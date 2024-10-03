قائمة النشامى.. أسماء جديدة تحفز الشارع وجدل بشأن 4 لاعبين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - استبشر الشارع الرياضي
خيرا بعد أن استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم
جمال سلامي، نجما هجوم“النشامى” موسى التعمري ويزن النعيمات، على الرغم من تعرضهما للإصابة في الفترة الماضية، واحتمالية غيابهما عن مواجهتي كوريا الجنوبية وسلطنة عُمان بتصفيات كأس العالم.
وتفاءلت الجماهير بإمكانية مشاركة التعمري والنعيمات في المباراة المهمة أمام“الشمشون الكوري”، علما أنهما ينافسان على جائزة أفضل لاعب
في آسيا داخل القارة وخارجها، والمقرر الكشف عنها نهاية الشهر الحالي، إذ إن حضورهما يشكل إضافة قوية ومهمة لخط الهجوم الأردني.
وكان التعمري والنعيمات، سجلا آخر هدفين في مرمى كوريا الجنوبية بنصف نهائي كأس آسيا الماضية، ما يعني أن تواجدهما سيمنح زملاءهما دافعا معنويا لقدراتهما على زيارة الشباك الكورية، مع الكشف عن مصيرهما في الأيام القليلة المقبلة.
وضمت القائمة التي صدرت أول من أمس 28 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق“شرارة”، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبد الله العطار، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
وشهدت القائمة استدعاء 6 لاعبين لم يحضروا في القائمة الأخيرة، وهم: حجازي ماهر، عامر جاموس، محمد أبو زريق“شرارة”، مهند سمرين، أحمد عرسان وإبراهيم صبرة، فيما استبعد المدرب 4 لاعبين تواجدوا في التجمع الماضي، وهم: سالم العجالين، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش“صيصا” ورزق بني هاني.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على منتخبي كوريا الجنوبية والعراق، فيما يحتل المنتخب الكويتي المركز الرابع وبرصيده نقطتين، مقابل حضور المنتخب الفلسطيني بالمركز الخامس بنقطة واحدة، ويتذيل المنتخب العماني الترتيب من دون نقاط.
وتفاءلت الجماهير بعدد من الأسماء الجديدة التي برزت في الفترة الماضية بصورة لافتة، ومنهم نجم الوحدات مهند سمرين وزميله إبراهيم صبرة، إضافة للاعب أحمد العرسان الذي كان من أبرز لاعبي الفيصلي مؤخرا.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكوري الجنوبي الخميس المقبل، على ستاد عمان الدولي، على أن يواجه على الملعب ذاته المنتخب العماني يوم 15 من الشهر الحالي، في مواجهتين يتطلع من خلالهما المنتخب إلى حصد النقاط الكاملة، لقطع شوط مهم نحو بلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخ“النشامى”.
وفي هذا الصدد، قال المدرب إسلام جلال:“إن أي قائمة منتخب لا تخلو من الانتقادات، بهدف وجود أفضل الأسماء لتحقيق أفضل النتائج، مفيدا بأن هذه الظاهرة تحضر على المنتخب الوطني بتعاقب المدربين في السنوات الطويلة الماضية”.
وبين جلال في حديثه لـ“الغد”، أن الاستغراب من خلو القائمة من اللاعب علي العزايزة، أفضل لاعب بدوري المحترفين في الفترة الحالية، والذي قاد فريقه الرمثا لصدارة الدوري بفضل مهاراته المميزة، إلى جانب تسجيله الأهداف وصناعتها باستمرار، إضافة إلى الظهير الأيمن لفريق الوحدات فراس شلباية، الذي يعد الأفضل بمركزه محليا.
وأضاف:“هناك تساؤلات مشروعة في الشارع الرياضي لمعرفة سبب استمرار تواجد محمد أبو النادي الذي لم يتم رصده مع أي فريق حتى الآن، إلى جانب حضور اللاعب إحسان حداد رغم عدم مشاركته لأي دقيقة مع فريقه الحسين إربد بداعي الإصابة”.
ولفت جلال إلى أن الأسماء التي اختارها سلامي قد تكون الأفضل بحسب رؤيته الفنية، والقادرة على تحقيق نتائج إيجابية بتطبيق أفكاره، سواء اللاعبين الأساسيين أو الذين سيشاركون من دكة البدلاء.
وبدوره، أشار المحلل الرياضي عبد الله الدويري، إلى أن القائمة تشهد توازنا جيدا من لاعبين الخبرة والشباب، وأن أعمار اللاعبين تضمن للمدرب العمل على تكوين منتخب قادر على المنافسة لسنوات طويلة.
وأكد الدويري أن الاستقرار حاضرا في القائمة مقارنة بالتجمع الأخير، وهو أمر مهم لتحقيق أفضل النتائج على المدى البعيد، مفيدا بأن اللاعبين الجدد للقائمة أثبتوا أحقيتهم في التواجد مع منتخب الوطن، بتألقهم مع أنديتهم بصورة لافتة.
وعبر المشجع عدي التويجر عن سعادته لتواجد التعمري والنعيمات في القائمة، وهو مؤشر إيجابي لإمكانية لحاقهما بإحدى المباراتين، مع استغرابه من حضور لاعبين سواء يلعبون بالداخل أو بالخارج، لم يشاركوا مع أنديتهم مؤخرا.
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