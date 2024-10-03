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قائمة النشامى.. أسماء جديدة تحفز الشارع وجدل بشأن 4 لاعبين

10/3/2024 2:53:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - استبشر الشارع الرياضي خيرا بعد أن استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، نجما هجوم“النشامى” موسى التعمري ويزن النعيمات، على الرغم من تعرضهما للإصابة في الفترة الماضية، واحتمالية غيابهما عن مواجهتي كوريا الجنوبية وسلطنة عُمان بتصفيات كأس العالم.
وتفاءلت الجماهير بإمكانية مشاركة التعمري والنعيمات في المباراة المهمة أمام“الشمشون الكوري”، علما أنهما ينافسان على جائزة أفضل لاعب في آسيا داخل القارة وخارجها، والمقرر الكشف عنها نهاية الشهر الحالي، إذ إن حضورهما يشكل إضافة قوية ومهمة لخط الهجوم الأردني.
وكان التعمري والنعيمات، سجلا آخر هدفين في مرمى كوريا الجنوبية بنصف نهائي كأس آسيا الماضية، ما يعني أن تواجدهما سيمنح زملاءهما دافعا معنويا لقدراتهما على زيارة الشباك الكورية، مع الكشف عن مصيرهما في الأيام القليلة المقبلة.
وضمت القائمة التي صدرت أول من أمس 28 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق“شرارة”، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبد الله العطار، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
وشهدت القائمة استدعاء 6 لاعبين لم يحضروا في القائمة الأخيرة، وهم: حجازي ماهر، عامر جاموس، محمد أبو زريق“شرارة”، مهند سمرين، أحمد عرسان وإبراهيم صبرة، فيما استبعد المدرب 4 لاعبين تواجدوا في التجمع الماضي، وهم: سالم العجالين، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش“صيصا” ورزق بني هاني.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على منتخبي كوريا الجنوبية والعراق، فيما يحتل المنتخب الكويتي المركز الرابع وبرصيده نقطتين، مقابل حضور المنتخب الفلسطيني بالمركز الخامس بنقطة واحدة، ويتذيل المنتخب العماني الترتيب من دون نقاط.
وتفاءلت الجماهير بعدد من الأسماء الجديدة التي برزت في الفترة الماضية بصورة لافتة، ومنهم نجم الوحدات مهند سمرين وزميله إبراهيم صبرة، إضافة للاعب أحمد العرسان الذي كان من أبرز لاعبي الفيصلي مؤخرا.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكوري الجنوبي الخميس المقبل، على ستاد عمان الدولي، على أن يواجه على الملعب ذاته المنتخب العماني يوم 15 من الشهر الحالي، في مواجهتين يتطلع من خلالهما المنتخب إلى حصد النقاط الكاملة، لقطع شوط مهم نحو بلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخ“النشامى”.
وفي هذا الصدد، قال المدرب إسلام جلال:“إن أي قائمة منتخب لا تخلو من الانتقادات، بهدف وجود أفضل الأسماء لتحقيق أفضل النتائج، مفيدا بأن هذه الظاهرة تحضر على المنتخب الوطني بتعاقب المدربين في السنوات الطويلة الماضية”.
وبين جلال في حديثه لـ“الغد”، أن الاستغراب من خلو القائمة من اللاعب علي العزايزة، أفضل لاعب بدوري المحترفين في الفترة الحالية، والذي قاد فريقه الرمثا لصدارة الدوري بفضل مهاراته المميزة، إلى جانب تسجيله الأهداف وصناعتها باستمرار، إضافة إلى الظهير الأيمن لفريق الوحدات فراس شلباية، الذي يعد الأفضل بمركزه محليا.
وأضاف:“هناك تساؤلات مشروعة في الشارع الرياضي لمعرفة سبب استمرار تواجد محمد أبو النادي الذي لم يتم رصده مع أي فريق حتى الآن، إلى جانب حضور اللاعب إحسان حداد رغم عدم مشاركته لأي دقيقة مع فريقه الحسين إربد بداعي الإصابة”.
ولفت جلال إلى أن الأسماء التي اختارها سلامي قد تكون الأفضل بحسب رؤيته الفنية، والقادرة على تحقيق نتائج إيجابية بتطبيق أفكاره، سواء اللاعبين الأساسيين أو الذين سيشاركون من دكة البدلاء.
وبدوره، أشار المحلل الرياضي عبد الله الدويري، إلى أن القائمة تشهد توازنا جيدا من لاعبين الخبرة والشباب، وأن أعمار اللاعبين تضمن للمدرب العمل على تكوين منتخب قادر على المنافسة لسنوات طويلة.
وأكد الدويري أن الاستقرار حاضرا في القائمة مقارنة بالتجمع الأخير، وهو أمر مهم لتحقيق أفضل النتائج على المدى البعيد، مفيدا بأن اللاعبين الجدد للقائمة أثبتوا أحقيتهم في التواجد مع منتخب الوطن، بتألقهم مع أنديتهم بصورة لافتة.
وعبر المشجع عدي التويجر عن سعادته لتواجد التعمري والنعيمات في القائمة، وهو مؤشر إيجابي لإمكانية لحاقهما بإحدى المباراتين، مع استغرابه من حضور لاعبين سواء يلعبون بالداخل أو بالخارج، لم يشاركوا مع أنديتهم مؤخرا.

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