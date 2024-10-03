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محترف سوري يظهر مع ساكب أمام السلط.. والأهلي يواجه كفرسوم

10/3/2024 2:53:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشهد الجولة الثانية من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، لقاءات ساخنة تحمل معها القوة والندية بين الفرق الطامحة في مواصلة تقدمها نحو المنافسة على اللقب، وبين الفرق التي تسعى للابتعاد عن دائرة الخطر، حيث يلتقي فريقا الأهلي وكفرسوم عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بعمان، ورغم أن الأفضلية تميل لمصلحة الأهلي نظرا لوجود العدد الكبير من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة المميزين، إلا أن كفرسوم يمتلك عددا وافرا من اللاعبين القادرين على تقديم مستوى طيبا وإحراج منافسه الأهلي، والأخير يظهر مع مدربه الجديد محمد طه الذي حل مكان طلال قصقص.
وكان فريق الأهلي، حقق فوزه الأول في الجولة الأولى على فريق الكتة، بينما يخوض فريق كفرسوم مباراته الأولى في هذه المسابقة.
ويلتقي بالصالة ذاتها فريقا السلط وساكب عند الساعة السابعة مساء، في مواجهة ينتظر أن يغلب عليها طابع التنافس القوي والإثارة، ففريق السلط حقق الفوز المثير في الجولة الأولى على حساب العربي، وكذلك فريق ساكب الذي سجل فوزا كبيرا على كفرنجة، وهو أنجز في الساعات الماضية صفقة التعاقد مع المحترف السوري براء محمد، الذي سيشارك في مواجهة اليوم.
ويلتقي غدا، فريقا العربي والكتة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، والفريقان تعرضا للخسارة في الجولة الأولى، ويطمحان إلى تحقيق الفوز الأول لهما.
إلى ذلك أكد مصدر مطلع بالاتحاد أن مواعيد الجولات المتبقية من مرحلة الذهاب لم يطرأ عليها أي تعديل، وأن مشاركة المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين في البطولة الآسيوية للشباب التي تقام في تايلاند اعتبارا من 14 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي لن تؤثر على منافسات الدوري، حيث تقام لقاءات الجولة الثالثة كافة يوم الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي فريقا السلط والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتتي بالوقت ذاته، فريقا العربي وكفرسوم في صالة مدينة الحسن بإربد، ثم يلتقي بالصالة ذاتها وعند الساعة الثامنة مساء فريقا الأهلي وكفرنجة.
وتقام لقاءات الجولة الخامسة كافة يوم السبت 19 من الشهر ذاته، حيث يلتقي فريقا الكتة وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا كفرسوم والسلط عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، والتي تشهد أيضا مواجهة ساكب والعربي عند الساعة السابعة مساء.
وتشهد الجولة السادسة مواجهات تجمع بين فريقي السلط والأهلي عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 25 من الشهر ذاته، في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا الكتة وساكب عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت 26 من الشهر ذاته في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا كفرسوم وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري، تشهد مواجهات تجمع بين فريقي الأهلي والعربي عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 1 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في صالة الأميرة سمية بعمان، وفي اليوم التالي يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن بإربد، والتي تحتضن أيضا مباراة كفرنجة والسلط والتي تقام عند الساعة السابعة مساء.

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