الفيصلي والسلط يلتقيان الأهلي ومغير السرحان بالدرع اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – تنطلق مساء اليوم، منافسات الجولة الثالثة من مسابقة درع اتحاد كرة القدم، بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الثانية، حيث يلتقي فريق مغير السرحان السادس في الترتيب برصيد نقطة واحدة مع نظيره فريق السلط الخامس برصيد نقطتين عند الساعة الخامسة مساء، على ملعب الأمير محمد في الزرقاء الذي يستضيف جميع مباريات
البطولة.
كما يلتقي فريق الأهلي ثالث الترتيب برصيد نقطتين، مع الفيصلي الثاني برصيد 3 نقاط عند الساعة الثامنة والنصف مساء.
وتتواصل مباريات الجولة غدا بمواجهتين أيضا، وضمن المجموعة الأولى يلتقي شباب العقبة” نقطة واحدة”، وشباب الأردن“4 نقاط” عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلعب الصريح” نقطتين” والرمثا“4 نقاط” عند الساعة الثامنة والنصف مساء في إطار منافسات المجموعة الثانية.
وتختتم منافسات الجولة الإثنين المقبل، حيث يواجه معان“نقطة واحدة”، نظيره الحسين إربد“6 نقاط” عند الساعة الخامسة مساء، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وضمن المجموعة نفسها، يلتقي الجزيرة“نقطة واحدة”، مع الوحدات“3 نقاط”، عند الساعة الثامنة والنصف.
وتقام بطولة درع الاتحاد بنظامها الجديد والتي تلعب أثناء فترة التوقف الدولية للمرة الأولى، حيث تم توزيع أندية المحترفين الـ12 على مجموعتين بنظام القرعة الموجهة، حيث ضمت كل مجموعة ستة فرق تلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
مغير السرحان × السلط
الفريقان ينشدان الفوز وحصد نقاط المباراة والتقدم للأمام على سلم الترتيب، وكلاهما تعرض للخسارة في الأسبوع الماضي بدوري المحترفين، مغير السرحان أمام الرمثا برباعية نظيفة، والسلط أمام الحسين بهدفين دون رد، ويبحثان عن تحسين الصورة الفنية والاستفادة من الأخطاء التي حصلت وتصويبها، والعمل على استثمار المباراة في تطبيق الخطط للمباريات المقبلة بالدوري.
السلط الذي يعاني من قائمة منقوصة بقرار اتحادي، يعتمد على الحارس محمد العمواسي (سيف أبو هزيم) في حمايته مع تواجد الرباعي أيسر صباح، محمد أبو زريق، أوليفيرا، محيسن أبو جبلة في المنطقة الدفاعية، وفي منطقة العمليات يظهر حمد البلاونة والجزائري منير الهادي واحمد ياسين وفي الأطراف إبراهيم الجوابرة ومحمد غانم (احمد العيساوي)، لتزويد المهاجم محمد عبد المطلب بالكرات العرضية والامامية لطرق مرمى حارس المغير محمد الحايك.
في المقابل، يعول مغير السرحان على الأداء الجماعي من خلال وجود قصي طنوس، زيد الزواهرة، غيث العثامنة، أحمد أبو صعيليك، أحمد السليم، زيد أبو الريش، أحمد بشير، حمزة الشمالي، معتز عبيدات وأحمد الحراحشة.
الأهلي× الفيصلي
مباراة تحمل طعم العراقة عنوانها الاثارة، حيث بدأ الفيصلي في تقديم مستواه المعروف ويستعيد حضوره من خلال مباريات الدوري ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم مع الأهلي الذي قدم اداءا مميزا في مبارياته السابقة بالدوري والدرع، الفيصلي يخوض المباراة بغياب الرباعي نور بني عطية، احمد العرسان، مصعب البطاط، وحسام أبو الذهب، قيما الأهلي بصفوف متكاملة.
ويملك الفيصلي أوراقا فنية متنوعة عبر عبيدة الزعبي، سالم العجالين، براء مرعي، خالد زكريا، محمد الكلوب، قصي المنصوري، سيمون، محمد ريحانية، بكر كلبونة. وعلى الجانب المقابل، يبرز من الأهلي ربيع عز الدين، الثنائي دهشان، أحمد سريوة، أحمد أبو كبير، ليث أبو رحال، حسام أبو سعدة، وويلدسون دي ميلو.
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