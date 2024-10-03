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15 سائقا يتنافسون في بطولة الراليات اليوم

10/3/2024 2:53:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يخوض 15 سائقا اليوم، منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات.
ويتكون الرالي من 4 مراحل هي القطرانة 1و2 وسلطاني 1و2 ، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 161.09 كم منها 78.72 كم مراحل خاصة، ويقام على مسار حصوي.
والمشاركون في الرالي هم: بدر الفايز (الأردن) وملاحه عماد جمعة (الأردن)، على متن سيارة سكودا فابيا، شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامرعيسى ‏‏(الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، حسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن ‏سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه صقر أبو جاموس (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، أحمد الداوود وملاحه يوسف الأسمر على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، مشاري الظفيري (الكويت) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، سلامة القماز (الأردن) وملاحه فيصل القماز (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو ‏‏6، فادي دهشان (الأردن) وملاحه زيد أبو زيد (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، سامي فليفل (الأردن) وملاحه خالد جمعة (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، إيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه أحمد جانخوت (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو9 ، شادي الفقيه (لبنان) وملاحه سامي صفير (لبنان) على متن سيارة رينو كليو "آر س"، وأمجد الشيخ (الأردن) وملاحه جاد نباص (الأردن) على متن سيارة سوبارو ‏امبريزا - ان 11، بدر الهلالات (الأردن) وملاحه عامر موسى (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا - ان 11، عاصم عارف (الأردن) وملاحه موسى جهريان (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا - دبليو أر اكس - اس تي اي، وهاشم كلبونة (الأردن) وملاحه مصطفى البيطار (الأردن) على متن سيارة بلاك إيرس.

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