دعم الجمهور وحنكة موتا ينعشان آمال الحسين إربد بـأبطال آسيا 2

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - ساهم الدعم الجماهيري المميز من عشاق نادي الحسين إربد، بتسجيل أول فوز بدوري
أبطال آسيا 2، والذي جاء على حساب الكويت الكويتي أول من أمس بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للبطولة.
وعلى الرغم من حضور 2255 مشجعا فقط للمباراة، إلا أن تأثيرهم وحضورهم كان قويا، ومنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في قلب الطاولة، وازداد التشجيع والمؤازرة فور تلقي الفريق الهدف الأول بالدقائق الأولى من اللقاء.
وساهم التشجيع في إعادة الروح للاعبين عقب التأخر بالنتيجة، ليسجل السنغالي عبد العزيز نداي هدف التعادل قبل الدخول لغرف الملابس، فيما ترجم عارف الحاج أفضليته في اللقاء بتسجيله الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بربع ساعة، ليحصل بعدها على جائزة اللاعب الأفضل في المواجهة.
ويحلم الحسين إربد حامل لقب دوري المحترفين الموسم الماضي، في تسجيل ظهور قوي بهذه البطولة، أملا بصناعة إنجاز وتاريخ جديد للفريق، ولا سيما بامتلاكه 8 لاعبين ممن يمثلون المنتخب الوطني في التجمع الحالي، إلى جانب تواجد 3 لاعبين أجانب يشاركون بصفة دائمة ويصنعون الفارق، وآخرين محليين لديهم خبرات كبيرة في التعامل مع البطولات الآسيوية.
وأعاد المدرب البرتغالي لفريق الحسين إربد جواو موتا الروح للفريق بعد تلقيه خسارة قاسية في افتتاح مشواره بالبطولة على يد شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف، والتي غابت فيها الخطورة“الحسينية” على المنافس، مقابل تألق الحارس يزيد أبو ليلى وقتها ومنع نتيجة كبيرة من أن تسجل على الفريق.
وتمثلت خبرة وحنكة موتا في إدارة اللقاء بصورة مميزة، من خلال القراءة المميزة لعناصر المنافس، والحد من خطورة أبرز لاعبيه، إلى جانب إشراك اللاعبين القادرين على تطبيق أفكاره وتسجيل نتيجة إيجابية، لينجح في إعادة الآمال للفريق بأمل المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور ثمن النهائي.
ويملك موتا أيضا سجلا مميزا مع الحسين منذ أن درب النادي في الموسم الماضي، بعدم الخسارة في أي مباراة على صعيد المنافسات الرسمية، حيث قاد الفريق ببطولة الدوري الموسم الماضي في 10 مباريات، متعادلا في لقاء واحد فقط، و3 مباريات فاز في جميعها ببطولة الكأس، وتسجيله الفوز في أول مباراة لها بعد العودة وجاءت على السلط ببطولة الدوري الأسبوع الماضي.
وأصبح الحسين في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل ناساف كارشي الأوزبكي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، وهو المنافس المقبل للحسين في 23 من الشهر الحالي على ستاد عمان الدولي، فيما تراجع الكويت للمركز الرابع والأخير وبرصيده نقطة واحدة.
وكسر الحسين سلسلة النتائج الإيجابية التي سجلها الكويت على الفرق المحلية بالفترة الماضية، حيث يعود آخر فوز أردني على فريق الكويت للعام 2019 على يد الجزيرة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، فيما التقى الكويت بعدها في 3 مرات مع الفرق المحلية، فاز على السلط والوحدات على أرضه، وتعادل مع الوحدات خارج أرضه لحساب البطولة نفسها.
وتتمثل الأفضلية التاريخية للحسين إربد في مبارياته البيتية بالبطولات القارية، حيث واصل سجله الإيجابي عندما يلعب مباراة على أرضه وبين جماهيره، إذ شارك في مناسبة واحدة على الصعيد القاري تمثلت ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وخاض 3 مباريات على أرضه، إذ فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، ليؤكد الحسين هذه الإحصائية بعدم تلقيه الخسارة على أرضه أمام الكويت.
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