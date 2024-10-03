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وزيرة المالية تشارك في لقاء خليجي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

10/3/2024 2:56:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 3 - 10 (كونا) -- شاركت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم الخميس في لقاء مشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة محافظي مؤسسات البنوك المركزية بدول المجلس والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان إن ذلك جاء على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع ال122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكر البيان أن جورجيفا قدمت خلال اللقاء تقريرا حول (متابعة الرؤى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية .. الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي 2024).
وأضاف أن جورجيفا ناقشت خلال اللقاء التحديات التي تواجهها المنطقة خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في المنطقة وتأثيرها على أسعار النفط واقتصاديات دول المجلس.
وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع كذلك مناقشة استراتيجية صندوق النقد الدولي خلال الأعوام الخمسة القادمة. (النهاية)

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