اسراء مبيضين تدير مباراة الوحدات والجزيرة بدرع الاتحاد



مباراة مغير السرحان والسلط: مروان السماعيل للساحة، الحكام المساعدين مراد الذيبة، إيناس الملاح، ومعاذ عبدالسلام رابعا.



مباراة الأهلي والفيصلي: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، عبدالكريم الشطي، وبكر هباهبة رابعا.



مباراة شباب العقبة وشباب الأردن: محمد ديوان للساحة، الحكام المساعدين علي الهنداوي، أحمد شاهين، وعمر حرزالله رابعا.



مباراة الصريح والرمثا: إبراهيم سمارة للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، معتصم النجداوي، ووسيم طبيشات رابعا.



مباراة معان والحسين: أحمد الخوالدة للساحة، الحكام المساعدين منذر عقيلان، عودة الخزاعلة، وبهاء الدين الزيود رابعا.



مباراة الجزيرة والوحدات: إسراء مبيضين للساحة، الحكام المساعدين إبراهيم العموش، بيان بكيرات، وعبدالرحمن الكبيريت رابعا.