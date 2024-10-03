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لابورتا يسعى لإعادة نيمار إلى برشلونة

10/3/2024 2:53:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يرغب في ضم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي الحالي ونجم الفريق السابق في الصيف القادم.

وارتبط نيمار بالعودة إلى برشلونة بعد رحيله عن صفوف النادي الإسباني في صيف 2017 للانضمام إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بقيمة 222 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نيمار قد يعود إلى برشلونة في صيف عام 2025، إذ يتطلع لابورتا إلى إبرام صفقة بمثابة "القنبلة" للاحتفال بالعودة إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا يرغب في إبرام هذه الصفقة أيضاً لإعطاء دفعة لحملة إعادة انتخابه رئيساً للنادي.

وكان اسم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي قد تصدر قائمة أبرز اللاعبين الذين يرغب لابورتا في ضمهم إلى برشلونة، قبل أن يظهر اسم نيمار ويرتبط بناديه الأسبق مجدداً.

وينتهي عقد النجم البرازيلي مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، إذ انضم للفريق في صيف 2023 قادماً من باريس سان جيرمان.

ويغيب نيمار عن المشاركة مع الهلال منذ ما يقرب من عام، بعدما تعرض لإصابة مع منتخب بلاده عندما قُطع رباطه الصليبي في أكتوبر من العام الماضي، ولم يتم قيده ضمن قائمة اللاعبين الأجانب مع الفريق.

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