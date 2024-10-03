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الفيصلي والسلط يلتقيان الأهلي ومغير السرحان بالدرع اليوم

10/3/2024 2:53:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – تنطلق مساء اليوم، منافسات الجولة الثالثة من مسابقة درع اتحاد كرة القدم، بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الثانية، حيث يلتقي فريق مغير السرحان السادس في الترتيب برصيد نقطة واحدة مع نظيره فريق السلط الخامس برصيد نقطتين عند الساعة الخامسة مساء، على ملعب الأمير محمد في الزرقاء الذي يستضيف جميع مباريات البطولة.
كما يلتقي فريق الأهلي ثالث الترتيب برصيد نقطتين، مع الفيصلي الثاني برصيد 3 نقاط عند الساعة الثامنة والنصف مساء.
وتتواصل مباريات الجولة غدا بمواجهتين أيضا، وضمن المجموعة الأولى يلتقي شباب العقبة” نقطة واحدة”، وشباب الأردن“4 نقاط” عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلعب الصريح” نقطتين” والرمثا“4 نقاط” عند الساعة الثامنة والنصف مساء في إطار منافسات المجموعة الثانية.
وتختتم منافسات الجولة الإثنين المقبل، حيث يواجه معان“نقطة واحدة”، نظيره الحسين إربد“6 نقاط” عند الساعة الخامسة مساء، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وضمن المجموعة نفسها، يلتقي الجزيرة“نقطة واحدة”، مع الوحدات“3 نقاط”، عند الساعة الثامنة والنصف.
وتقام بطولة درع الاتحاد بنظامها الجديد والتي تلعب أثناء فترة التوقف الدولية للمرة الأولى، حيث تم توزيع أندية المحترفين الـ12 على مجموعتين بنظام القرعة الموجهة، حيث ضمت كل مجموعة ستة فرق تلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
مغير السرحان × السلط
الفريقان ينشدان الفوز وحصد نقاط المباراة والتقدم للأمام على سلم الترتيب، وكلاهما تعرض للخسارة في الأسبوع الماضي بدوري المحترفين، مغير السرحان أمام الرمثا برباعية نظيفة، والسلط أمام الحسين بهدفين دون رد، ويبحثان عن تحسين الصورة الفنية والاستفادة من الأخطاء التي حصلت وتصويبها، والعمل على استثمار المباراة في تطبيق الخطط للمباريات المقبلة بالدوري.
السلط الذي يعاني من قائمة منقوصة بقرار اتحادي، يعتمد على الحارس محمد العمواسي (سيف أبو هزيم) في حمايته مع تواجد الرباعي أيسر صباح، محمد أبو زريق، أوليفيرا، محيسن أبو جبلة في المنطقة الدفاعية، وفي منطقة العمليات يظهر حمد البلاونة والجزائري منير الهادي واحمد ياسين وفي الأطراف إبراهيم الجوابرة ومحمد غانم (احمد العيساوي)، لتزويد المهاجم محمد عبد المطلب بالكرات العرضية والامامية لطرق مرمى حارس المغير محمد الحايك.
في المقابل، يعول مغير السرحان على الأداء الجماعي من خلال وجود قصي طنوس، زيد الزواهرة، غيث العثامنة، أحمد أبو صعيليك، أحمد السليم، زيد أبو الريش، أحمد بشير، حمزة الشمالي، معتز عبيدات وأحمد الحراحشة.
الأهلي× الفيصلي
مباراة تحمل طعم العراقة عنوانها الاثارة، حيث بدأ الفيصلي في تقديم مستواه المعروف ويستعيد حضوره من خلال مباريات الدوري ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم مع الأهلي الذي قدم اداءا مميزا في مبارياته السابقة بالدوري والدرع، الفيصلي يخوض المباراة بغياب الرباعي نور بني عطية، احمد العرسان، مصعب البطاط، وحسام أبو الذهب، قيما الأهلي بصفوف متكاملة.
ويملك الفيصلي أوراقا فنية متنوعة عبر عبيدة الزعبي، سالم العجالين، براء مرعي، خالد زكريا، محمد الكلوب، قصي المنصوري، سيمون، محمد ريحانية، بكر كلبونة. وعلى الجانب المقابل، يبرز من الأهلي ربيع عز الدين، الثنائي دهشان، أحمد سريوة، أحمد أبو كبير، ليث أبو رحال، حسام أبو سعدة، وويلدسون دي ميلو.

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