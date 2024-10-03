وزير الداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني



وأكد وزير الداخلية ضرورة توحيد الجهود وزيادة ‏مستوى التنسيق ‏والتعاون بين جميع المؤسسات والتشاركية في ‏العمل، بهدف الوصول الى التكاملية خدمة للوطن والمواطنين في جميع الظروف وخاصة في الظروف الجوية الاستثنائية ومواجهة ‏الأحوال غير الاعتيادية.‏



‏وأشار الفراية إلى أهمية تفعيل الخطط الموضوعة من قبل ‏جميع ‏الجهات لهذه الغاية، خاصة بعد أن تم معالجة نقاط ‏الضعف التي ظهرت في السنوات السابقة وضرورة إدامة صلاحية ‏البنية ‏التحتية المتعلقة بالأنفاق وشبكات الصرف الصحي ‏‏وخطوط شبكات الكهرباء، لتجنب وقوع الأعطال ‏الكهربائية ‏التي تتسبب في إعاقة سير الحياة العامة، ‏وفتح الطرق الرئيسة ‏والفرعية وتفقد السدود ‏ومصادر المياه والأودية والمناطق ‏المنخفضة‏، وترحيل القاطنين في بيوت الشعر وبجانب السيول ‏إلى ‏مناطق آمنة لكي نتمكن من تقديم هذه الخدمات ‏للمواطنين ‏بالكفاءة والسرعة المطلوبتين.‏



‏وقال وزير الداخلية، إننا نسعى الى أن يكون تعاملنا ‏كأجهزة ‏حكومية مختصة مع فصل الشتاء ضمن إجراءات محددة ‏تمتاز ‏بالجاهزية العالية سواء من الطواقم الفنية أو الآليات ‏المتخصصة ‏للتعامل مع مستجدات الظروف الجوية، وضرورة ‏تنفيذ الخطة ‏الوطنية المنسقة لمواجهة الأحوال الجوية غير ‏الاعتيادية (2024-‏‏2025) المعدة من قبل المركز الوطني للأمن ‏وإدارة الأزمات ‏بمشاركة الجهات المعنية.‏



‏‏كما أكد تفعيل دور لجان الدفاع ‏المدني المحلية في ‏المحافظات والخطط الفرعية المعدة من قبلها والخاصة ‏بكل ‏محافظة، والتأكيد على تنفيذ إجراءات السلامة العامة ‏للأنماط ‏السياحية المختلفة مثل الرحلات وسياحة المغامرة ‏والترفيه ‏ومراعاة الظروف الجوية وتقلبات الطقس، كما تم التأكيد ‏على ضرورة تفعيل الخطط الإعلامية بما يكفل تقديم النصائح ‏والارشادات للمواطنين حيال آلية وكيفية التعامل مع الظروف ‏الجوية غير الاعتيادية والدور المناط بالمواطنين انفسهم ليكونوا ‏عوناً في سبيل التخفيف من الآثار المترتبة على هذه الظروف ‏خاصة وان المواطن الاردني مبادر في تقديم العون ‏والاسناد بهذا الظرف وكذلك أهمية اعتماد النشرة الجوية ‏الصادرة عن مديرية الارصاد الجوية.‏



من جانبه، ‏أكد مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة جاهزية مديرية ‏الامن العام والاستعدادية التامة، مشيرا الى التطورات التي ‏شهدها جهاز الامن العام بجميع تشكيلاته والخطط الموضوعه ‏لغايات التعامل مع الظروف الجوية غير الاعتيادية.



وأشار الى ‏الامكانيات التي تم تعزيز جهاز الدفاع المدني بها تحقيقاً ‏للغايات المرجوة، مشيرا إلى الكثير من المتطلبات الواجب القيام بها من ‏خلال رفع سوية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية. ‏



‏وعرض مدير الدفاع المدني العميد الدكتور محمد ‏العمري، الخطط التي وضعتها مديرية الامن العام للتعامل مع ‏الاحوال الجوية في فصل الشتاء بالتعاون مع الحكام الاداريين ‏والجهات المعنية، موضحا ان الخطة استندت الى احتمالية ‏حدوث فيضانات وانجرافات وانهيارات في التربة ومحاصرة ‏المواطنين داخل الانفاق والمناطق المنخفضة والمنازل وكيفية ‏التعامل مع الاصابات بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل ‏التدفئة، وحدوث نقص في المواد التموينية والمحروقات وانقطاع ‏المياه، وكيفية مواجهة صعوبة اخلاء بعض الحالات المرضية ‏والطارئة بوسائل النقل العادية.‏



وعرض ممثلو الجهات والوزارت المنضوية تحت مظلة المجلس ‏خططهم واستعداداتهم للتعامل مع الاحوال الجوية المتوقعة ‏خلال فصل الشتاء.‏- (بترا)