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ماجدة الرومي: هتلر لم يفعل فعلتهم

10/3/2024 2:52:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وجهّت الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، رسالة مليئة بالحزن والسخط، بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان، الذي أسفر عن العديد من الشهداء والجرحى.

وتحدّثت ماجدة من خلال رسالة صوتية قائلة: ((إذا كانت هذه هي ديموقراطيتهم واحترامهم لحقوق الإنسان، إذا كانت هذه عدالتهم بأن يهدّموا البيوت فوق رؤوس الأطفال والعزّل والشيوخ بدون رحمة، بوحشية، والله هتلر ما عملها، بأن يبيدوا ضيعاً (قرى) من على وجه الأرض".

وأضافت: "من يساند اليوم لبنان ويقف بجانبه يكون يشهد لإنسانيته وضميره. من يساندنا اليوم يساند السماء والأرض، يساند الكرامة العربية".


وتابعت: "وفي هذه الليلة الحزينة، مع أنني أعلم أنّ اللبنانيين لا شيء ينال من صمودهم، لكنني مع ذلك أضم حزني إلى حزنهم ودموعي إلى دموعهم وصلاتي إلى صلاتهم وأقول يا ربي حلنا بقى نشوف لبنان الذي نحلم به سيداً حراً مستقلاً، يصان من حدوده إلى حدوده".

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