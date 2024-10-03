نابولي يسعى لتعزيز صدارته.. وإنتر وميلان لمواصلة عروضهما القوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - تنطلق منافسات الجولة السابعة من الدوري
الإيطالي، بمواجهة تجمع بين "المتصدر" نابولي وضيفه كومو عند الساعة 7:30 من مساء اليوم، والذي يشهد مواجهة تجمع بين فريقي هيلاس فيرونا وضيفه فينزيا الساعة 9:45 مساء.
ويسعى نابولي، متصدر ترتيب الدوري حاليا، إلى تعزيز تصدره وزيادة فارق النقاط على أمل تعثر المنافسين، لكنه يصطدم بطموح فريق كومو الصاعد هذا الموسم بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس، نجم آرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق.
وفاز نابولي في الجولة الماضية على مونزا 2-0، ليتصدر ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.
وتغير أداء نابولي تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي، الذي تولى المهمة بداية الموسم الحالي بعد تخبط كبير للفريق في الموسم الماضي، ليبتعد عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية هذا الموسم.
وقد يكون ابتعاد نابولي عن المسابقات الأوروبية هذا الموسم بمثابة فرصة للفريق للتركيز على البطولتين المحليتين الدوري والكأس، وهو ما يقدمه الفريق حاليا، ورغم بدايته السيئة بالخسارة أمام فيرونا بثلاثية نظيفة، حقق الفريق 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة ليتصدر ترتيب المسابقة.
ويحتفظ نابولي بالعديد من اللاعبين المهمين في صفوفه مثل القائد جيوفاني دي لورينزو والنجم الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا، إضافة إلى الوافد الجديد روميلو لوكاكو واللاعب الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي القادم من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
على الجانب الآخر، جاءت بداية كومو في البطولة صعبة، حيث خسر في الاختبار الأول بالمسابقة أمام يوفنتوس بثلاثية، ثم تعادل في مباراتين وخسر مباراة أخرى، قبل أن يحقق الفوز في آخر جولتين على حساب أتالانتا وفيرونا. ويحتل كومو المركز العاشر في ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط.
وسيكون تعثر يوفنتوس في مواجهته على أرضه أمام كالياري، بعد غد، مطلبا لنابولي من أجل الابتعاد في الصدارة. لكن يوفنتوس، صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة، والذي يتألق بقيادة مدربه تياجو موتا، سيكون جاهزا لتحقيق انتصار جديد، خاصة مع تواضع المنافس الذي يحتل المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.
وبعد فترة انتقالات شهدت خروج العديد من اللاعبين من صفوف الفريق وأبرزهم فيدريكو كييزا الذي انتقل إلى الدوري الإنجليزي مع ليفربول، دعم الفريق الملقب بالسيدة العجوز صفوفه بالعديد من اللاعبين الشباب مثل كيربين تورام لاعب وسط نيس الفرنسي سابقا، والأرجنتيني نيكولاس جونزاليس جناح فيورنتينا، والبرتغالي فرانشيسكو كونسيساو مهاجم بورتو.
وحقق الفريق نتائج لافتة هذا الموسم، كان آخرها الفوز على جنوى بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، كما أنه الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى الذي لم يتلق أي أهداف في شباكه هذا الموسم حتى الآن.
وتقام غدا مباراة يستضيف فيها إنتر ميلان فريق تورينو في مواجهة مباشرة بين أصحاب المراكز الأولى بالمسابقة. ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن تورينو، الذي تعثر بدوره في الجولة الأخيرة بالخسارة على أرضه أمام لاتسيو 2-3.
وحقق إنتر فوزا كبيرا على ريد ستار بلجراد الصربي برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، ليواصل الانتصارات بعد فوزه في الجولة الماضية على أودينيزي، متجاوزا بذلك أثار خيبة الأمل الناتجة عن الخسارة في ديربي ميلانو.
بدوره سيبحث ميلان عن مواصلة الانتصارات، حينما يحل ضيفا على فيورنتينا بعد غد، حيث يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 11 نقطة، وسيلعب مواجهته مع فيورنتينا وهو يأمل في أن تكون نتيجة مباراة إنتر ميلان وتورينو التي ستقام قبل تلك المباراة بيوم واحد، في صالحه.
ويدخل ميلان المباراة بعد الخسارة في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن الألماني بهدف نظيف، محاولا تعويض إخفاقه القاري من خلال تحقيق فوز في المسابقة المحلية.
وفي باقي المباريات، يلعب، أودينيزي مع ليتشي وأتالانتا مع جنوى، بينما يلعب لاتسيو مع ضيفه إمبولي، وبولونيا مع ضيفه بارما ويحل روما ضيفا على مونزا. -(وكالات)
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