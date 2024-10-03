أنشيلوتي ينتقد العرض السيئ للريال.. ومدرب ليل يؤكد: الفوز مكافأة جهودنا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد
الإسباني، بسوء أداء فريقه في الخسارة ضد ليل الفرنسي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "من الصعب تحليل هذه المباراة، كنا سيئين في كل الجوانب ولم نخلق فرصا، الاستحواذ كان بطيئا ولا توجد أفكار، مهاجمونا يحتاجون إلى لعب أكثر مباشرة، وهذه مشكلة عندما يكون اللعب بطيئا".
وأضاف: "كانت مباراة
سيئة وأظهرنا صورة سيئة، الخسارة ضد أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي ساعدتنا على التغيير، نأمل في أن يحدث الشيء نفسه الآن"، في إشارة غلى أن الفريق الملكي توج في نهاية الموسم بالليغا ودوري أبطال أوروبا.
وأشار: "ما لم يحدث لنا لحسن الحظ مرات عديدة في الآونة الأخيرة قد حدث، وهو أن الفريق المنافس لعب بشكل أفضل واستحق الفوز، من الصعب علينا دخول المباراة على مستوى الشدة والمواجهات الفردية، كان بوسعنا إدراك التعادل في النهاية لكن ذلك لم يكن مستحقا، علينا أن نتعلم كما فعلنا في المرة الأخيرة التي خسرنا فيها، ما يتعين علينا تحسينه واضح تماما".
واستطرد: "الحزن يأتي من شعور الفريق لأنها لم تكن مباراة جيدة، من الممكن أن تخسر لأنها رياضة، لكن الخسارة من دون إعطاء شعور جيد هو أكثر ما يقلقني، لدينا كل الموارد للتعلم من الهزيمة وتقديم أداء أفضل في المرة المقبلة، علينا ضبط الأمور سريعا، لاستئناف مشوارنا في الدوري المحلي".
وتبدو عوامل الهزيمة واضحة أمام أنشيلوتي، الذي أشار إلى أن فريقه فعل كل شيء بشكل سيئ للغاية، بقوله: "على الرغم من تماسكنا في الشوط الأول، إلا أننا لم نجد طريقة لتسريع الكرة وأن تكون هجوميين".
واختتم: "هناك ديناميكية تحتاج إلى التحسين، كان الفريق يتحسن وهذه المباراة بمثابة عودة إلى الوراء ولكن علينا أن نواصل القتال والكفاح والتحسن. ليل لم يفاجئنا، لقد كانوا أكثر حافزية منا ولعبوا بمزيد من الكثافة والدقة والوضوح مع الكرة، أنا صريح للغاية، الانتقادات الموجهة لنا بسبب المباراة عادلة وصحيحة، وعلينا أن نقبلها، لم نظهر نسخة جيدة من أنفسنا في هذه المباراة".
وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 3 نقاط في المركز الـ17، بينما رفع ليل رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ19.
من جانبه، كشف برونو جينيسيو مدرب ليل الفرنسي، كواليس الخطة التي قادته للفوز على ريال مدريد في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
وصرح جينيسيو عبر قناة (كانال بلس): "لقد وضعت الخطة، ولكن يبقى الأهم هو أداء الفريق، لأنني كنت بحاجة إلى دعم اللاعبين، وفي مواجهة فريق مثل ريال مدريد يجب أن تقدم كل شيء بشكل مثالي، لقد قدمنا أداء جيدا للغاية في الشوط الأول، وتسببنا لهم في الكثير من المشاكل قبل أن نعاني أكثر في الشوط الثاني، كنا كتلة واحدة وكانت أمسية رائعة".
وواصل: "لقد استفدنا كثيرا من المباراة الماضية للريال ضد أتلتيكو مدريد، لقد لعبنا بقوة في أجزاء معينة في الملعب وتركنا لهم الكرة بعكس عادتنا، وركزنا الضغط في مناطق معينة، ونجحت الخطة بشكل مثالي".
وأتم حديثه بالقول: "سيناريو المباراة كان مثاليا، سجلنا قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وواجهنا صعوبة في الشوط الثاني، وهددوا مرمانا كثيرا لكن حارس مرمانا لوكاس قام بتصديات مؤثرة، والفوز كان مكافأة على المجهود الذي بذلناه".
سلوت يكيل المديح لصلاح
وأكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أرني سلوت، أنه يريد أن تتذكره جماهير الفريق "بأشياء مميزة أكثر" من تسجيل الرقم القياسي لأفضل بداية لمدرب في ليفربول.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن المدرب الهولندي أصبح أول مدرب للفريق يفوز بثماني مباريات من أول 9، بعد فوزه بهدفين نظيفين على بولونيا الإيطالي، ليحقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا.
وقال سلوت: "لا يمكنني التوصل لاستنتاجات كثيرة من هذا، ولكنه أمر جيد، تولى العديد من المدربين الرائعين تدريب الفريق، وقاموا بالكثير من الأشياء المميزة، الشيء الوحيد هو أنني لا أتمنى أن يتذكرني الناس بعد عام أو اثنين أو ثلاثة، لا تعرف أبدا المدة التي سأقضيها هنا، ويقولون فقط إن هذا هو المدرب الذي فاز بثماني مباريات من أصل 9 مباريات".
وأكد: "أتمنى أن أحقق أشياء مميزة أكثر من الفوز بثماني مباريات من أصل 9، على الأرجح لن تصل إلى الكمال وتهدف دائما للوصول للكمال ولكنك لن تصل لهذا أبدا، يمكننا أن نتطور، يجب أن نتطور وهذا واضح، ولكن هناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي تحصل عليها من مباراة بولونيا ومن المباريات الأخرى".
