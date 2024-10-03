ظلم تحكيمي يبعد لاعب التايكواندو الداوود عن بطولة العالم للناشئين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - تعرض لاعب
المنتخب الوطني للتايكواندو جعفر الداوود أمس، إلى ظلم تحكيمي في بطولة العالم للناشئين (عيار 4 نجمات)، والمقامة في مدينة تشانشيون بكوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي ضمن منافسات وزن تحت 51 كغم، أمام لاعب إيران أمير محمد، وبعد تقدم جعفر عليه بجولتين، وفي آخر 4 ثوان من المباراة قامت حكمة الساحة بتخسيره بنتيجة 1-2.
وبعد الظلم التحكيمي وخطأ حكمة المباراة التي أنهت النزال لصالح اللاعب الإيراني، تقدم رئيس وفد المنتخب الوطني إبراهيم أبو زيد باعتراض رسمي للجنة الحكام لاتخاذ عقوبة بحق حكمة المباراة، ومن المنتظر أن تتخذ لجنة الحكام عقوبة بحق الحكمة إلا أن نتيجة المباراة لن تتغير.
وكان اللاعب جعفر، فاز في 3 نزالات، على لاعب تركيا سليمان اكسوي 2-1، وعلى لاعب اكوادورفرانكو فياليس 2-0 ، وعلى لاعب فرنسا نوح غارسيا 2-0.
وخسرت أمس لاعبة المنتخب الوطني رزان الرواشدة ضمن منافسات وزن تحت 63 كغم، أمام لاعبة الصين شان ونغ، في دورالـ64، 0-2.
ويخوض اليوم لاعبو المنتخب الوطني للناشئين نزالاتهم في اليوم الرابع، حيث تلعب لانا الدباس ضمن منافسات وزن تحت 49 كم، أمام لاعبة بولندا فيكتوريا باجير، وتلعب آنا الفايز ضمن منافسات وزن تحت 44 كم، أمام لاعبة عُمان شاهناز الموالي، ويلعب فهد زهران ضمن منافسات وزن تحت 48 كغم، أمام الفائز من لقاء لاعب إيران مهدي رازميان ولاعب تايلند ساواسري.
وقال أمين السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "تواصلت مع رئيس وفد منتخبنا للتايكواندو إبراهيم أبو زيد، ووضعني بصورة التفاصيل كافة، المتعلقة بنزال لاعب المنتخب جعفر الداوود، حيث أكد من خلال متابعته للنزال أن اللاعب الداوود تعرض لظلم تحكيمي، ما جعل أبو زيد يتقدم باعتراض للجنة الحكام، وسيتم اتخاذ عقوبة بحق حكمة المباراة".
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