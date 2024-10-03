في فلسطين القضية الكونية.. المسحال يرصد مخططات الاحتلال وأهدافه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان - يستعرض المفكر والمناضل الفلسطيني الراحل سعيد المسحال أهداف وخطط الحركة الصهيونية في كتابه "فلسطين القضية الكونية"، وذلك من خلال كتاب بروتوكولات حكماء صهيون.
في كلمة المسحال على غلاف الكتاب يقول فيها: "إن قضية فلسطين هي قضية فريدة من نوعها ففيها يتداخل الدين والسياسية والأكاذيب التاريخية والمصالح الاستعمارية لدول الغرب، ويعتبر هذا الكتاب كتابا مفصلا وموجزا في آن معا في مقاربته لتلك القضية، بدءا مما ورد في "بروتوكولات حكماء صهيون"، وكتاب "اليهودي العالمي-هنري فورد"، وانتهاء بما وصلت إليه قضية فلسطين اليوم".
إن ما بدأ به الصهاينة منذ دخولهم فلسطين، من احتلال وتهجير وقتل وتدمير، لم يتوقف. وما يحدث ليس أمرا طبيعيا ولا قدريا، ولكنه عمل محسوب هو وآثاره وله فاعلون، ومن ثم فإننا نأمل في أن يكون هذا الكتاب خطوة على طريق العرفة والعمل، والسير في طريق العلاج وتناول الدواء منهما كان مرا.
ويقول المؤلف: "إن بروتوكولات حكماء صهيون"، تكشف عن خطط العمل لدى اليهود كما تكشف عن نواياهم عبر قرون من تاريخ العالم، وكانت سلسلة المقالات الطويلة التي نشرها هنري فورد في مجلة "ذي ديربورن إندبندنت"، تفضح مدى كثافة القوة التي ينظمها اليهود، ومدى تأثير النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة منذ الحرب الأهلية الأميركية، وصولا إلى تلك السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى والتي اتسمت بعدم الاستقرار.
ويؤكد المسحال أن مقالات فورد الأصلية واسعة جدا، وتحمل تحليلا عميقا وهادئا لمسيرة الطموح اليهودي للسرعة التي استطاع فيها اليهود حيازة السلطة السياسية، وتمثل هذه المقالات في مجموعها العرض الأكثر تكاملا لمدى النفوذ اليهودي في أميركا خلال عقود عدة، وقد قدمت لنا هذه المقالات دليلا كافيا حول الدوافع التي خلقت مثل تلك الظاهرة، والهدف النهائي الذي كانت السياسة اليهودية تسعى إليه وهو قيادة العالم، ويوضح أن هذا الاستهلال هو موجز لمقدمة كتبها ج. إف. غرين، محرر الطبعة الموجزة التي صدرت في لندن العام 1948، لكتاب فورد وهو "اليهودي العالمي"، وصدر الكتاب في أربعة مجلدات.
يقول المسحال في مقدمته: "إن كتابه جاء مفصلا وموجزا في آن معا، في مقاربته لما ورد في "بروتوكولات حكماء صهيون"، لافتا إلى أنه استعان كثيرا بكتاب "اليهودي العالمي"، وهو من تأليف هنري فورد "وهو مجموعة مقالات كان نشرها في صحيفة "ذي ديربورن إندبندنت"، في الفترة الواقعة بين 1920-1922، واضطر تحت الضغط الصهيوني للاعتذار عنها في رسالة موجهة لرئيس اللجنة الأميركية اليهودية بتاريخ 3/6/1937م.
ويضيف المؤلف أنه في جزء من الكتاب يقدم مقاربة وإطلالة تبسط وتوضح المعاني والأحداث التي وردت في كتاب فورد لتجعل منه مادة مفيدة للقارئ العربي لا تدخله متاهات تبعده عن فهم القضايا التي يثيرها الكتاب، والتي هي مجرد أمثلة وعبر لمن يريد أن يعتبر.
يقول المسحال: "إن تاريخ الصهاينة في فلسطين، وما فعلوه من احتلال وتهجير وتقتيل وتدمير وعدوان مستمر، كانوا قد بدأوه بـ"التمسكن"، ولم يتوقفوا عنه رغم أنهم تمكنوا. فما يزالون يدمرون قرية بأكملها ويتمسكنون من حجر يقذفه طفلا انتقاما من فقدانه لألعابه وثيابه وكتبه التي اندثرت تحت ركام البيت".