وأكمل: "كانت هناك فترة في المباراة لم نكن نتحكم بها، كانوا يهددون مرمانا أكثر مما كنت أريد رؤيته. ولكن مرة أخرى، هذا طبيعي، تحكمنا بالمباراة في أغلب الفترات واستحوذنا على الكرة أكثر منهم، ولكنهم هددوا مرمانا".
وأثنى سلوت على رجل المباراة محمد صلاح، حيث سجل الهدف الثاني الحاسم في مباراة بولونيا- وذلك بعدما صنع الهدف الأول الذي سجله أليكسيس ماك أليستر.
وقال سلوت: "ما الذي يمكنني قوله عن مو؟ ما رأيتموه هو ما تحصلون عليه، إذا وضعته في مثل هذه المواقف كثيرا سيكون بإمكانه التسجيل، كما قدم تمريرة حاسمة رائعة، إذا رأيتم الطريقة التي سجل بها هدفه، يمكنني أن أفهم سبب حديث الجميع عن إنهاء الهجمة لأنه أنهى الهجمة بشكل رائع. وكان قريبا من التسجيل بالطريقة نفسها قبلها".
واختتم: "قبل مباراة وولفرهامبتون، لعب مو ثلاث مباريات من دون أن يسجل أي هدف، في كرة القدم يمكن أن تسجل في بعض الأحيان هدفا في ثلاث مباريات أو لا تسجل من الأساس، لكن هؤلاء اللاعبين مثل مو، وداروين نونيز سيواصلون تسجيل الأهداف إذا استمروا في اللعب".
سيميوني: بنفيكا استثمر أخطاءنا
وكشف الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أن سبب خسارة فريقه برباعية نظيفة أمام بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال، يعود إلى أن الفريق لعب بشكل هزيل"، مستبعدا افتقار اللاعبين إلى حسن التصرف، ومعتبرا أن خصمه استغل كل الأخطاء التي ارتكبها "الروخيبلانكوس" خلال اللقاء بقوة.
وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "لقد لعبنا بشكل سيئ للغاية، يجب تقبل أن هناك أياما تلعب فيها بهذا السوء، لم نلعب بشكل جيد والتغييرات لم تغير من شكل المباراة كما يحدث في مباريات أخرى، فازوا علينا بشكل جيد ومستحق وكانوا أفضل ونبارك لهم ذلك".
وأضاف: "لم نفتقد ردة الفعل أو الرغبة في الجري، عندما تلعب هكذا تظهر تلك المواقف، والخصم استغل بقوة كل ما سمحنا له به لقد قدمنا مباراة سيئة".
وأمطر "النسور" شباك أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد على ملعب (النور) في لشبونة، ليذيقه الخسارة الأولى في البطولة أيضا، فيما اقتنص بنفيكا نقطته السادسة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف المتصدر بروسيا دورتموند الألماني، ووصيفه بريست الفرنسي. فيما تجمد رصيد كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني عند 3 نقاط في المركز الـ 23.
إيمري يحدد مفتاح الفوز على البايرن
وأعرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن سعادته الغامرة بعد تغلب فريقه على بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال إيمري في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع (سكاي ألمانيا): "أنا سعيد وفخور للغاية بالجميع من النادي والجماهير واللاعبين والجهاز الفني، اللعب في هذا المستوى هو الأمر الذي نريد تحقيقه".
وأضاف: "نريد مواجهة الفرق مثل بايرن ميونيخ بشكل ثابت، نحن نستمتع بدوري الأبطال ونقاتل أيضا في المسابقة، لعبنا بتركيز شديد ووضعونا تحت الضغط طوال 90 دقيقة، دفاعيا لعبنا على الهجمات المرتدة ووقفنا بالقرب من بعضنا البعض، وبسبب ضغطهم تعرضنا لركنيات أكثر من المعتاد ولكن قاتلنا وفزنا، علينا اكتساب الخبرة في هذا المستوى حتى نبقى في المسابقة لأطوال فترة ممكنة".
وعن مفتاح الفوز، أشار ايمري: "الالتزام الدفاعي من اللاعبين كان عاملا مهما للفوز، في بعض الأحيان كانوا رائعين هجوميا وأحيانا أخرى رائعين دفاعيا، الالتزام أمر مهم لتحقيق الانتصار، بايرن ميونيخ فريق جيد للغاية، وللتغلب عليهم عليك التحضير للمباراة بكل التفاصيل وعلى اللاعبين الالتزام بخطة المباراة، كما تحتاج للتمتع بصلابة ذهنية طوال اللقاء".
واختتم حديثه: "نجحوا في خلق الفرص وكنا بحاجة إلى حارس مرمى جيد في اللحظات الحاسمة، ومع ذلك كان يتوجب علينا أيضا تغيير نمط المباراة والتحول للهجوم ونجحنا في ذلك اليوم، ولكن ما نزال بحاجة لمواصلة التطور".
خيبة الأمل تسيطر على كين
في المقابل، أعرب الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه بهدف دون رد أمام مضيفه أستون فيلا الإنجليزي.
وقال كين في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ: "كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة، وعلى فترات طويلة من المباراة نجحنا في فرض أسلوبنا، ولكن هذه واحدة من الأمسيات التي لا تصل فيها إلى الكرة الأخيرة أو لا تسكن الكرة الشباك".
وأضاف: "تمتع حارس أستون فيلا بأمسية قوية، ولسوء الحظ لم نتمكن من الدفاع أمام الهجمات المرتدة في الشوط الثاني، ولكن هناك إيجابيات يمكن الخروج بها وسنحرص بالعمل عليها، أمامنا العديد من المباريات المقبلة ونحتاج إلى كل لاعب، نشعر بخيبة الأمل وعلينا التعلم من الأخطاء، وما يزال الوقت مبكرا في الموسم". -(وكالات)
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