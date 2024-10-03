Friday, 04 October 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نابولي يسعى لتعزيز صدارته.. وإنتر وميلان لمواصلة عروضهما القوية

10/3/2024 2:53:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - تنطلق منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، بمواجهة تجمع بين "المتصدر" نابولي وضيفه كومو عند الساعة 7:30 من مساء اليوم، والذي يشهد مواجهة تجمع بين فريقي هيلاس فيرونا وضيفه فينزيا الساعة 9:45 مساء.
ويسعى نابولي، متصدر ترتيب الدوري حاليا، إلى تعزيز تصدره وزيادة فارق النقاط على أمل تعثر المنافسين، لكنه يصطدم بطموح فريق كومو الصاعد هذا الموسم بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس، نجم آرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق.
وفاز نابولي في الجولة الماضية على مونزا 2-0، ليتصدر ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.
وتغير أداء نابولي تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي، الذي تولى المهمة بداية الموسم الحالي بعد تخبط كبير للفريق في الموسم الماضي، ليبتعد عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية هذا الموسم.
وقد يكون ابتعاد نابولي عن المسابقات الأوروبية هذا الموسم بمثابة فرصة للفريق للتركيز على البطولتين المحليتين الدوري والكأس، وهو ما يقدمه الفريق حاليا، ورغم بدايته السيئة بالخسارة أمام فيرونا بثلاثية نظيفة، حقق الفريق 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة ليتصدر ترتيب المسابقة.
ويحتفظ نابولي بالعديد من اللاعبين المهمين في صفوفه مثل القائد جيوفاني دي لورينزو والنجم الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا، إضافة إلى الوافد الجديد روميلو لوكاكو واللاعب الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي القادم من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
على الجانب الآخر، جاءت بداية كومو في البطولة صعبة، حيث خسر في الاختبار الأول بالمسابقة أمام يوفنتوس بثلاثية، ثم تعادل في مباراتين وخسر مباراة أخرى، قبل أن يحقق الفوز في آخر جولتين على حساب أتالانتا وفيرونا. ويحتل كومو المركز العاشر في ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط.
وسيكون تعثر يوفنتوس في مواجهته على أرضه أمام كالياري، بعد غد، مطلبا لنابولي من أجل الابتعاد في الصدارة. لكن يوفنتوس، صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة، والذي يتألق بقيادة مدربه تياجو موتا، سيكون جاهزا لتحقيق انتصار جديد، خاصة مع تواضع المنافس الذي يحتل المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.
وبعد فترة انتقالات شهدت خروج العديد من اللاعبين من صفوف الفريق وأبرزهم فيدريكو كييزا الذي انتقل إلى الدوري الإنجليزي مع ليفربول، دعم الفريق الملقب بالسيدة العجوز صفوفه بالعديد من اللاعبين الشباب مثل كيربين تورام لاعب وسط نيس الفرنسي سابقا، والأرجنتيني نيكولاس جونزاليس جناح فيورنتينا، والبرتغالي فرانشيسكو كونسيساو مهاجم بورتو.
وحقق الفريق نتائج لافتة هذا الموسم، كان آخرها الفوز على جنوى بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، كما أنه الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى الذي لم يتلق أي أهداف في شباكه هذا الموسم حتى الآن.
وتقام غدا مباراة يستضيف فيها إنتر ميلان فريق تورينو في مواجهة مباشرة بين أصحاب المراكز الأولى بالمسابقة. ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن تورينو، الذي تعثر بدوره في الجولة الأخيرة بالخسارة على أرضه أمام لاتسيو 2-3.
وحقق إنتر فوزا كبيرا على ريد ستار بلجراد الصربي برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، ليواصل الانتصارات بعد فوزه في الجولة الماضية على أودينيزي، متجاوزا بذلك أثار خيبة الأمل الناتجة عن الخسارة في ديربي ميلانو.
بدوره سيبحث ميلان عن مواصلة الانتصارات، حينما يحل ضيفا على فيورنتينا بعد غد، حيث يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 11 نقطة، وسيلعب مواجهته مع فيورنتينا وهو يأمل في أن تكون نتيجة مباراة إنتر ميلان وتورينو التي ستقام قبل تلك المباراة بيوم واحد، في صالحه.
ويدخل ميلان المباراة بعد الخسارة في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن الألماني بهدف نظيف، محاولا تعويض إخفاقه القاري من خلال تحقيق فوز في المسابقة المحلية.
وفي باقي المباريات، يلعب، أودينيزي مع ليتشي وأتالانتا مع جنوى، بينما يلعب لاتسيو مع ضيفه إمبولي، وبولونيا مع ضيفه بارما ويحل روما ضيفا على مونزا. -(وكالات)

MENAFN03102024000072011014ID1108744747

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث