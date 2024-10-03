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في فلسطين القضية الكونية.. المسحال يرصد مخططات الاحتلال وأهدافه

10/3/2024 2:52:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان - يستعرض المفكر والمناضل الفلسطيني الراحل سعيد المسحال أهداف وخطط الحركة الصهيونية في كتابه "فلسطين القضية الكونية"، وذلك من خلال كتاب بروتوكولات حكماء صهيون.
في كلمة المسحال على غلاف الكتاب يقول فيها: "إن قضية فلسطين هي قضية فريدة من نوعها ففيها يتداخل الدين والسياسية والأكاذيب التاريخية والمصالح الاستعمارية لدول الغرب، ويعتبر هذا الكتاب كتابا مفصلا وموجزا في آن معا في مقاربته لتلك القضية، بدءا مما ورد في "بروتوكولات حكماء صهيون"، وكتاب "اليهودي العالمي-هنري فورد"، وانتهاء بما وصلت إليه قضية فلسطين اليوم".
إن ما بدأ به الصهاينة منذ دخولهم فلسطين، من احتلال وتهجير وقتل وتدمير، لم يتوقف. وما يحدث ليس أمرا طبيعيا ولا قدريا، ولكنه عمل محسوب هو وآثاره وله فاعلون، ومن ثم فإننا نأمل في أن يكون هذا الكتاب خطوة على طريق العرفة والعمل، والسير في طريق العلاج وتناول الدواء منهما كان مرا.
ويقول المؤلف: "إن بروتوكولات حكماء صهيون"، تكشف عن خطط العمل لدى اليهود كما تكشف عن نواياهم عبر قرون من تاريخ العالم، وكانت سلسلة المقالات الطويلة التي نشرها هنري فورد في مجلة "ذي ديربورن إندبندنت"، تفضح مدى كثافة القوة التي ينظمها اليهود، ومدى تأثير النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة منذ الحرب الأهلية الأميركية، وصولا إلى تلك السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى والتي اتسمت بعدم الاستقرار.
ويؤكد المسحال أن مقالات فورد الأصلية واسعة جدا، وتحمل تحليلا عميقا وهادئا لمسيرة الطموح اليهودي للسرعة التي استطاع فيها اليهود حيازة السلطة السياسية، وتمثل هذه المقالات في مجموعها العرض الأكثر تكاملا لمدى النفوذ اليهودي في أميركا خلال عقود عدة، وقد قدمت لنا هذه المقالات دليلا كافيا حول الدوافع التي خلقت مثل تلك الظاهرة، والهدف النهائي الذي كانت السياسة اليهودية تسعى إليه وهو قيادة العالم، ويوضح أن هذا الاستهلال هو موجز لمقدمة كتبها ج. إف. غرين، محرر الطبعة الموجزة التي صدرت في لندن العام 1948، لكتاب فورد وهو "اليهودي العالمي"، وصدر الكتاب في أربعة مجلدات.
يقول المسحال في مقدمته: "إن كتابه جاء مفصلا وموجزا في آن معا، في مقاربته لما ورد في "بروتوكولات حكماء صهيون"، لافتا إلى أنه استعان كثيرا بكتاب "اليهودي العالمي"، وهو من تأليف هنري فورد "وهو مجموعة مقالات كان نشرها في صحيفة "ذي ديربورن إندبندنت"، في الفترة الواقعة بين 1920-1922، واضطر تحت الضغط الصهيوني للاعتذار عنها في رسالة موجهة لرئيس اللجنة الأميركية اليهودية بتاريخ 3/6/1937م.
ويضيف المؤلف أنه في جزء من الكتاب يقدم مقاربة وإطلالة تبسط وتوضح المعاني والأحداث التي وردت في كتاب فورد لتجعل منه مادة مفيدة للقارئ العربي لا تدخله متاهات تبعده عن فهم القضايا التي يثيرها الكتاب، والتي هي مجرد أمثلة وعبر لمن يريد أن يعتبر.
يقول المسحال: "إن تاريخ الصهاينة في فلسطين، وما فعلوه من احتلال وتهجير وتقتيل وتدمير وعدوان مستمر، كانوا قد بدأوه بـ"التمسكن"، ولم يتوقفوا عنه رغم أنهم تمكنوا. فما يزالون يدمرون قرية بأكملها ويتمسكنون من حجر يقذفه طفلا انتقاما من فقدانه لألعابه وثيابه وكتبه التي اندثرت تحت ركام البيت".
