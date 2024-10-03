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أنظمة غذائية تشكل درع حماية ضد الفيروسات والأمراض الموسمية

10/3/2024 2:52:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور عمان - يشهد فصل الشتاء عادة، انتشارا واسعا لانتقال الفيروسات بين صفوف المواطنين، حيث يؤثر الطقس البارد سلبا على الاستجابة المناعية لجسم الإنسان، ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد وغيرها من الأمراض.
كما أن انخفاض درجات الحرارة خلال موسم الشتاء، يرفع حاجة الجسم إلى التكيف مع التغيير الحاصل، كي تتمكن من الحفاظ على كفاءة وظائفها المناعية، فإذا لم تكن أجسادنا مستعدة تماما لبرودة الطقس، فإن ذلك سيجعلنا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والسعال.
منظمة الصحة العالمية توصي وبشكل دوري ضرورة الحرص على رفع مناعة الجسم للتصدي للأمراض والفيروسات وهو ما أيده خبراء ومتخصصون، مؤكدين أهمية النظام الغذائي في رفع مناعة الجسم وتحصينه ضد الفيروسات والأمراض الموسمية.
ويأتي النظام الغذائي بحسب العديد من الدراسات والأبحاث العالمية في مقدمة تعزيز صحة الجهاز المناعي، ما يتطلب اتباع نظام صحي والتركيز على الأطعمة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي في الشتاء.
هناك العديد من الخيارات التي يمكن إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي، وأبرزها: فيتامين سي إذ يعد أهم فيتامين للجهاز المناعي ومقاومة العدوى والأمراض، كونه يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء، كما أن تناول أطعمة غنية بفيتامين سي يساعد على التعافي من نزلة البرد بشكل أسرع، ويكون الحصول عليه من خلال مجموعة من الأطعمة مثل الخضروات والفواكه والمشروبات الساخنة.
بدورها تقول اختصاصية التغذية ربى العباسي، أن الحصول على جهاز مناعة قوي وصحي، يتطلب نظاما غذائيا صحيا وسليما، يشمل العديد من الأصناف الغذائية التي تجنب الإصابة بالكثير من الأمراض، كما تساعد على التمتع بصحة جيدة.
ومن أهم الأصناف الغذائية، التي تساعد على رفع مناعة الجسم وتقويته ضد الأمراض والفيروسات ومواجهة برد الشتاء، بحسب العباسي، تلك التي تحتوي على نسب عالية من فيتامين "سي" ومركبات البيتا كروتين مثل الليمون والبندورة والبطاطا الحلوة، إضافة إلى مواد مضادة للأكسدة، كذلك التوت البري باعتباره فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، كما يعد مقاوما طبيعيا لالتهابات المثانة والتقرحات، إلى جانب دوره في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.
وتلفت العباسي إلى أن استخدام الدهون الطبيعية مثل؛ زيت الزيتون والدهون الموجودة في الأسماك والأفوكادو والمكسرات، يساعد على تحسين جهاز المناعة ويقويه، كما يعد العسل علاجا طبيعيا للكثير من الأمراض؛ حيث يقتل البكتيريا، ويعالج التهاب الحنجرة والأذنين، كما يحافظ على صحة الجلد، ويساعد في عملية الهضم.
وتشجع العباسي على تناول الصويا، باعتبارها من أفضل أنواع الحبوب فائدة للجسم والبشرة، كما تسهم في الوقاية من أمراض القلب والسرطان ومشاكل عسر الهضم، موضحة أن البروكلي يحتوي على نسبة عالية جدا من الألياف والفيتامينات، إلى جانب احتوائه على نسبة عالية جدا من المواد المقاومة للسرطان.
في حين تشير إلى أن الثوم من أكثر النباتات مقاومة للبكتيريا والفطريات، ويستخدم لمقاومة البرد والعدوى من الأمراض الأخرى، ومنها السرطان.
