تقديم موعد مباراة شباب الأردن والوحدات بدوري المحترفين

تقديم موعد مباراة شباب الأردن والوحدات بدوري المحترفين
التاريخ
10/3/2024 2:53:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر اتحاد كرة القدم، تقديم موعد مباراة شباب الأردن والوحدات، ضمن الأسبوع السابع من دوري المحترفين CFI، والتي كانت مقررة عند الـ 7:45 مساء الجمعة 18 تشرين الأول، على ملعب عمان الدولي، لتقام الخميس 17 منه بذات التوقيت وعلى نفس الملعب.
وجاء قرار تعديل موعد المباراة، بسبب حجوزات الطيران لفريق الوحدات الذي يستعد لملاقاة نظيره الاستقلال الطاجيكي الثلاثاء 22 تشرين الأول في طاجيكستان ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2. -(بترا)
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