وفي خاتمة الكتاب يبين المؤلف أن هناك الكثير من الكتب التي تحدثت عن القضية الفلسطينية من معظم جوانبها، مبينا أن كتابه لا يستوعب كامل هذه القضية التي لا تزال ظاهرة على الساحتين، الإقليمية والدولية، غير أنه من المهم التعرض هنا لعملية السلام البلهاء التي دارت وتدور حول فلسطين، والدول الواقعة على حدودها الشمالية والشرقية والجنوبية، وما يتواتر من أحداث على ساحة الشرق الأوسط. وقد تكونت للسلام في فلسطين لجنة رباعية من أميركا والاتحاد الأوروبي "ممثلا بفرنسا وبريطانيا وألمانيا"، وروسيا والأمم المتحدة. وعينوا لها توني بلير، مندوبا ساميا ليخلف سير هربرت صموئيل، المندوب السامي البريطاني على فلسطين عند بداية الانتداب، وهو اليهودي الذي أطلق رصاصة بدء السباق على نهش الجسم الفلسطيني من قبل يهود العالم تحت الرعاية البريطانية.
ويقول المسحال: "إن جميع هذه الدول الرباعية هي مؤيدة للصهيونية وراعية لها وحامية لكل أعمالها وتصرفاته في فلسطين، وتنتهك القوانين والحقوق والإنسانية وكل المعاهدات الدولية، وما هذا إلا لأن الرباعية تقوم بثلاثة أدوار في الوقت نفسه، فهي تقوم بإغماض عيونها وعيون العالم عن حقيقة ما يدور في فلسطين، وهي تقوم بمنع كل العرب والمسلمين من مجرد النهوض للكلام حول هذه القضية".
ويرى المؤلف أن المشروع الصهيوني الذي تقوده المنظمة اليهودية العالمية يسير بموجب دستور موضوع قد لا يكون هو بروتوكولات "حكماء صهيون"، الذي سنكون مغفلين أن نحن كذبناها، لأن ما يجري على الأرض وعبر السنين، منذ أوائل القرن الماضي حتى الآن، وما يزال يتطور على المستوى العالم، هو أفظع وأعمق مما جاء في البروتوكولات، لافتا إلى الرسالة التي وجهها "جيمس روتشيلد"، العام 1860، إلى يهود العالم وجاء فيها: أنه يعلن عن قيام التحالف اليهودي العالمي، وفيما بعد نشرت في جريدة اللندنية في 6/9/1920"، تقول الرسالة: "إن الاتحاد الذي ننوى تأليفه ليس فرنسيا أو بريطانيا أو ألمانيا لكنه يهودي عالمي، فالشعوب الأخرى لها دولها إلا نحن اليهود، حيث لا موطن لنا وإنما نحن إخوة في الدين فقط...".
وخلص المسحال إلى ان الصهيونية تخطط لمستقبل المنطقة كما يحلو لها، وأميركا، بمحافظيها القدامى والجدد وبأطماعها البترولية وبإذعانها للصهيونية، تسير في طريق تنفيذ المخططات. والأوروبيون يرتكبون موجة التحرك الأميركي الصهيوني لضمان الحصول على قطعة من "كعكة الشرق الأوسط الجديد"، وتركيا تسعى جاهدة لتكون جزءا من الكعكة، وليس جزءا من الكعكة نفسها. اما الإيرانيون فإنهم لن يكونوا من آكلي الكعكة، لذلك فهم يجاهدون حتى لا يصبحوا جزءا من الكعكة، أما الصين، فهي تسعى بحرص حتى لا تصبح أسيرة لأميركا من خلال سيطرة الأخيرة على البترول. أما روسيا، فهي تعرف أنها محاصرة من الغرب بأوروبا ومن الشرق بالدول المسلمة التي استولت عليها أميركا ومن الشمال بالقطب الشمالي، وليس لها إلا متنفسنا "بسيطا"، جنوبا، وعلى هذه الأساس تبني استراتيجيتها.
ويذكر أن المفكر والمناضل سعيد المسحال، توفي بتاريخ 9/6/2019 في العاصمة الأردنية عمان، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وهو أحد المؤسسين الأوائل لحركة "فتح"، وولد في قرية الجورة في العام 1933 لأسرة مناضلة، إذ كان والده من نشطاء الحركة الوطنية الفلسطينية، وتقلد مواقع قياديةعدة، وقد سار المسحال على خطا والده، إذ حمل السلاح في عمر الـ14 عامًا.
واشترك المسحال ورفيقاه الشهيدان كمال عدوان وعبد الفتاح حمود، في كلية الهندسة منذ العام 1965، في "محاولة تكوين حركة فلسطينية ثورية يكون هدفها الأساس تحرير فلسطين"، وكان للمسحال دور مهم على الساحة الثقافية الفلسطينية، كرس فيه كل الجهد لخدمة القضية الوطنية.

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