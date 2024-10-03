Friday, 04 October 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دعم الجمهور وحنكة موتا ينعشان آمال الحسين إربد بـأبطال آسيا 2

10/3/2024 2:53:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - ساهم الدعم الجماهيري المميز من عشاق نادي الحسين إربد، بتسجيل أول فوز بدوري أبطال آسيا 2، والذي جاء على حساب الكويت الكويتي أول من أمس بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للبطولة.
وعلى الرغم من حضور 2255 مشجعا فقط للمباراة، إلا أن تأثيرهم وحضورهم كان قويا، ومنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في قلب الطاولة، وازداد التشجيع والمؤازرة فور تلقي الفريق الهدف الأول بالدقائق الأولى من اللقاء.
وساهم التشجيع في إعادة الروح للاعبين عقب التأخر بالنتيجة، ليسجل السنغالي عبد العزيز نداي هدف التعادل قبل الدخول لغرف الملابس، فيما ترجم عارف الحاج أفضليته في اللقاء بتسجيله الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بربع ساعة، ليحصل بعدها على جائزة اللاعب الأفضل في المواجهة.
ويحلم الحسين إربد حامل لقب دوري المحترفين الموسم الماضي، في تسجيل ظهور قوي بهذه البطولة، أملا بصناعة إنجاز وتاريخ جديد للفريق، ولا سيما بامتلاكه 8 لاعبين ممن يمثلون المنتخب الوطني في التجمع الحالي، إلى جانب تواجد 3 لاعبين أجانب يشاركون بصفة دائمة ويصنعون الفارق، وآخرين محليين لديهم خبرات كبيرة في التعامل مع البطولات الآسيوية.
وأعاد المدرب البرتغالي لفريق الحسين إربد جواو موتا الروح للفريق بعد تلقيه خسارة قاسية في افتتاح مشواره بالبطولة على يد شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف، والتي غابت فيها الخطورة“الحسينية” على المنافس، مقابل تألق الحارس يزيد أبو ليلى وقتها ومنع نتيجة كبيرة من أن تسجل على الفريق.
وتمثلت خبرة وحنكة موتا في إدارة اللقاء بصورة مميزة، من خلال القراءة المميزة لعناصر المنافس، والحد من خطورة أبرز لاعبيه، إلى جانب إشراك اللاعبين القادرين على تطبيق أفكاره وتسجيل نتيجة إيجابية، لينجح في إعادة الآمال للفريق بأمل المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور ثمن النهائي.
ويملك موتا أيضا سجلا مميزا مع الحسين منذ أن درب النادي في الموسم الماضي، بعدم الخسارة في أي مباراة على صعيد المنافسات الرسمية، حيث قاد الفريق ببطولة الدوري الموسم الماضي في 10 مباريات، متعادلا في لقاء واحد فقط، و3 مباريات فاز في جميعها ببطولة الكأس، وتسجيله الفوز في أول مباراة لها بعد العودة وجاءت على السلط ببطولة الدوري الأسبوع الماضي.
وأصبح الحسين في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل ناساف كارشي الأوزبكي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، وهو المنافس المقبل للحسين في 23 من الشهر الحالي على ستاد عمان الدولي، فيما تراجع الكويت للمركز الرابع والأخير وبرصيده نقطة واحدة.
وكسر الحسين سلسلة النتائج الإيجابية التي سجلها الكويت على الفرق المحلية بالفترة الماضية، حيث يعود آخر فوز أردني على فريق الكويت للعام 2019 على يد الجزيرة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، فيما التقى الكويت بعدها في 3 مرات مع الفرق المحلية، فاز على السلط والوحدات على أرضه، وتعادل مع الوحدات خارج أرضه لحساب البطولة نفسها.
وتتمثل الأفضلية التاريخية للحسين إربد في مبارياته البيتية بالبطولات القارية، حيث واصل سجله الإيجابي عندما يلعب مباراة على أرضه وبين جماهيره، إذ شارك في مناسبة واحدة على الصعيد القاري تمثلت ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وخاض 3 مباريات على أرضه، إذ فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، ليؤكد الحسين هذه الإحصائية بعدم تلقيه الخسارة على أرضه أمام الكويت.

MENAFN03102024000072011014ID1108744742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث