معاقبة أتلتيكو مدريد بإغلاق جزئي لملعبه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاقبت‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬بإغلاق‭ ‬جزئي‭ ‬لملعبه‭ ‬ميتروبوليتانو‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬بعد‭ ‬أحداث‭ ‬إلقاء‭ ‬المقذوفات‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الدربي‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ (‬1-1‭) ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬توقفها‭.‬

وقررت‭ ‬اللجنة‭ ‬إغلاق‭ ‬الجزء‭ ‬السفلي‭ ‬من‭ ‬المدرج‭ ‬الجنوبي‭ ‬للملعب‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬المقبلة،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بعض‭ ‬المشجعين‭ ‬بإلقاء‭ ‬مقذوفات‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬ريال‭ ‬الدولي‭ ‬البلجيكي‭ ‬ثيبو‭ ‬كورتوا،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬إيقاف‭ ‬المباراة‭ ‬مؤقتا‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬دقيقة‭ ‬تقريبا‭.‬

كما‭ ‬فرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬على‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬اعتبرتها‭ ‬أخطاء‭ ‬‮«‬خطرة‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬شوهت‭ ‬صورة‭ ‬الرياضة‭ ‬الإسبانية‭.‬

وأكد‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬حدد‭ ‬هوية‭ ‬مشجع‭ ‬مذنب‭ ‬تم‭ ‬تصويره‭ ‬وهو‭ ‬يرمي‭ ‬أشياء‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬واستبعده‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الملعب‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬لتحديد‭ ‬هوية‭ ‬بقية‭ ‬المتورطين‭ ‬وإيقافهم‭ ‬أيضا‭. ‬وتوقف‭ ‬دربي‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬69‭ ‬عندما‭ ‬اشتكى‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حاليا‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬سابقا‭ ‬كورتوا‭ ‬للحكم‭ ‬من‭ ‬استهدافه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جماهيره‭ ‬السابقة‭ ‬الذين‭ ‬ألقوا‭ ‬على‭ ‬الخصوص‭ ‬بالقداحات‭.‬

وحاول‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬تهدئة‭ ‬الألتراس‭ ‬الغاضبين‭ ‬الذين‭ ‬ارتدى‭ ‬بعضهم‭ ‬أقنعة،‭ ‬وطلب‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مكبر‭ ‬صوت‭ ‬من‭ ‬المتفرجين‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬إلقاء‭ ‬المقذوفات‭. ‬وعاد‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬الملابس‭ ‬بسبب‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬افتتاح‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مدافعه‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدر‭ ‬ميليتاو‭ (‬64‭).‬

واستؤنفت‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عاد‭ ‬الهدوء‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭.‬











