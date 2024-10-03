خبراء أمميون يدعون (فيفا) لاحترام القانون الدولي والتصدي لأندية الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جنيف - 3 - 10 (كونا) -- دعا خبراء من الأمم المتحدة اليوم الخميس الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) إلى احترام القانون الدولي والتصدي لأندية الاحتلال الإسرائيلي التي تلعب داخل المستوطنات في الضفة الغربية وضمان تطبيق سياسته بعدم التسامح مع السلوكيات التمييزية والعنصرية خاصة فيما يتعلق بالاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا الخبراء في بيان صحفي من جنيف مجلس (فيفا) المقرر أن يجتمع هذا الشهر إلى ضمان توافق قراراته مع المعايير القانونية الدولية ومطالبة أندية الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف اللعب في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار الخبراء إلى أن ما لا يقل عن ثمانية أندية لكرة القدم في الاحتلال قد تشكلت داخل المستوطنات وتم دمجها في الاتحاد كرة القدم التابع للاحتلال مع وجود ناد تاسع مقره داخل الأراضي المحتلة ويلعب بعض مبارياته أحيانا في المستوطنات.
وأكد الخبراء أن هذه الممارسات داخل الاتحاد كرة القدم التابع للاحتلال الإسرائيلي تعادل الاعتراف بشرعية الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي كما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو الماضي والذي شدد على أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية يعد انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالإضافة إلى أنه مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة.
ووصف الخبراء هذه الأفعال بأنها تعد من أعمال العدوان وتشكل انتهاكا لقوانين الحرب وترقي إلى مستوى الجرائم الجسيمة وفقا لنظام روما الأساسي.
وشدد الخبراء على أن رأي محكمة العدل الدولية أوضح بجلاء عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف الخبراء "نذكر (فيفا) بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك حق تقرير المصير وحظر التمييز العنصري والفصل العنصري ينطبق على المنظمات الدولية الخاصة لا سيما تلك التي تتمتع بولاية عالمية مثل (فيفا)" داعين الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الوفاء بمسؤوليته في احترام حقوق الإنسان وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كما شدد الخبراء على أن "الاستقلالية والتنظيم الذاتي في الرياضة لا يجب أن يكونا على حساب حقوق الإنسان الأساسية" مؤكدين أن سياسات الاحتلال تنتهك الحظر المفروض على الفصل العنصري والتمييز العنصري وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
واختتم الخبراء بيانهم بالتذكير بقرارات محكمة العدل الدولية التي تلزم سلطة الاحتلال بإنهاء احتلالها وتفكيك المستوطنات وجدار الفصل العنصري وتعويض الشعب الفلسطيني وتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن البيان صدر من المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية ألكسندرا زانثاكي والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أشويني ك.ب بالإضافة إلى مجموعة العمل المعنية بمسألة حقوق الإنسان والشركات العابرة للحدود وغيرها من مؤسسات الأعمال. (النهاية)
ا م خ / ح م ف
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