العزام مديراً لمدينة الحسن للشباب
التاريخ
10/3/2024 2:53:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر وزير الشباب يزن الشديفات نقل عمر العزام مديراً لمدينة الحسن للشباب، اليوم الخميس.
وقرر الوزير نقل الدكتور محمد الجعافرة مديرا لمديرية شباب محافظة الزرقاء.
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