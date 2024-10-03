وزيرة المالية تشارك في لقاء خليجي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 3 - 10 (كونا) -- شاركت وزيرة
المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم الخميس في لقاء مشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة محافظي مؤسسات البنوك المركزية بدول المجلس والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان إن ذلك جاء على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع ال122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكر البيان أن جورجيفا قدمت خلال اللقاء تقريرا حول (متابعة الرؤى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية .. الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي 2024).
وأضاف أن جورجيفا ناقشت خلال اللقاء التحديات التي تواجهها المنطقة خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في المنطقة وتأثيرها على أسعار النفط واقتصاديات دول المجلس.
وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع كذلك مناقشة استراتيجية صندوق النقد الدولي خلال الأعوام الخمسة القادمة. (النهاية)
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