محترف سوري يظهر مع ساكب أمام السلط.. والأهلي يواجه كفرسوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشهد الجولة الثانية من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، لقاءات ساخنة تحمل معها القوة والندية بين الفرق الطامحة في مواصلة تقدمها نحو المنافسة على اللقب، وبين الفرق التي تسعى للابتعاد عن دائرة الخطر، حيث يلتقي فريقا الأهلي وكفرسوم عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بعمان، ورغم أن الأفضلية تميل لمصلحة الأهلي نظرا لوجود العدد الكبير من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة المميزين، إلا أن كفرسوم يمتلك عددا وافرا من اللاعبين القادرين على تقديم مستوى طيبا وإحراج منافسه الأهلي، والأخير يظهر مع مدربه الجديد محمد طه الذي حل مكان طلال قصقص.
وكان فريق الأهلي، حقق فوزه الأول في الجولة الأولى على فريق الكتة، بينما يخوض فريق كفرسوم مباراته الأولى في هذه المسابقة.
ويلتقي بالصالة ذاتها فريقا السلط وساكب عند الساعة السابعة مساء، في مواجهة ينتظر أن يغلب عليها طابع التنافس القوي والإثارة، ففريق السلط حقق الفوز المثير في الجولة الأولى على حساب العربي، وكذلك فريق ساكب الذي سجل فوزا كبيرا على كفرنجة، وهو أنجز في الساعات الماضية صفقة التعاقد مع المحترف السوري براء محمد، الذي سيشارك في مواجهة اليوم.
ويلتقي غدا، فريقا العربي والكتة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، والفريقان تعرضا للخسارة في الجولة الأولى، ويطمحان إلى تحقيق الفوز الأول لهما.
إلى ذلك أكد مصدر مطلع بالاتحاد أن مواعيد الجولات المتبقية من مرحلة الذهاب لم يطرأ عليها أي تعديل، وأن مشاركة المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين في البطولة الآسيوية للشباب التي تقام في تايلاند اعتبارا من 14 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي لن تؤثر على منافسات الدوري، حيث تقام لقاءات الجولة الثالثة كافة يوم الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي فريقا السلط والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتتي بالوقت ذاته، فريقا العربي وكفرسوم في صالة مدينة الحسن بإربد، ثم يلتقي بالصالة ذاتها وعند الساعة الثامنة مساء فريقا الأهلي وكفرنجة.
وتقام لقاءات الجولة الخامسة كافة يوم السبت 19 من الشهر ذاته، حيث يلتقي فريقا الكتة وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا كفرسوم والسلط عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، والتي تشهد أيضا مواجهة ساكب والعربي عند الساعة السابعة مساء.
وتشهد الجولة السادسة مواجهات تجمع بين فريقي السلط والأهلي عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 25 من الشهر ذاته، في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا الكتة وساكب عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت 26 من الشهر ذاته في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا كفرسوم وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري، تشهد مواجهات تجمع بين فريقي الأهلي والعربي عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 1 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في صالة الأميرة سمية بعمان، وفي اليوم التالي يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن بإربد، والتي تحتضن أيضا مباراة كفرنجة والسلط والتي تقام عند الساعة السابعة مساء.
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