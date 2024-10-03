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النشامى يبدأ تدريباته بغياب المحترفين

10/3/2024 2:53:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية في عمان، تأهبا لمواجهتي كوريا الجنوبية وعُمان، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب بدأ معسكره الداخلي صباح اليوم الخميس 3 تشرين الأول في أحد فنادق العاصمة عمان، قبل أن يباشر تدريباته مساء على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة عدد من لاعبي القائمة المستدعاة للمواجهتين، باستثناء المحترفين بالخارج، بانتظار التحاقهم تباعا.

وتضم قائمة المنتخب 28 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبدالله العطار، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.

ورحب سلامي بالأسماء الجديدة التي انضمت للمنتخب، مؤكدا خلال حديثه مع اللاعبين أن الروح الجماعية والعمل الجاد يعزز من قدرة النشامى على تحقيق النتائج الإيجابية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية الفوز بالمواجهتين المقبلتين.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكوري الجنوبي عند الخامسة مساء الخميس 10 تشرين الأول، قبل أن يواجه

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