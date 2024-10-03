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النـجــمة ((ســوبــر)) الـيــد البحــرينــية

10/3/2024 7:14:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد توفيق - تصوير: رضا جميل الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

توّجت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الطاولة،‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬بطلاً‭ ‬لكأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬بنتيجة‭ (‬26/29‭)‬،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬الفريقين‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬الرياضية‭.‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬انتهى‭ ‬بتقدّم‭ ‬النجمة‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬وبواقع‭ (‬15/13‭)‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬يحرز‭ ‬النجمة‭ ‬اللقب‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬بهذه‭ ‬المسابقة‭.‬

وبالعودة‭ ‬للمجريات،‭ ‬فرض‭ ‬النجمة‭ ‬سيطرته‭ ‬النسبية‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وسط‭ ‬تراجع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬الدفاعي‭ ‬لفريق‭ ‬الشباب،‭ ‬وحاول‭ ‬الشبابيون‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الدفاعات‭ ‬القوية‭ ‬لنظيرهم‭ ‬النجمة،‭ ‬ليتمكن‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬لمصلحته‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬فإن‭ ‬غالبية‭ ‬الدقائق‭ ‬جاءت‭ ‬متكافئة‭ ‬تمامًا‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬بالأداء‭ ‬الفني‭ ‬والأهداف،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬خطف‭ ‬الأفضلية،‭ ‬لتتواصل‭ ‬المنافسة‭ ‬حتى‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المواجهة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أعطى‭ ‬الفريق‭ ‬الأريحية‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬المواجهة‭ ‬وبفارق‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬ليتوج‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬

تألق‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬بتسجيله‭ (‬7‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال‭ (‬6‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬الشباب‭ ‬حسين‭ ‬خميس‭ ‬بتسجيله‭ (‬5‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬جاسم‭ ‬خميس‭ (‬4‭ ‬أهداف‭).‬

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