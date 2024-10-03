محدث الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم طولكرم: 20شهيدا في غارة على مقهى

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNN- استشهد 20 مواطنا وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأفادت مراسلتنا بأن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل مقهى شعبي في حارة الحمام في مخيم طولكرم أثناء تواجد عدد من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بحسب وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن مركبات الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى المكان، حيث جرى الشهداء والجرحى إلى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت جثامين خمسة شهداء، بالإضافة إلى مصاب واحد، إلى المستشفى.