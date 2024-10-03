15 سائقا يتنافسون في بطولة الراليات اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يخوض 15 سائقا اليوم، منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات.
ويتكون الرالي من 4 مراحل هي القطرانة 1و2 وسلطاني 1و2 ، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 161.09 كم منها 78.72 كم مراحل خاصة، ويقام على مسار حصوي.
والمشاركون في الرالي هم: بدر الفايز (الأردن) وملاحه عماد جمعة (الأردن)، على متن سيارة سكودا فابيا، شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامرعيسى (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، حسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه صقر أبو جاموس (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، أحمد الداوود وملاحه يوسف الأسمر على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، مشاري الظفيري (الكويت) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، سلامة القماز (الأردن) وملاحه فيصل القماز (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 6، فادي دهشان (الأردن) وملاحه زيد أبو زيد (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، سامي فليفل (الأردن) وملاحه خالد جمعة (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، إيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه أحمد جانخوت (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو9 ، شادي الفقيه (لبنان) وملاحه سامي صفير (لبنان) على متن سيارة رينو كليو "آر س"، وأمجد الشيخ (الأردن) وملاحه جاد نباص (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا - ان 11، بدر الهلالات (الأردن) وملاحه عامر موسى (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا - ان 11، عاصم عارف (الأردن) وملاحه موسى جهريان (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا - دبليو أر اكس - اس تي اي، وهاشم كلبونة (الأردن) وملاحه مصطفى البيطار (الأردن) على متن سيارة بلاك إيرس.
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