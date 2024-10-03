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أنشيلوتي ينتقد العرض السيئ للريال.. ومدرب ليل يؤكد: الفوز مكافأة جهودنا

10/3/2024 2:53:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بسوء أداء فريقه في الخسارة ضد ليل الفرنسي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "من الصعب تحليل هذه المباراة، كنا سيئين في كل الجوانب ولم نخلق فرصا، الاستحواذ كان بطيئا ولا توجد أفكار، مهاجمونا يحتاجون إلى لعب أكثر مباشرة، وهذه مشكلة عندما يكون اللعب بطيئا".
وأضاف: "كانت مباراة سيئة وأظهرنا صورة سيئة، الخسارة ضد أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي ساعدتنا على التغيير، نأمل في أن يحدث الشيء نفسه الآن"، في إشارة غلى أن الفريق الملكي توج في نهاية الموسم بالليغا ودوري أبطال أوروبا.
وأشار: "ما لم يحدث لنا لحسن الحظ مرات عديدة في الآونة الأخيرة قد حدث، وهو أن الفريق المنافس لعب بشكل أفضل واستحق الفوز، من الصعب علينا دخول المباراة على مستوى الشدة والمواجهات الفردية، كان بوسعنا إدراك التعادل في النهاية لكن ذلك لم يكن مستحقا، علينا أن نتعلم كما فعلنا في المرة الأخيرة التي خسرنا فيها، ما يتعين علينا تحسينه واضح تماما".
واستطرد: "الحزن يأتي من شعور الفريق لأنها لم تكن مباراة جيدة، من الممكن أن تخسر لأنها رياضة، لكن الخسارة من دون إعطاء شعور جيد هو أكثر ما يقلقني، لدينا كل الموارد للتعلم من الهزيمة وتقديم أداء أفضل في المرة المقبلة، علينا ضبط الأمور سريعا، لاستئناف مشوارنا في الدوري المحلي".
وتبدو عوامل الهزيمة واضحة أمام أنشيلوتي، الذي أشار إلى أن فريقه فعل كل شيء بشكل سيئ للغاية، بقوله: "على الرغم من تماسكنا في الشوط الأول، إلا أننا لم نجد طريقة لتسريع الكرة وأن تكون هجوميين".
واختتم: "هناك ديناميكية تحتاج إلى التحسين، كان الفريق يتحسن وهذه المباراة بمثابة عودة إلى الوراء ولكن علينا أن نواصل القتال والكفاح والتحسن. ليل لم يفاجئنا، لقد كانوا أكثر حافزية منا ولعبوا بمزيد من الكثافة والدقة والوضوح مع الكرة، أنا صريح للغاية، الانتقادات الموجهة لنا بسبب المباراة عادلة وصحيحة، وعلينا أن نقبلها، لم نظهر نسخة جيدة من أنفسنا في هذه المباراة".
وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 3 نقاط في المركز الـ17، بينما رفع ليل رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ19.
من جانبه، كشف برونو جينيسيو مدرب ليل الفرنسي، كواليس الخطة التي قادته للفوز على ريال مدريد في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
وصرح جينيسيو عبر قناة (كانال بلس): "لقد وضعت الخطة، ولكن يبقى الأهم هو أداء الفريق، لأنني كنت بحاجة إلى دعم اللاعبين، وفي مواجهة فريق مثل ريال مدريد يجب أن تقدم كل شيء بشكل مثالي، لقد قدمنا أداء جيدا للغاية في الشوط الأول، وتسببنا لهم في الكثير من المشاكل قبل أن نعاني أكثر في الشوط الثاني، كنا كتلة واحدة وكانت أمسية رائعة".
وواصل: "لقد استفدنا كثيرا من المباراة الماضية للريال ضد أتلتيكو مدريد، لقد لعبنا بقوة في أجزاء معينة في الملعب وتركنا لهم الكرة بعكس عادتنا، وركزنا الضغط في مناطق معينة، ونجحت الخطة بشكل مثالي".
وأتم حديثه بالقول: "سيناريو المباراة كان مثاليا، سجلنا قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وواجهنا صعوبة في الشوط الثاني، وهددوا مرمانا كثيرا لكن حارس مرمانا لوكاس قام بتصديات مؤثرة، والفوز كان مكافأة على المجهود الذي بذلناه".
سلوت يكيل المديح لصلاح
وأكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أرني سلوت، أنه يريد أن تتذكره جماهير الفريق "بأشياء مميزة أكثر" من تسجيل الرقم القياسي لأفضل بداية لمدرب في ليفربول.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن المدرب الهولندي أصبح أول مدرب للفريق يفوز بثماني مباريات من أول 9، بعد فوزه بهدفين نظيفين على بولونيا الإيطالي، ليحقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا.
وقال سلوت: "لا يمكنني التوصل لاستنتاجات كثيرة من هذا، ولكنه أمر جيد، تولى العديد من المدربين الرائعين تدريب الفريق، وقاموا بالكثير من الأشياء المميزة، الشيء الوحيد هو أنني لا أتمنى أن يتذكرني الناس بعد عام أو اثنين أو ثلاثة، لا تعرف أبدا المدة التي سأقضيها هنا، ويقولون فقط إن هذا هو المدرب الذي فاز بثماني مباريات من أصل 9 مباريات".
وأكد: "أتمنى أن أحقق أشياء مميزة أكثر من الفوز بثماني مباريات من أصل 9، على الأرجح لن تصل إلى الكمال وتهدف دائما للوصول للكمال ولكنك لن تصل لهذا أبدا، يمكننا أن نتطور، يجب أن نتطور وهذا واضح، ولكن هناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي تحصل عليها من مباراة بولونيا ومن المباريات الأخرى".
