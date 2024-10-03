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خبراء أمميون يدعون (فيفا) لاحترام القانون الدولي والتصدي لأندية الاحتلال الإسرائيلي

10/3/2024 2:56:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 3 - 10 (كونا) -- دعا خبراء من الأمم المتحدة اليوم الخميس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى احترام القانون الدولي والتصدي لأندية الاحتلال الإسرائيلي التي تلعب داخل المستوطنات في الضفة الغربية وضمان تطبيق سياسته بعدم التسامح مع السلوكيات التمييزية والعنصرية خاصة فيما يتعلق بالاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا الخبراء في بيان صحفي من جنيف مجلس (فيفا) المقرر أن يجتمع هذا الشهر إلى ضمان توافق قراراته مع المعايير القانونية الدولية ومطالبة أندية الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف اللعب في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار الخبراء إلى أن ما لا يقل عن ثمانية أندية لكرة القدم في الاحتلال قد تشكلت داخل المستوطنات وتم دمجها في الاتحاد كرة القدم التابع للاحتلال مع وجود ناد تاسع مقره داخل الأراضي المحتلة ويلعب بعض مبارياته أحيانا في المستوطنات.
وأكد الخبراء أن هذه الممارسات داخل الاتحاد كرة القدم التابع للاحتلال الإسرائيلي تعادل الاعتراف بشرعية الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي كما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو الماضي والذي شدد على أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية يعد انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالإضافة إلى أنه مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة.
ووصف الخبراء هذه الأفعال بأنها تعد من أعمال العدوان وتشكل انتهاكا لقوانين الحرب وترقي إلى مستوى الجرائم الجسيمة وفقا لنظام روما الأساسي.
وشدد الخبراء على أن رأي محكمة العدل الدولية أوضح بجلاء عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف الخبراء "نذكر (فيفا) بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك حق تقرير المصير وحظر التمييز العنصري والفصل العنصري ينطبق على المنظمات الدولية الخاصة لا سيما تلك التي تتمتع بولاية عالمية مثل (فيفا)" داعين الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الوفاء بمسؤوليته في احترام حقوق الإنسان وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كما شدد الخبراء على أن "الاستقلالية والتنظيم الذاتي في الرياضة لا يجب أن يكونا على حساب حقوق الإنسان الأساسية" مؤكدين أن سياسات الاحتلال تنتهك الحظر المفروض على الفصل العنصري والتمييز العنصري وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
واختتم الخبراء بيانهم بالتذكير بقرارات محكمة العدل الدولية التي تلزم سلطة الاحتلال بإنهاء احتلالها وتفكيك المستوطنات وجدار الفصل العنصري وتعويض الشعب الفلسطيني وتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن البيان صدر من المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية ألكسندرا زانثاكي والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أشويني ك.ب بالإضافة إلى مجموعة العمل المعنية بمسألة حقوق الإنسان والشركات العابرة للحدود وغيرها من مؤسسات الأعمال. (النهاية)

ا م خ / ح م ف




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