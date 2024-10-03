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تقديم موعد مباراة شباب الأردن والوحدات بدوري المحترفين

10/3/2024 2:53:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر اتحاد كرة القدم، تقديم موعد مباراة شباب الأردن والوحدات، ضمن الأسبوع السابع من دوري المحترفين CFI، والتي كانت مقررة عند الـ 7:45 مساء الجمعة 18 تشرين الأول، على ملعب عمان الدولي، لتقام الخميس 17 منه بذات التوقيت وعلى نفس الملعب.


وجاء قرار تعديل موعد المباراة، بسبب حجوزات الطيران لفريق الوحدات الذي يستعد لملاقاة نظيره الاستقلال الطاجيكي الثلاثاء 22 تشرين الأول في طاجيكستان ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2. -(بترا)

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