تعزز اليقظة والنشاط... ماذا نعرف عن «قيلولة القهوة»؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشتهر القهوة بأنها مشروب البحث عن النشاط والإفاقة واليقظة، ولكن انتشر مؤخراً مفهوم جديد لها وهو قيلولة القهوة.
وفي تقرير نشرته صحيفة ((هاف بوست)) الأميركية، جاء فيه أن تناول كوب من القهوة ثم النوم لمدة 20 دقيقة، قد يشعرك بالانتعاش وكأنه ضربة مزدوجة للكافيين.
ما قيلولة القهوة؟
هي قيلولة قصيرة تؤخذ مباشرة بعد تناول الكافيين للجمع بين فوائد الراحة واليقظة، كما أوضحت الدكتورة كيشا سوليفان، اختصاصية أمراض الرئة واختصاصية النوم في Kaiser Permanente في ماريلاند الأميركية.
وفقاً للدكتور ماركوس بلويسر، طبيب الطب التكاملي في Open Mind Health والمتخصص في طول العمر والنوم، فإن قيلولة القهوة تستمر عادة لمدة 20 دقيقة تقريباً.
وأشار إلى أن ((الفكرة هي أنه بحلول وقت استيقاظك، يبدأ الكافيين في العمل، ما يعزز التأثيرات المنعشة للقيلولة، ويزعم المؤيدون أن هذا المزيج يمكن أن يعزز الطاقة واليقظة بشكل أكثر فاعلية من القيلولة أو القهوة وحدها)).
هل القيلولة بعد تناول القهوة فعالة؟
وفقاً لـطبيب بلويسر، ((تشير الأبحاث والأدلة القصصية إلى أن القيلولة بعد تناول القهوة يمكن أن تكون فعالة في تعزيز اليقظة والأداء الإدراكي)).
وأوضح أن ((النظرية هي أن القيلولة تساعد في إزالة الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يعزز النوم ويتراكم أثناء اليقظة، من دماغك. ومع تأثير الكافيين، فإنه يحجب مستقبلات الأدينوزين، مما يمنع تراكم ضغط النوم وبالتالي يعزز اليقظة)).
ومع ذلك، حذرت الطبيبة سوليفان من أن ((هناك أبحاثاً محدودة للغاية حول القيلولة بعد تناول القهوة)). واعترفت بأن القيلولة بعد تناول القهوة تعمل بشكل جيد مع بعض الأشخاص، ولكنها قالت إنها لن تعمل مع الجميع.
وقالت: ((ستعرف أنها تعمل من أجلك إذا شعرت بمزيد من الإنتاجية أو المزيد من النشاط بعد القيلولة)).
وأضافت أنه إذا لم تشعر بتحسن بعد القيلولة بعد تناول القهوة، فإنها ليست مناسبة لك.
متى يجب أن تأخذ قيلولة بعد تناول القهوة؟
للحصول على أفضل النتائج، أوصت سوليفان بتجنب القيلولة بعد تناول القهوة قبل وقت النوم.
وقالت: ((استهدف القيلولة أثناء الظهيرة أو الفترة التي تسبق النوم بست ساعات على الأقل. على سبيل المثال، إذا كنت تذهب إلى الفراش عادة في الساعة 10 مساءً، فتجنب القيلولة بعد الساعة 4 مساءً)).
إذا لم يكن هذا متوافقاً مع جدولك، فربما لا تكون القيلولة بعد تناول القهوة فكرة جيدة لك، لأنها قد تتداخل مع قدرتك على النوم.
وأوصت: ((حدد فترة الركود الطبيعية أثناء الظهيرة على سبيل المثال، إذا كنت تشعر بالتعب الشديد بعد الغداء، خذ قيلولة بعد تناول القهوة (بعد ساعة))).
ما المدة التي يجب أن تغفو فيها؟
وقالت سوليفان إنه لكي تكون قيلولة القهوة فعالة، يجب عليك ((الحد من القيلولة إلى 30 دقيقة أو أقل))، وذلك لأن ((القيلولة الأطول يمكن أن تسبب الخمول وتعطل رغبتك في النوم)). وأشارت إلى أن ((القيلولة الأطول يمكن أن تسبب الخمول وتعطل رغبتك في النوم)). وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يستغرق امتصاص الكافيين ما يقرب من 15 إلى 45 دقيقة.
ما السرعة التي يجب أن تشرب بها قهوتك؟
للحصول على أفضل النتائج، قال بلويسر إنه يجب عليك شرب القهوة بسرعة نسبية واقترح تناول الكوب في غضون 5 إلى 10 دقائق.
وقال: ((الهدف هو التأكد من أن الكافيين يبدأ في الامتصاص أثناء القيلولة حتى تبدأ آثاره في الظهور في الوقت الذي تستيقظ فيه، فشربه ببطء شديد يمكن أن يؤخر امتصاص الكافيين ويقلل من فاعلية قيلولة القهوة)).
ما كمية القهوة التي يجب أن تشربها؟
اقترح بلويسر أيضاً عدم الإفراط في تناولها، وقال: ((الكمية المثالية من القهوة لتجربة القيلولة هي عادة نحو كوب قياسي واحد بحجم 8 أونصات. هذه الكمية كافية عموماً لحجب مستقبلات الأدينوزين وتعزيز اليقظة دون إرهاق نظامك)).
ومع ذلك، أشار إلى أنه إذا لم يكن كوب القهوة سعة 8 أونصات كافياً ليمنحك دفعة من النشاط أو بالعكس يجعلك متوتراً للغاية، فقد تحتاج إلى تعديل الكمية التي تشربها قبل قيلولة القهوة.
هل تعمل قيلولة القهوة مع أشكال أخرى من الكافيين؟
قال بلويسنر: ((يمكن أن تعمل قيلولة القهوة مع أي مشروب يحتوي على الكافيين، طالما أن جرعة الكافيين كافية ويتم استهلاك المشروب بسرعة كافية)).
وأضاف: ((يمكن استخدام مشروبات الطاقة أو الشاي أو حتى المشروبات الغازية المحتوية على الكافيين، ولكن ضع في اعتبارك أن المشروبات المختلفة تحتوي على كميات متفاوتة من الكافيين، ما قد يؤثر على توقيت وفاعلية القيلولة)).
هل قيلولة القهوة آمنة؟
قالت سوليفان إن قيلولة القهوة آمنة لمعظم البالغين طالما أنهم لا يشربون أكثر من 400 ملغ من الكافيين، أي نحو 4 أكواب من القهوة يومياً. ومع ذلك، حذرت من أن ((الحوامل والمرضعات وأولئك اللاتي يحاولن الحمل يجب أن يستشرن أطباءهن للحصول على الإرشادات، وعادة ما يستهدفن أقل من 200 ملغ من الكافيين يومياً)).
وحذر بلوسير من أن أولئك الذين يعانون من اضطرابات القلق أو الأرق أو أمراض القلب قد يعانون من آثار ضارة مثل العصبية أو الخفقان أو صعوبة النوم عند وقت النوم.
ونتيجة لذلك، أوصت سوليفان باستشارة طبيبك إذا كنت تفكر في دمج قيلولة القهوة في يومك.-(وكالات)
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