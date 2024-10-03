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تحذير من طهي الدجاج المجمد في المقلاة الهوائية

10/3/2024 2:52:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت هيئة صحية أمريكية من استخدام الميكروويف والمقالي الهوائية لتحضير الدجاج المحشو المجمد في المنازل، مشيرة إلى أن العديد من هذه المنتجات قد تحتوي على بكتيريا السالمونيلا التي تشكل خطرًا صحيًا.
ووفقًا لموقعي "India today" و"Buzz feed news"، كشفت دراسة جديدة أن طهي الدجاج المحشو المجمد في المقالي الهوائية أو الميكروويف قد يكون خطيرًا، وأكد التقرير الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أهمية طهي الأطعمة "المقلية"، في فرن تقليدي، نظرًا لاحتمالية وجود دجاج نيئ بداخلها.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه المنتجات المجمدة كانت مرتبطة بشكل متكرر بتفشي السالمونيلا، حيث تُطهى جزئيًا لتثبيت الخبز، مما يجعلها تبدو مطبوخة رغم أنها قد لا تكون كذلك، ومن المفترض أن تُطهى هذه المنتجات عند درجة حرارة داخلية تبلغ 74 درجة مئوية.


ومنذ عام 2006، بدأ المنتجون في إضافة ملصقات توضح أن هذه المنتجات نيئة وتحذر من استخدام الميكروويف في تحضيرها، مشددين على ضرورة استخدام الأفران التقليدية.


وأكد التقرير أن العديد من منتجات الدجاج المحشو المجمد قد تحتوي على السالمونيلا أو بكتيريا أخرى، لا تُقتل عادة إذا لم تُطهى بدرجة حرارة كافية، وغالبًا ما تسخن الأجهزة جزءًا من المنتج بينما يبقى جزء آخر مجمدًا، مما قد يتسبب في وجود بكتيريا السالمونيلا.


وفقًا لتقرير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فمن بين 4142 بالغًا في الولايات المتحدة، قام 2546 شخصًا بإعداد منتجات الدجاج المحشو المجمد في المنزل، استخدم 30% منهم المقالي الهوائية، و29% الميكروويف، و14% أفران الخبز المحمص، بينما استخدم 4% أجهزة أخرى، فالعديد من هذه الأجهزة لا تمتلك القدرة الكهربائية اللازمة لقتل بكتيريا السالمونيلا.


وفي عام 2021، تم الإبلاغ عن 36 حالة إصابة مرتبطة بنفس المشكلة و12 حالة دخول إلى المستشفى في الولايات المتحدة، وووفقًا للتقارير، يسبب المرض المرتبط بالسالمونيلا أكثر من 1.35 مليون إصابة و26500 حالة دخول إلى المستشفى و420 حالة وفاة سنويًا في الولايات المتحدة.


وكشفت دراسة حديثة أن أول تفشي لمرض السالمونيلا في فنلندا، الذي تم الإبلاغ عنه في عام 2021، كان نتيجة تناول مكعبات الطماطم المجمدة، حيث تم الإبلاغ عن 44 حالة مرتبطة بهذا التفشي لدى المعهد الفنلندي للصحة والرفاهية (THL). وكالات

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