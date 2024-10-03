Friday, 04 October 2024 12:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اسراء مبيضين تدير مباراة الوحدات والجزيرة بدرع الاتحاد

10/3/2024 2:53:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أسندت دائرة الحكام، للحكمة اسراء مبيضين مهمة إدارة مباراة الوحدات والجزيرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات بطولة درع الاتحاد، والتي ستقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين المقبل. وأعلن اتحاد الكرة عن الطواقم التحكيمية التي ستدير مباريات الجولة ا وذلك على النحو التالي:


مباراة مغير السرحان والسلط: مروان السماعيل للساحة، الحكام المساعدين مراد الذيبة، إيناس الملاح، ومعاذ عبدالسلام رابعا.


مباراة الأهلي والفيصلي: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، عبدالكريم الشطي، وبكر هباهبة رابعا.


مباراة شباب العقبة وشباب الأردن: محمد ديوان للساحة، الحكام المساعدين علي الهنداوي، أحمد شاهين، وعمر حرزالله رابعا.


مباراة الصريح والرمثا: إبراهيم سمارة للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، معتصم النجداوي، ووسيم طبيشات رابعا.


مباراة معان والحسين: أحمد الخوالدة للساحة، الحكام المساعدين منذر عقيلان، عودة الخزاعلة، وبهاء الدين الزيود رابعا.


مباراة الجزيرة والوحدات: إسراء مبيضين للساحة، الحكام المساعدين إبراهيم العموش، بيان بكيرات، وعبدالرحمن الكبيريت رابعا.

MENAFN03102024000072011014ID1108744751

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث