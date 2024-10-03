تعزز اليقظة والنشاط... ماذا نعرف عن «قيلولة القهوة»؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي تقرير نشرته صحيفة ((هاف بوست)) الأميركية، جاء فيه أن تناول كوب من القهوة ثم النوم لمدة 20 دقيقة، قد يشعرك بالانتعاش وكأنه ضربة مزدوجة للكافيين.



ما قيلولة القهوة؟



هي قيلولة قصيرة تؤخذ مباشرة بعد تناول الكافيين للجمع بين فوائد الراحة واليقظة، كما أوضحت الدكتورة كيشا سوليفان، اختصاصية أمراض الرئة واختصاصية النوم في Kaiser Permanente في ماريلاند الأميركية.



وفقاً للدكتور ماركوس بلويسر، طبيب الطب التكاملي في Open Mind Health والمتخصص في طول العمر والنوم، فإن قيلولة القهوة تستمر عادة لمدة 20 دقيقة تقريباً.



وأشار إلى أن ((الفكرة هي أنه بحلول وقت استيقاظك، يبدأ الكافيين في العمل، ما يعزز التأثيرات المنعشة للقيلولة، ويزعم المؤيدون أن هذا المزيج يمكن أن يعزز الطاقة واليقظة بشكل أكثر فاعلية من القيلولة أو القهوة وحدها)).



هل القيلولة بعد تناول القهوة فعالة؟



وفقاً لـطبيب بلويسر، ((تشير الأبحاث والأدلة القصصية إلى أن القيلولة بعد تناول القهوة يمكن أن تكون فعالة في تعزيز اليقظة والأداء الإدراكي)).



وأوضح أن ((النظرية هي أن القيلولة تساعد في إزالة الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يعزز النوم ويتراكم أثناء اليقظة، من دماغك. ومع تأثير الكافيين، فإنه يحجب مستقبلات الأدينوزين، مما يمنع تراكم ضغط النوم وبالتالي يعزز اليقظة)).



ومع ذلك، حذرت الطبيبة سوليفان من أن ((هناك أبحاثاً محدودة للغاية حول القيلولة بعد تناول القهوة)). واعترفت بأن القيلولة بعد تناول القهوة تعمل بشكل جيد مع بعض الأشخاص، ولكنها قالت إنها لن تعمل مع الجميع.



وقالت: ((ستعرف أنها تعمل من أجلك إذا شعرت بمزيد من الإنتاجية أو المزيد من النشاط بعد القيلولة)).



وأضافت أنه إذا لم تشعر بتحسن بعد القيلولة بعد تناول القهوة، فإنها ليست مناسبة لك.



متى يجب أن تأخذ قيلولة بعد تناول القهوة؟



للحصول على أفضل النتائج، أوصت سوليفان بتجنب القيلولة بعد تناول القهوة قبل وقت النوم.



وقالت: ((استهدف القيلولة أثناء الظهيرة أو الفترة التي تسبق النوم بست ساعات على الأقل. على سبيل المثال، إذا كنت تذهب إلى الفراش عادة في الساعة 10 مساءً، فتجنب القيلولة بعد الساعة 4 مساءً)).



إذا لم يكن هذا متوافقاً مع جدولك، فربما لا تكون القيلولة بعد تناول القهوة فكرة جيدة لك، لأنها قد تتداخل مع قدرتك على النوم.



وأوصت: ((حدد فترة الركود الطبيعية أثناء الظهيرة على سبيل المثال، إذا كنت تشعر بالتعب الشديد بعد الغداء، خذ قيلولة بعد تناول القهوة (بعد ساعة))).



ما المدة التي يجب أن تغفو فيها؟



وقالت سوليفان إنه لكي تكون قيلولة القهوة فعالة، يجب عليك ((الحد من القيلولة إلى 30 دقيقة أو أقل))، وذلك لأن ((القيلولة الأطول يمكن أن تسبب الخمول وتعطل رغبتك في النوم)). وأشارت إلى أن ((القيلولة الأطول يمكن أن تسبب الخمول وتعطل رغبتك في النوم)). وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يستغرق امتصاص الكافيين ما يقرب من 15 إلى 45 دقيقة.



ما السرعة التي يجب أن تشرب بها قهوتك؟



للحصول على أفضل النتائج، قال بلويسر إنه يجب عليك شرب القهوة بسرعة نسبية واقترح تناول الكوب في غضون 5 إلى 10 دقائق.



وقال: ((الهدف هو التأكد من أن الكافيين يبدأ في الامتصاص أثناء القيلولة حتى تبدأ آثاره في الظهور في الوقت الذي تستيقظ فيه، فشربه ببطء شديد يمكن أن يؤخر امتصاص الكافيين ويقلل من فاعلية قيلولة القهوة)).



ما كمية القهوة التي يجب أن تشربها؟



اقترح بلويسر أيضاً عدم الإفراط في تناولها، وقال: ((الكمية المثالية من القهوة لتجربة القيلولة هي عادة نحو كوب قياسي واحد بحجم 8 أونصات. هذه الكمية كافية عموماً لحجب مستقبلات الأدينوزين وتعزيز اليقظة دون إرهاق نظامك)).



ومع ذلك، أشار إلى أنه إذا لم يكن كوب القهوة سعة 8 أونصات كافياً ليمنحك دفعة من النشاط أو بالعكس يجعلك متوتراً للغاية، فقد تحتاج إلى تعديل الكمية التي تشربها قبل قيلولة القهوة.



هل تعمل قيلولة القهوة مع أشكال أخرى من الكافيين؟



قال بلويسنر: ((يمكن أن تعمل قيلولة القهوة مع أي مشروب يحتوي على الكافيين، طالما أن جرعة الكافيين كافية ويتم استهلاك المشروب بسرعة كافية)).



وأضاف: ((يمكن استخدام مشروبات الطاقة أو الشاي أو حتى المشروبات الغازية المحتوية على الكافيين، ولكن ضع في اعتبارك أن المشروبات المختلفة تحتوي على كميات متفاوتة من الكافيين، ما قد يؤثر على توقيت وفاعلية القيلولة)).



هل قيلولة القهوة آمنة؟



قالت سوليفان إن قيلولة القهوة آمنة لمعظم البالغين طالما أنهم لا يشربون أكثر من 400 ملغ من الكافيين، أي نحو 4 أكواب من القهوة يومياً. ومع ذلك، حذرت من أن ((الحوامل والمرضعات وأولئك اللاتي يحاولن الحمل يجب أن يستشرن أطباءهن للحصول على الإرشادات، وعادة ما يستهدفن أقل من 200 ملغ من الكافيين يومياً)).



وحذر بلوسير من أن أولئك الذين يعانون من اضطرابات القلق أو الأرق أو أمراض القلب قد يعانون من آثار ضارة مثل العصبية أو الخفقان أو صعوبة النوم عند وقت النوم.



ونتيجة لذلك، أوصت سوليفان باستشارة طبيبك إذا كنت تفكر في دمج قيلولة القهوة في يومك.-(وكالات)