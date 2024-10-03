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العزام مديراً لمدينة الحسن للشباب

10/3/2024 2:53:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر وزير الشباب يزن الشديفات نقل عمر العزام مديراً لمدينة الحسن للشباب، اليوم الخميس.

وقرر الوزير نقل الدكتور محمد الجعافرة مديرا لمديرية شباب محافظة الزرقاء.

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