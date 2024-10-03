ماجدة الرومي: هتلر لم يفعل فعلتهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجهّت الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، رسالة مليئة بالحزن والسخط، بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان، الذي أسفر عن العديد من الشهداء والجرحى.
وتحدّثت ماجدة من خلال رسالة صوتية قائلة: ((إذا كانت هذه هي ديموقراطيتهم واحترامهم لحقوق الإنسان، إذا كانت هذه عدالتهم بأن يهدّموا البيوت فوق رؤوس الأطفال والعزّل والشيوخ بدون رحمة، بوحشية، والله هتلر ما عملها، بأن يبيدوا ضيعاً (قرى) من على وجه الأرض".
وأضافت: "من يساند اليوم لبنان ويقف بجانبه يكون يشهد لإنسانيته وضميره. من يساندنا اليوم يساند السماء والأرض، يساند الكرامة العربية".
وتابعت: "وفي هذه الليلة الحزينة، مع أنني أعلم أنّ اللبنانيين لا شيء ينال من صمودهم، لكنني مع ذلك أضم حزني إلى حزنهم ودموعي إلى دموعهم وصلاتي إلى صلاتهم وأقول يا ربي حلنا بقى نشوف لبنان الذي نحلم به سيداً حراً مستقلاً، يصان من حدوده إلى حدوده".
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