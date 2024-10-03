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ظلم تحكيمي يبعد لاعب التايكواندو الداوود عن بطولة العالم للناشئين

10/3/2024 2:53:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تعرض لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو جعفر الداوود أمس، إلى ظلم تحكيمي في بطولة العالم للناشئين (عيار 4 نجمات)، والمقامة في مدينة تشانشيون بكوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي ضمن منافسات وزن تحت 51 كغم، أمام لاعب إيران أمير محمد، وبعد تقدم جعفر عليه بجولتين، وفي آخر 4 ثوان من المباراة قامت حكمة الساحة بتخسيره بنتيجة 1-2.
وبعد الظلم التحكيمي وخطأ حكمة المباراة التي أنهت النزال لصالح اللاعب الإيراني، تقدم رئيس وفد المنتخب الوطني إبراهيم أبو زيد باعتراض رسمي للجنة الحكام لاتخاذ عقوبة بحق حكمة المباراة، ومن المنتظر أن تتخذ لجنة الحكام عقوبة بحق الحكمة إلا أن نتيجة المباراة لن تتغير.
وكان اللاعب جعفر، فاز في 3 نزالات، على لاعب تركيا سليمان اكسوي 2-1، وعلى لاعب اكوادورفرانكو فياليس 2-0 ، وعلى لاعب فرنسا نوح غارسيا 2-0.
وخسرت أمس لاعبة المنتخب الوطني رزان الرواشدة ضمن منافسات وزن تحت 63 كغم، أمام لاعبة الصين شان ونغ، في دورالـ64، 0-2.
ويخوض اليوم لاعبو المنتخب الوطني للناشئين نزالاتهم في اليوم الرابع، حيث تلعب لانا الدباس ضمن منافسات وزن تحت 49 كم، أمام لاعبة بولندا فيكتوريا باجير، وتلعب آنا الفايز ضمن منافسات وزن تحت 44 كم، أمام لاعبة عُمان شاهناز الموالي، ويلعب فهد زهران ضمن منافسات وزن تحت 48 كغم، أمام الفائز من لقاء لاعب إيران مهدي رازميان ولاعب تايلند ساواسري.
وقال أمين السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "تواصلت مع رئيس وفد منتخبنا للتايكواندو إبراهيم أبو زيد، ووضعني بصورة التفاصيل كافة، المتعلقة بنزال لاعب المنتخب جعفر الداوود، حيث أكد من خلال متابعته للنزال أن اللاعب الداوود تعرض لظلم تحكيمي، ما جعل أبو زيد يتقدم باعتراض للجنة الحكام، وسيتم اتخاذ عقوبة بحق حكمة المباراة".

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