقوا على الخصوص بالقداحات.
وحاول المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني والعديد من اللاعبين تهدئة الألتراس الغاضبين الذين ارتدى بعضهم أقنعة، وطلب مسؤول عن طريق مكبر صوت من المتفرجين التوقف عن إلقاء المقذوفات. وعاد جميع اللاعبين إلى غرفة الملابس بسبب الحادث الذي حصل مباشرة بعد افتتاح ريال مدريد التسجيل عبر مدافعه الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو (64).
واستؤنفت المباراة بعد حوالي عشر دقائق بعد أن عاد الهدوء إلى الملعب.
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