ويلعب الإكثار من تناول السوائل، وفق العباسي، دورا مهما في غسل الجسم من كل الأوساخ، وخصوصا البكتيريا، لذلك ينصح بتناول 8 كؤوس من الماء يوميا، لضمان حصول الجسم على كميات كافية من السوائل.
وفي حالة المرض، ينصح بتناول ضعف هذه الكمية من السوائل، كما تعد المشروبات الساخنة مثل الشاي الأخضر الذي يحتوي على مادة“polyphenols”، أكثر المواد المقاومة للأكسدة، إلى جانب دورها في تخفيض الكولسترول وضغط الدم، إضافة إلى فعاليتها في مقاومة السرطان، لذا تنصح العباسي بتناول 4 فناجين من الشاي الأخضر يوميا.
كما أن تناول بعض الدهون ضروري لاتباع نظام غذائي صحي، ويمكن الحصول عليها من خلال تناول الأفوكادو أو السلمون، وكذلك زيوت الطهي مثل زيت الزيتون، كما تنصح العباسي بتناول الشوربات الساخنة، مثل شوربة الدجاج وشوربة العدس، التي تزود الجسم بالطاقة الضرورية وتساعد على الشعور بالدفء لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم مثل الحديد وفيتامين "ج"، وكلاهما من العناصر الغذائية التي تعزز الجهاز المناعي لدى الإنسان.
ويقول الدكتور محمد رحال، وهو طبيب الصحة العامة، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن العديد من الدراسات العلمية، أثبتت أن الإنفلونزا والفيروسات المماثلة، تميل إلى الانتشار بين الأفراد في الشتاء، فهناك عدة أسباب تجعل الطقس البارد، يضعف وظائف الجهاز المناعي لدى جسم الإنسان، فخلال الشتاء وبسبب عدم التعرّض للشمس، تنخفض مستويات فيتامين "D" في الجسم، وهو الفيتامين الذي يرتبط بزيادة المناعة الذاتية، كما أن الأوعية الدموية، تصبح أضيق بفعل استنشاق الهواء البارد والجاف، ما يمنع خلايا الدم البيضاء من الوصول إلى الغشاء المخاطي، وبالتالي تنخفض قدرة الجسم على محاربة الجراثيم.
وبحسب رحال، فإن دراسة أجراها مستشفى ماساتشوستس العام، وهو المستشفى الجامعي التعليمي الرئيسي لكلية الطب بجامعة هارفارد، أظهرت أن درجات الحرارة في الشتاء، تضعف مناعة الأنف، وتجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، فالخلايا الأنفية الموجودة في مقدمة الأنف، والتي تتحرك بسرعة لتطويق البكتيريا، ومهاجمتها قبل أن تبدأ في التسبب بعدوى كبيرة في الجسم، تتراجع قدراتها في الطقس البارد، ما يسمح للفيروسات الأنفية بغزو الجسم والتكاثر، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد محصن بالكامل، ضد جراثيم البرد أو الأنفلونزا، إلا أن هناك بعض الأفراد الذين تكون أجسامهم أكثر قدرة على التحصّن ضدها، بدعم من الجهاز المناعي، الذي يعمل في أشهر الشتاء بجهد أكبر مما يفعل في أشهر الصيف.
وشدد رحال على أن جسم الإنسان، يكون في أشد الحاجة إلى تعزيز مناعته خلال فصل الشتاء، من خلال تناول أطعمة تقوي قدراته على مواجهة التغيرات الموسمية، فمثلا الحصول على ما يكفي من فيتامين "سي" قد يساعد في تعزيز دفاعات الأنف لدينا، كما أن هذا الفيتامين أساسي، في دعم المناعة في كل جزء من الجسم، في حين أن الحصول على فيتامين "د" من خلال الطعام أو المكملات الغذائية، مهم جدا لتعزيز الخلايا المناعية في جسم الإنسان.

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