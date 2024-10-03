النشامى يبدأ تدريباته بغياب المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية في عمان، تأهبا لمواجهتي كوريا الجنوبية وعُمان، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وكان المنتخب بدأ معسكره الداخلي صباح اليوم الخميس 3 تشرين الأول في أحد فنادق العاصمة عمان، قبل أن يباشر تدريباته مساء على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة عدد من لاعبي القائمة المستدعاة للمواجهتين، باستثناء المحترفين بالخارج، بانتظار التحاقهم تباعا.
وتضم قائمة المنتخب 28 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبدالله العطار، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.
ورحب سلامي بالأسماء الجديدة التي انضمت للمنتخب، مؤكدا خلال حديثه مع اللاعبين أن الروح الجماعية والعمل الجاد يعزز من قدرة النشامى على تحقيق النتائج الإيجابية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية الفوز بالمواجهتين المقبلتين.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكوري الجنوبي عند الخامسة مساء الخميس 10 تشرين الأول، قبل أن يواجه
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