وفي خاتمة الكتاب يبين المؤلف أن هناك الكثير من الكتب التي تحدثت عن القضية الفلسطينية من معظم جوانبها، مبينا أن كتابه لا يستوعب كامل هذه القضية التي لا تزال ظاهرة على الساحتين، الإقليمية والدولية، غير أنه من المهم التعرض هنا لعملية السلام البلهاء التي دارت وتدور حول فلسطين، والدول الواقعة على حدودها الشمالية والشرقية والجنوبية، وما يتواتر من أحداث على ساحة الشرق الأوسط. وقد تكونت للسلام في فلسطين لجنة رباعية من أميركا والاتحاد الأوروبي "ممثلا بفرنسا وبريطانيا وألمانيا"، وروسيا والأمم المتحدة. وعينوا لها توني بلير، مندوبا ساميا ليخلف سير هربرت صموئيل، المندوب السامي البريطاني على فلسطين عند بداية الانتداب، وهو اليهودي الذي أطلق رصاصة بدء السباق على نهش الجسم الفلسطيني من قبل يهود العالم تحت الرعاية البريطانية.
ويقول المسحال: "إن جميع هذه الدول الرباعية هي مؤيدة للصهيونية وراعية لها وحامية لكل أعمالها وتصرفاته في فلسطين، وتنتهك القوانين والحقوق والإنسانية وكل المعاهدات الدولية، وما هذا إلا لأن الرباعية تقوم بثلاثة أدوار في الوقت نفسه، فهي تقوم بإغماض عيونها وعيون العالم عن حقيقة ما يدور في فلسطين، وهي تقوم بمنع كل العرب والمسلمين من مجرد النهوض للكلام حول هذه القضية".
ويرى المؤلف أن المشروع الصهيوني الذي تقوده المنظمة اليهودية العالمية يسير بموجب دستور موضوع قد لا يكون هو بروتوكولات "حكماء صهيون"، الذي سنكون مغفلين أن نحن كذبناها، لأن ما يجري على الأرض وعبر السنين، منذ أوائل القرن الماضي حتى الآن، وما يزال يتطور على المستوى العالم، هو أفظع وأعمق مما جاء في البروتوكولات، لافتا إلى الرسالة التي وجهها "جيمس روتشيلد"، العام 1860، إلى يهود العالم وجاء فيها: أنه يعلن عن قيام التحالف اليهودي العالمي، وفيما بعد نشرت في جريدة اللندنية في 6/9/1920"، تقول الرسالة: "إن الاتحاد الذي ننوى تأليفه ليس فرنسيا أو بريطانيا أو ألمانيا لكنه يهودي عالمي، فالشعوب الأخرى لها دولها إلا نحن اليهود، حيث لا موطن لنا وإنما نحن إخوة في الدين فقط...".
وخلص المسحال إلى ان الصهيونية تخطط لمستقبل المنطقة كما يحلو لها، وأميركا، بمحافظيها القدامى والجدد وبأطماعها البترولية وبإذعانها للصهيونية، تسير في طريق تنفيذ المخططات. والأوروبيون يرتكبون موجة التحرك الأميركي الصهيوني لضمان الحصول على قطعة من "كعكة الشرق الأوسط الجديد"، وتركيا تسعى جاهدة لتكون جزءا من الكعكة، وليس جزءا من الكعكة نفسها. اما الإيرانيون فإنهم لن يكونوا من آكلي الكعكة، لذلك فهم يجاهدون حتى لا يصبحوا جزءا من الكعكة، أما الصين، فهي تسعى بحرص حتى لا تصبح أسيرة لأميركا من خلال سيطرة الأخيرة على البترول. أما روسيا، فهي تعرف أنها محاصرة من الغرب بأوروبا ومن الشرق بالدول المسلمة التي استولت عليها أميركا ومن الشمال بالقطب الشمالي، وليس لها إلا متنفسنا "بسيطا"، جنوبا، وعلى هذه الأساس تبني استراتيجيتها.
ويذكر أن المفكر والمناضل سعيد المسحال، توفي بتاريخ 9/6/2019 في العاصمة الأردنية عمان، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وهو أحد المؤسسين الأوائل لحركة "فتح"، وولد في قرية الجورة في العام 1933 لأسرة مناضلة، إذ كان والده من نشطاء الحركة الوطنية الفلسطينية، وتقلد مواقع قياديةعدة، وقد سار المسحال على خطا والده، إذ حمل السلاح في عمر الـ14 عامًا.
واشترك المسحال ورفيقاه الشهيدان كمال عدوان وعبد الفتاح حمود، في كلية الهندسة منذ العام 1965، في "محاولة تكوين حركة فلسطينية ثورية يكون هدفها الأساس تحرير فلسطين"، وكان للمسحال دور مهم على الساحة الثقافية الفلسطينية، كرس فيه كل الجهد لخدمة القضية الوطنية.
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