الأردن يرسل مستشفى للتوليد والخداج إلى خانيونس الشهر القادم

ويعد المستشفى بحسب العميد الزريقات الأول من نوعه في العالم كونه ميدانيًا، ويأتي إرساله بتوجيهات ملكية سامية وبإشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بالتعاون بين الخدمات الطبية الملكية ومؤسسة (pious projects of America).



وقال الزريقات في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في موقع تجهيز المستشفى في مدينة الحسين الطبية، إن المستشفى سيكون جزءًا لا يتجزأ من المستشفى الميداني الأردني "خانيونس 4" والذي أصبح يجري حاليا جراحات متقدمة ومعقدة، ويحتوي على عيادتين متنقلتين لتركيب اطراف صناعية، سيما انه يكمل الحقيقة التي تحاكي مشهد الاصابات والمعاناة بفضل توجيهات وحرص جلالة الملك لتقديم كافة انواع الدعم لاخواننا في فلسطين.



واضاف، ان المستشفى يتكون من 4 غرف عمليات، واحدة للعمليات القيصرية واخرى للطبيعية، وخمسة أسرة إنعاش، وثلاثين سريرا لما بعد الولادة، وعشرة حاضنات بقسم الخداج، وملحق بكل اللوازم من منام وإطعام ووحدات ومكملات أخرى ووحدة طاقة شمسية تدعم المستشفى في الأوقات العادية وخلال انقطاع الكهرباء.



واشار الزريقات الى ان المستشفى الجديد سيدار من قبل 82 اختصاصيا وممرضا من كوادر الخدمات الطبية الملكية 55 منها من نشميات الخدمات الطبية.



وحول الطاقة الاستيعابية للمستشفى قال زريقات، إن من الصعب احصاء الاعداد التي ستتلقى الخدمات الصحية من المستشفى، مؤكدًا استعداد كافة الكوادر على التعامل مع جميع الحالات وتقديم خدمات الرعاية لكافة محتاجيها.



واكد ، ان العمل جار بالتعاون مع كافة المعنيين في القوات المسلحة وبلدية غزة، لتأهيل الموقع النهائي للمستشفى، متوقعًا ارسال المستشفى الميداني لغزة وبدء استقبال المراجعين منتصف تشرين الثاني المقبل.



وقال، إن هذه المبادرة تأتي بعد أقل من شهر على انطلاق مبادرة استعادة الأمل لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف في غزة التي باشرت بها الخدمات الطبية الأردنية.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، تابع بمدينة الحسين الطبية الأحد الماضي، عملية تجهيز "المستشفى الميداني للتوليد والخداج- خانيونس".