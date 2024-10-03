النـجــمة ((ســوبــر)) الـيــد البحــرينــية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق - تصوير: رضا جميل
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
توّجت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو اللجنة الأولمبية رئيس اتحاد الطاولة، فريق نادي النجمة بطلاً لكأس السوبر البحريني لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/2025، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب نظيره فريق الشباب بنتيجة (26/29)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء يوم أمس الخميس على صالة أم الحصم الرياضية.
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدّم النجمة بفارق هدفين وبواقع (15/13)، وبهذا الفوز يحرز النجمة اللقب السادس في مشواره بهذه المسابقة.
وبالعودة للمجريات، فرض النجمة سيطرته النسبية على مجريات الشوط الأول وسط تراجع كبير في الأداء الدفاعي لفريق الشباب، وحاول الشبابيون تقليص الفارق على الرغم من الدفاعات القوية لنظيرهم النجمة، ليتمكن النجمة من إنهاء الشوط الأول بفارق هدفين لمصلحته.
وفي الشوط الثاني فإن غالبية الدقائق جاءت متكافئة تمامًا بين الفريقين بالأداء الفني والأهداف، إلى أن تمكن النجمة في الدقائق الأخيرة من خطف الأفضلية، لتتواصل المنافسة حتى الثواني الأخيرة من المواجهة، الأمر الذي أعطى الفريق الأريحية في حسم المواجهة وبفارق 3 أهداف ليتوج باللقب في نهاية المطاف.
تألق في اللقاء من النجمة محمد حبيب بتسجيله (7 أهداف)، أحمد جلال (6 أهداف)، ومن الشباب حسين خميس بتسجيله (5 أهداف)، جاسم خميس (4 أهداف).
MENAFN03102024000055011008ID1108745440
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.