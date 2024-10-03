اسراء مبيضين تدير مباراة الوحدات والجزيرة بدرع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أسندت دائرة الحكام، للحكمة اسراء مبيضين مهمة إدارة مباراة الوحدات والجزيرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات بطولة درع الاتحاد، والتي ستقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين المقبل. وأعلن اتحاد الكرة عن الطواقم التحكيمية التي ستدير مباريات الجولة ا وذلك على النحو التالي:
مباراة مغير السرحان والسلط: مروان السماعيل للساحة، الحكام المساعدين مراد الذيبة، إيناس الملاح، ومعاذ عبدالسلام رابعا.
مباراة الأهلي والفيصلي: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، عبدالكريم الشطي، وبكر هباهبة رابعا.
مباراة شباب العقبة وشباب الأردن: محمد ديوان للساحة، الحكام المساعدين علي الهنداوي، أحمد شاهين، وعمر حرزالله رابعا.
مباراة الصريح والرمثا: إبراهيم سمارة للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، معتصم النجداوي، ووسيم طبيشات رابعا.
مباراة معان والحسين: أحمد الخوالدة للساحة، الحكام المساعدين منذر عقيلان، عودة الخزاعلة، وبهاء الدين الزيود رابعا.
مباراة الجزيرة والوحدات: إسراء مبيضين للساحة، الحكام المساعدين إبراهيم العموش، بيان بكيرات، وعبدالرحمن الكبيريت رابعا.
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