وأكمل: "كانت هناك فترة في المباراة لم نكن نتحكم بها، كانوا يهددون مرمانا أكثر مما كنت أريد رؤيته. ولكن مرة أخرى، هذا طبيعي، تحكمنا بالمباراة في أغلب الفترات واستحوذنا على الكرة أكثر منهم، ولكنهم هددوا مرمانا".
وأثنى سلوت على رجل المباراة محمد صلاح، حيث سجل الهدف الثاني الحاسم في مباراة بولونيا- وذلك بعدما صنع الهدف الأول الذي سجله أليكسيس ماك أليستر.
وقال سلوت: "ما الذي يمكنني قوله عن مو؟ ما رأيتموه هو ما تحصلون عليه، إذا وضعته في مثل هذه المواقف كثيرا سيكون بإمكانه التسجيل، كما قدم تمريرة حاسمة رائعة، إذا رأيتم الطريقة التي سجل بها هدفه، يمكنني أن أفهم سبب حديث الجميع عن إنهاء الهجمة لأنه أنهى الهجمة بشكل رائع. وكان قريبا من التسجيل بالطريقة نفسها قبلها".
واختتم: "قبل مباراة وولفرهامبتون، لعب مو ثلاث مباريات من دون أن يسجل أي هدف، في كرة القدم يمكن أن تسجل في بعض الأحيان هدفا في ثلاث مباريات أو لا تسجل من الأساس، لكن هؤلاء اللاعبين مثل مو، وداروين نونيز سيواصلون تسجيل الأهداف إذا استمروا في اللعب".
سيميوني: بنفيكا استثمر أخطاءنا
وكشف الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أن سبب خسارة فريقه برباعية نظيفة أمام بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال، يعود إلى أن الفريق لعب بشكل هزيل"، مستبعدا افتقار اللاعبين إلى حسن التصرف، ومعتبرا أن خصمه استغل كل الأخطاء التي ارتكبها "الروخيبلانكوس" خلال اللقاء بقوة.
وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "لقد لعبنا بشكل سيئ للغاية، يجب تقبل أن هناك أياما تلعب فيها بهذا السوء، لم نلعب بشكل جيد والتغييرات لم تغير من شكل المباراة كما يحدث في مباريات أخرى، فازوا علينا بشكل جيد ومستحق وكانوا أفضل ونبارك لهم ذلك".
وأضاف: "لم نفتقد ردة الفعل أو الرغبة في الجري، عندما تلعب هكذا تظهر تلك المواقف، والخصم استغل بقوة كل ما سمحنا له به لقد قدمنا مباراة سيئة".
وأمطر "النسور" شباك أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد على ملعب (النور) في لشبونة، ليذيقه الخسارة الأولى في البطولة أيضا، فيما اقتنص بنفيكا نقطته السادسة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف المتصدر بروسيا دورتموند الألماني، ووصيفه بريست الفرنسي. فيما تجمد رصيد كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني عند 3 نقاط في المركز الـ 23.
إيمري يحدد مفتاح الفوز على البايرن
وأعرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن سعادته الغامرة بعد تغلب فريقه على بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال إيمري في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع (سكاي ألمانيا): "أنا سعيد وفخور للغاية بالجميع من النادي والجماهير واللاعبين والجهاز الفني، اللعب في هذا المستوى هو الأمر الذي نريد تحقيقه".
وأضاف: "نريد مواجهة الفرق مثل بايرن ميونيخ بشكل ثابت، نحن نستمتع بدوري الأبطال ونقاتل أيضا في المسابقة، لعبنا بتركيز شديد ووضعونا تحت الضغط طوال 90 دقيقة، دفاعيا لعبنا على الهجمات المرتدة ووقفنا بالقرب من بعضنا البعض، وبسبب ضغطهم تعرضنا لركنيات أكثر من المعتاد ولكن قاتلنا وفزنا، علينا اكتساب الخبرة في هذا المستوى حتى نبقى في المسابقة لأطوال فترة ممكنة".
وعن مفتاح الفوز، أشار ايمري: "الالتزام الدفاعي من اللاعبين كان عاملا مهما للفوز، في بعض الأحيان كانوا رائعين هجوميا وأحيانا أخرى رائعين دفاعيا، الالتزام أمر مهم لتحقيق الانتصار، بايرن ميونيخ فريق جيد للغاية، وللتغلب عليهم عليك التحضير للمباراة بكل التفاصيل وعلى اللاعبين الالتزام بخطة المباراة، كما تحتاج للتمتع بصلابة ذهنية طوال اللقاء".
واختتم حديثه: "نجحوا في خلق الفرص وكنا بحاجة إلى حارس مرمى جيد في اللحظات الحاسمة، ومع ذلك كان يتوجب علينا أيضا تغيير نمط المباراة والتحول للهجوم ونجحنا في ذلك اليوم، ولكن ما نزال بحاجة لمواصلة التطور".
خيبة الأمل تسيطر على كين
في المقابل، أعرب الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه بهدف دون رد أمام مضيفه أستون فيلا الإنجليزي.
وقال كين في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ: "كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة، وعلى فترات طويلة من المباراة نجحنا في فرض أسلوبنا، ولكن هذه واحدة من الأمسيات التي لا تصل فيها إلى الكرة الأخيرة أو لا تسكن الكرة الشباك".
وأضاف: "تمتع حارس أستون فيلا بأمسية قوية، ولسوء الحظ لم نتمكن من الدفاع أمام الهجمات المرتدة في الشوط الثاني، ولكن هناك إيجابيات يمكن الخروج بها وسنحرص بالعمل عليها، أمامنا العديد من المباريات المقبلة ونحتاج إلى كل لاعب، نشعر بخيبة الأمل وعلينا التعلم من الأخطاء، وما يزال الوقت مبكرا في الموسم". -(وكالات)

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